大人気コミック『Mr.War -最強の元軍人-』、ショートアニメ化！3/17（火）12時よりDMM TVにて配信開始！
株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：社長水野和寛、以下当社）は、当社が原作を手がける大人気コミック『Mr.War -最強の元軍人-』をショートアニメ化し、2026年3月17日（火）12時より、「DMM TV」にて配信を開始いたしました。
あらすじ
戦争の天才、Mr.War。
特殊部隊の軍人ジョージは、戦闘能力の高さからその異名で呼ばれ、
敵からも味方からも恐れられていた。
だが、ある戦場で味方の陰謀によって命を落としてしまう…
死んだと思われた彼が再び目を覚ましたのは、"産廃島"と呼ばれるスラム街だった。
暴力が支配するその島で、搾取される側の奴隷労働者・ミチオとして転生したMr.Warは、
その頭脳と戦闘技術によって成り上がっていく──！
ショートアニメ『Mr.War -最強の元軍人-』
配信元：DMM TV
https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=a7y5rjpugnzqzo7du1hebfaic
■キャスト
川東 哲也、下鶴 直幸、三木 晶、櫻井 みゆき、住永 侑太 他
■スタッフ
監督：青池 良輔
企画監修：品川 晃祥、村松 徹
原作：『Mr.War -最強の元軍人-』（Minto Studio / weavin）
制作：株式会社フィーバークリエイションズ
MA・音響効果：株式会社ハオン
収録・キャスティング：株式会社ジーアングル
製作：weavin
原作情報
著作：weavin
制作：Minto Studio
原作： 丹下ハジメ
ネーム： Piro
線画・背景・着彩・仕上げ：PT VERTWO RUMAH KREASI
配信元：ピッコマ
https://piccoma.com/web/product/186809
株式会社Mintoについて
Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。
キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。
会社名：株式会社Minto
設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）
所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F
資本金：1億円
役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博
HP： https://minto-inc.jp/
お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/
株式会社Mintoのプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/29274
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社Minto 広報担当 武井
問い合わせ先：https://minto-inc.jp/contact/business/