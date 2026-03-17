コスメブランド「ＭＡＫＥ ＡＮＳＷＥＲ（メイクアンサー）」から贅沢※１）な美容液感覚のＵＶカットシリーズ が新登場！

イオン株式会社

イオンリテールは４月４日（土）より順次、「イオン」「イオンスタイル」全国約４７０店舗※２）と「イオンスタイルオンライン」「イオンネットスーパー」にて、コスメブランド「ＭＡＫＥ ＡＮＳＷＥＲ（以下、メイクアンサー）」の、美容液感覚で使える日やけ止め２品目を販売します。

メイクアンサーは、「欲張りなメイク悩みに対して“ベストアンサー”を提案する」をコンセプトに、多様化する化粧や美容へのお客さまのニーズに寄り添う当社オリジナルブランドとして、化粧品メーカーの株式会社エリザベスの協力のもと、２０２５年８月に誕生しました。

お肌にとって、紫外線対策は重要なケア要素の１つです。この度、“日やけ止めも自分の肌悩みに合う成分で選びたい”といった多様化するニーズにお応えし「贅沢※１！美容液感覚ＵＶカットシリーズ」を新たに発売します。肌悩み別に様々な美容液成分を配合し、うるおいケアと同時に紫外線対策が叶えられる商品です。ハリ・ツヤのある肌でいたい方におすすめの「ジェル」と、敏感肌でうるおいに満ちた肌でいたい方におすすめの「エッセンス」の２品目を展開します。

【販売概要】

発売日：２０２６年４月４日（土）より順次

展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」全国約４７０店舗※２）

「おうちでイオン イオンネットスーパー」※３）https://shop.aeon.com/netsuper/nspr

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

＜ＵＶジェル＞https://aeonretail.com/product/0/P-4970061078200/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_beauty_202603_12(https://aeonretail.com/product/0/P-4970061078200/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_beauty_202603_12)

＜UVエッセンス＞https://aeonretail.com/product/0/P-4970061078309/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_beauty_202603_12(https://aeonretail.com/product/0/P-4970061078309/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_beauty_202603_12)

ブランドサイト：https://elizabeth.jp/brand/makeanswer/

品目数：２品目

当社はこれからもメイクアンサーの商品を拡充し、お客さまのニーズに寄り添った商品を提案してまいります。

【商品ラインアップ】

■メイクアンサー スキンスムース ハイドレーション ＵＶジェル ＜日やけ止め＆日中美容液＞

内容量/価格：５０ｇ/本体１,５００円（税込１,６５０円）

贅沢※１）！美容液感覚の ＵＶカットジェル。

美容液成分 約８６％配合。

美容液成分でうるおいケアしながら、焼かない、攻めの日やけ止め。

ハリ・ツヤのある肌でいたい方におすすめ。

SPF50＋ PA++++ ＵＶ耐水性★★

＜特長＞

●ハリ・ツヤのある肌でいたい「美容液成分配合」

レチノール誘導体、バクチオール、ビタミンＣ誘導体※４）、ＣＩＣＡ※５）配合(すべてうるおい成分)

●ツヤ美肌「高輝度プリズムパール配合」

光を多方向に反射＆拡散するパールがヴェールとなり、明るく、うるおいに満ちたうるツヤ肌に。

●みずみずしく軽い付け心地のジェルタイプ ウォータープルーフ処方

サラサラ伸びてベタつかない、ＵＶ市場で人気のジェル剤型！

・SPF50＋ PA++++ ＵＶ耐水性★★

・顔、からだ用

・［無添加］ 香料・アルコール ・パラベン・鉱物油・シリコン・タール色素

・皮フ刺激テスト済み※６）

・せっけんで落とせる

・ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ

サラサラ水のように伸びてすぐ透明になるジェル

■メイクアンサー スキンスムース ハイドレーション ＵＶエッセンス ＜日やけ止め＆日中美容液＞

内容量/価格：５０ｇ/本体１,５００円（税込１,６５０円）

贅沢※１）！美容液感覚の ＵＶカットエッセンス。

美容液成分 約７７％配合。

敏感肌の方にもお使いいただける、バリア日やけ止め。

うるおいに満ちた肌でいたい方におすすめ。

SPF50＋ PA++++

＜特長＞

●肌の角質層へうるおいを与える「美容液成分配合」

ナイアシンアミド、セラミド、ビタミンＣ誘導体※４、ＣＩＣＡ※５）配合(すべてうるおい成分)

●ツヤ美肌「高輝度プリズムパール配合」

光を多方向に反射＆拡散するパールがヴェールとなり、明るく、うるおいに満ちたうるツヤ肌に。

●肌への優しさ重視のエッセンスタイプ ノンケミカル※７処方

うるおいキープ力が高く、ノンケミカルながらキシつかないエッセンス剤型。

・SPF50＋ PA++++

・顔、からだ用

・［無添加］紫外線吸収剤・香料・アルコール・パラベン・タール色素

・皮フ刺激テスト済み※６）

・せっけんで落とせる

・ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ

スルっと肌になじんで、うるおい感のあるエッセンス

※１：使用感

※２：一部取り扱いのない店舗がございます。

※３：ネットスーパーの取り扱い商品は発送店舗の品揃えに準じます。

※４：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

※５：ツボクサ葉/茎エキス

※６：すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。

※７：紫外線吸収剤不使用

以上