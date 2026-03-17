子どもたちの夢を応援します！応募倍率55倍の埼玉西武ライオンズとの大人気企画！「コンタクトレンズのSEED Presents スターティングキッズ」2026年5月5日（火・祝）よりスタート

株式会社シード

コンタクトレンズの製造販売を行う株式会社シード（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤 隆郎、東証プライム市場：7743）は、埼玉西武ライオンズのホームゲームにおいて試合開始前に子どもたちが守備位置（各ポジション）で選手をお出迎えするイベント「コンタクトレンズのSEED Presents スターティングキッズ」を、昨シーズンに続き開催いたします。今シーズンは2026年５月５日（火・祝）“こどもの日”「埼玉西武ライオンズ 対 福岡ソフトバンクホークス」よりスタートいたします。

2025年実施の様子

「コンタクトレンズのSEED Presents スターティングキッズ」は、試合開始直前に、子どもたちが守備位置で憧れの選手をお出迎えするイベントです。子どもたちは試合前の雰囲気をグラウンド内で体感でき、守備位置についた選手から子どもたちへサインボールを手渡すパフォーマンスも行われます。今シーズンは年間30回の開催を予定しています。

昨シーズン実施の際には、応募者数は延べ29,000人を超え、参加した子どもたちからは「将来は野球選手になりたい！」、「サインボールは一生の宝物にする！」、「選手と直接会えて嬉しい！」等、多数好評の声がありました。また、イベント参加者の保護者を対象に任意の満足度調査を実施したところ、304名の回答者のうち、98％が本イベントに満足とご回答いただきました。

当社は、「子どもたちの夢を応援する」ため、今シーズンも「コンタクトレンズのSEED Presents スターティングキッズ」を実施いたします。

子どもたちが着用するユニフォーム

選手より子どもたちへ手渡すサイン入りボール

■「コンタクトレンズのSEED Presents スターティングキッズ」実施背景

当社は、2019年に発足したスポーツ支援プロジェクト「SEED Projects Of Road To Sports」※1を通じて、様々な分野で活躍するアスリートのパフォーマンスを最大限に引き出し、勝利に繋がるサポートを行っております。その一環として、スポーツ選手に憧れる子どもたちの「夢」も応援していきたいと考え、当社のコンタクトレンズの製造・研究開発拠点「シード鴻巣研究所」を構える埼玉県を本拠地とする、埼玉西武ライオンズとの協力をスタートいたしました。

2019年5月5日の“こどもの日”より試合前のハイタッチ企画、「SEED 花道ハイタッチ」を初の協賛企業として実施。その後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けながらも「子どもたちの夢を応援する」という当社の変わらぬ思いのもと、形を変えながらイベントを実施してまいりました。昨シーズンも大好評をいただいた「コンタクトレンズのSEED Presents スターティングキッズ」を今シーズンも実施いたします。

※1 SEED Projects Of Road To Sportsの頭文字を並べると“SPORTS”になります。

■「SEED Projects Of Road To Sports」公式ホームページ :https://www.seed.co.jp/sports/

■「コンタクトレンズのSEED Presentsスターティングキッズ」概要

日程：第1回 2026年5月5日（火・祝）より年間30回実施予定

時間：試合前選手入場時

場所：ベルーナドーム

内容：子どもたちが守備位置で選手を出迎え、選手から子どもたちへ直接サインボールを手渡す

人数：18名／1試合

球団概要

会社名：株式会社西武ライオンズ

チーム名：埼玉西武ライオンズ

代表：代表取締役社長 奥村 剛

所在地：埼玉県所沢市上山口2135

コーポレートサイト：https://www.seibulions.co.jp/

球団オフィシャルサイト：https://www.seibulions.jp/

株式会社シード 会社概要

代表：代表取締役社長 佐藤 隆郎

本社：〒113-8402 東京都文京区本郷2-40-2

電話：03-3813-1111（大代表）

設立：1957年10月9日

資本金：35億3,231万円（東京証券取引所プライム市場：証券コード7743）

事業内容：（1）コンタクトレンズ事業 （2）コンタクトレンズケア事業（3）その他事業（医薬品・眼科医療機器等）

ホームページ：https://www.seed.co.jp

シード企業 X (公式)：https://x.com/SEED_koho

シード広報 TikTok(公式)：https://www.tiktok.com/@seed_koho

シード YouTube(公式): https://www.youtube.com/channel/UCOCIN1Lb3yq6T_LiHDB4YVA

シード LinkedIn(公式) : https://www.linkedin.com/company/seedcontactlens