伊藤愛華選手および埼玉栄高等学校ゴルフ部とのスポンサー契約締結のお知らせ

新電元工業株式会社

新電元工業株式会社（以下「当社」）は、2026年2月1日付で女子プロゴルファー 伊藤愛華（いとう あいか）選手、2026年3月1日付で埼玉栄高等学校ゴルフ部 とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

就任の背景

当社は、「エネルギーの変換効率を極限まで追求し、人類と社会に貢献する」という企業ミッションのもと、常に限界に挑む姿勢を大切にしています。伊藤選手の研鑽を積み重ねる姿勢、埼玉栄高等学校ゴルフ部の向上心は、まさに当社が掲げる“極限への追求”と共通するものです。今後も当社は、伊藤選手の競技活動および埼玉栄高等学校ゴルフ部の育成支援を通じて、企業ミッションの体現に取り組んでまいります。

■新電元工業 代表取締役社長 田中信吉 コメント

挑戦し続けるアスリートの姿勢は、当社が大切にする“未来を切り拓く力”と共通しています。伊藤選手ならびに埼玉栄高等学校ゴルフ部の成長を全力でサポートするとともに、共に未来へ向かって進むパートナーであることを嬉しく思います。

■伊藤愛華選手 コメント

このたび、新電元工業様とのスポンサー契約を締結させていただいたことを、大変光栄に思います。 また、私の母校である埼玉栄高等学校ゴルフ部に対してもご支援いただけることを、心より嬉しく感じております。

支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを常に忘れず、新電元工業様と共にさらなる高みを目指し、挑戦を続けてまいります。

■埼玉栄高等学校ゴルフ部 コメント

この度、新電元工業株式会社様とスポンサー契約を結ばせていただくことになり、大変ありがたく思っております。また、本校の卒業生である伊藤愛華プロもご支援いただけること、とてもうれしく思います。

日々支えてくださることに感謝し、その期待に応えられるようこれからも全力で生徒の育成に取り組んでまいります。

■伊藤愛華選手について

生年月日：2007年9月26日

出身校：埼玉栄高等学校

所属：明治安田

2025年主な戦績：

JLPGA最終プロテスト トップ合格

JLPGA新人戦加賀電子カップ 2位

関東ジュニアゴルフ選手権 1位

（アマチュア時）

関東女子ゴルフ選手権 3位

（アマチュア時）

■埼玉栄高等学校ゴルフ部について

創部 ：1977年4月1日

所在地 ：埼玉県さいたま市西区西大宮3丁目11番地1

主な戦績：2025年 全国高等学校ゴルフ選手権 団体戦（男子）優勝

2025年 関東高等学校ゴルフ選手権 夏季大会 団体戦（女子）優勝

2025年 関東高等学校ゴルフ選手権 埼玉県予選 団体 男女優勝