大人気コミック『Mr.War -最強の元軍人-』、ショートアニメ化！3/17（火）12時よりDMM TVにて配信開始！

写真拡大 (全3枚)

株式会社Minto


株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：社長水野和寛、以下当社）は、当社が原作を手がける大人気コミック『Mr.War　-最強の元軍人-』をショートアニメ化し、2026年3月17日（火）12時より、「DMM TV」にて配信を開始いたしました。


あらすじ

戦争の天才、Mr.War。


特殊部隊の軍人ジョージは、戦闘能力の高さからその異名で呼ばれ、


敵からも味方からも恐れられていた。



だが、ある戦場で味方の陰謀によって命を落としてしまう…



死んだと思われた彼が再び目を覚ましたのは、"産廃島"と呼ばれるスラム街だった。


暴力が支配するその島で、搾取される側の奴隷労働者・ミチオとして転生したMr.Warは、


その頭脳と戦闘技術によって成り上がっていく──！


ショートアニメ『Mr.War -最強の元軍人-』



配信元：DMM TV


https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=a7y5rjpugnzqzo7du1hebfaic



■キャスト




川東 哲也、下鶴 直幸、三木 晶、櫻井 みゆき、住永 侑太　他



■スタッフ


監督：青池 良輔


企画監修：品川 晃祥、村松 徹



原作：『Mr.War -最強の元軍人-』（Minto Studio / weavin）



制作：株式会社フィーバークリエイションズ


MA・音響効果：株式会社ハオン


収録・キャスティング：株式会社ジーアングル



製作：weavin


原作情報

著作：weavin


制作：Minto Studio


原作： 丹下ハジメ


ネーム： Piro


線画・背景・着彩・仕上げ：PT VERTWO RUMAH KREASI


配信元：ピッコマ


https://piccoma.com/web/product/186809


株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。


キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。



会社名：株式会社Minto


設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）


所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F


資本金：1億円


役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博


HP： https://minto-inc.jp/


お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/




株式会社Mintoのプレスリリース一覧


https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/29274


【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


株式会社Minto 広報担当 武井


問い合わせ先：https://minto-inc.jp/contact/business/