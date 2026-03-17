「ふるなび」で、京都府京丹波町が森に関わる人を育てることを目的としたクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始。

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）が、京都府京丹波町のクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始しました。

【プロジェクト名】食や暮らしを支えてきた京丹波の森に、今こそ関わる。～in forest プロジェクト～

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=1008

《支援の概要》

京丹波町は、丹波栗や黒豆、鮎、京野菜、ワインなどに恵まれた「食の宝庫」です。その豊かさを支えているのは、生産者の努力だけでなく、山の森林とそこから生まれる水です。

しかし近年、山に入る人が減り、手入れされない森が増えています。その結果、森の力が弱まり、豪雨による土砂災害や渇水、野生動物の出没などの問題が起きています。このままでは、水や農業、地域の暮らしに大きな影響が出てしまいます。町の人工林の多くは今が収穫期で、適切に伐って植え直せば、次の世代へ健全な森を引き継ぐことができます。

そのためには、森に実際に触れ、親しむ体験を通して、森を守る人を育てることが大切です。現在行われている森林環境教育や木製イスの贈呈などの取り組みを、より多くの人が関われる形へ広げていく必要があります。

《寄附金の使い道》

このプロジェクトでいただいた寄附金は、以下の通りに活用されます。

・森林フィールドの整備

・森林環境教育プログラムの拡充

・森に親しむ「入口」づくり

■京都府京丹波町（きょうたんばちょう）について

京都府のほぼ中央部にあたる丹波高原の由良川水系上流部に位置し、丹波ブランド食材の丹波栗や京野菜の数々をはじめ、京都府随一の酪農地帯でもあるなど、まさに食材の宝庫です。

「特A」ランクを獲得している「こしひかり」は、緑豊かな山々に囲まれた丹波高原の豊かな土壌から作られています。ふっくら食感と深い食味をぜひご賞味ください。厳選された丹波黒大豆は、そのままお召し上がりいただくのはもちろん、洋風ケーキや和菓子などのトッピングにもおすすめです。

京都府京丹波町で人気の返礼品

・京都府京丹波町の返礼品一覧はこちら

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1111

※都合により、リンク先が表示されない場合がございます。予めご了承ください。

【会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

【事業概要】

アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。

ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。

寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。

【ふるなびサービス一覧】

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」

https://furunavi.jp/premium/

・あとからゆっくり選べるポイント制「ふるなびカタログ」※ポイント有効期限なし

https://furunavi.jp/catalog

・旅行予約サイト「ふるなびトラベル」※掲載10,000施設以上

https://tp.furunavi.jp/

・クラウドファンディング型ふるさと納税「ふるなびクラウドファンディング」

https://fcf.furunavi.jp/

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル 事業企画本部 自治体サービス事業部

Mail：support@furunavi.jp

※メディア関係者様は以下の専用フォームよりご連絡ください。

https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media