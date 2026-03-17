大人気コミック『Mr.War -最強の元軍人-』、ショートアニメ化！3/17（火）12時よりDMM TVにて配信開始！

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：社長水野和寛、以下当社）は、当社が原作を手がける大人気コミック『Mr.War -最強の元軍人-』をショートアニメ化し、2026年3月17日（火）12時より、「DMM TV」にて配信を開始いたしました。

あらすじ

戦争の天才、Mr.War。

特殊部隊の軍人ジョージは、戦闘能力の高さからその異名で呼ばれ、

敵からも味方からも恐れられていた。

だが、ある戦場で味方の陰謀によって命を落としてしまう…

死んだと思われた彼が再び目を覚ましたのは、"産廃島"と呼ばれるスラム街だった。

暴力が支配するその島で、搾取される側の奴隷労働者・ミチオとして転生したMr.Warは、

その頭脳と戦闘技術によって成り上がっていく──！

ショートアニメ『Mr.War -最強の元軍人-』

配信元：DMM TV

https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=a7y5rjpugnzqzo7du1hebfaic

■キャスト

川東 哲也、下鶴 直幸、三木 晶、櫻井 みゆき、住永 侑太 他

■スタッフ

監督：青池 良輔

企画監修：品川 晃祥、村松 徹

原作：『Mr.War -最強の元軍人-』（Minto Studio / weavin）

制作：株式会社フィーバークリエイションズ

MA・音響効果：株式会社ハオン

収録・キャスティング：株式会社ジーアングル

製作：weavin

原作情報

著作：weavin

制作：Minto Studio

原作： 丹下ハジメ

ネーム： Piro

線画・背景・着彩・仕上げ：PT VERTWO RUMAH KREASI

配信元：ピッコマ

https://piccoma.com/web/product/186809

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。

キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/

株式会社Mintoのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/29274

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社Minto 広報担当 武井

問い合わせ先：https://minto-inc.jp/contact/business/