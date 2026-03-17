人間の業や歴史を静謐かつ演劇的な様式美で描き続けた、ポルトガルを代表する映画作家【マノエル・ド・オリヴェイラ特集】

ＡＸＮ株式会社

洋画専門チャンネル ザ・シネマ（AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島亮司）では、ポルトガルを代表する巨匠マノエル・ド・オリヴェイラ監督を特集いたします。106歳で現役のままこの世を去り、没後10年となるオリヴェイラ監督。人間の業や歴史を静謐かつ演劇的な様式美で描き続けた彼の名作５作品を放送いたします。快楽に溺れていく女性の遍歴を格調高い美しい映像で綴る『アブラハム渓谷[完全版]』や、貴族の晩餐会が思わぬ事態を迎える様を喜劇オペラ仕立てで描く『カニバイシュ』などをラインナップ。3月23日(月)～27日(金)にかけてお届けいたします。

マノエル・ド・オリヴェイラ特集

ポルトガルを代表する映画作家である、マノエル・ド・オリヴェイラ（1908-2015）。

人間の業や歴史を静謐かつ演劇的な様式美で描き続け106歳で現役のままこの世を去ってから没後10周年となる2025年、長らく鑑賞機会がなかった作品や国内初公開作品のリマスター版上映で人気を博した企画「オリヴェイラ2025 没後10年 マノエル・ド・オリヴェイラ特集」の全作品を、すべて国内TV初放送でお届け。

フランス文学「ボヴァリー夫人」を現代に舞台を置き換え、快楽に溺れていく女性の遍歴を格調高い美しい映像で綴る『アブラハム渓谷[完全版]』、貴重な自伝的ドキュメンタリー『訪問、あるいは記憶、そして告白』、貴族の晩餐会が思わぬ事態を迎える様を喜劇オペラ仕立てで織りなす『カニバイシュ』、19世紀ポルトガルの小説家カミーロ・カステロ・ブランコの住居だった博物館で撮影し、彼の生涯最後の日々を再現した作品『絶望の日』、ルイス・ブニュエル監督の傑作『昼顔』の38年後を映画化。ミシェル・ピッコリが『昼顔』のアンリ役を再演し、再会した友人の妻とウィットに富んだやり取りを繰り広げる『夜顔』の5本をすべて最新修復版にて3月23日(月)～27日(金)の期間に放送。

特集ページ：https://www.thecinema.jp/tag/752(https://www.thecinema.jp/tag/752)

《放送作品情報》

●『アブラハム渓谷[完全版]』★国内TV初放送

放送日：3月26日(木)6：00～

どれだけ男を虜にしても満たされない心…

ポルトガルの伝説的監督マノエル・ド・オリヴェイラが残した傑作

＜監督・脚本＞マノエル・ド・オリヴェイラ

＜出演＞レオノール・シルヴェイラ、セシル・サンス・ド・アルバ、ルイス・ミゲル・シントラ、ルイ・デ・カルヴァルホーほか

＜解説＞マノエル・ド・オリヴェイラ監督自ら再編集し、未公開シーンを追加した完全版の4Kリマスター版。フランス文学「ボヴァリー夫人」を現代に舞台を置き換え、快楽に溺れていく女性の遍歴を格調高い美しい映像で綴る。

●『訪問、あるいは記憶、そして告白』

★国内TV初放送

放送日：3月23日(月)6：00～

ポルトガルの巨匠マノエル・ド・オリヴェイラが70歳代で残した“遺書”──

貴重な自伝的ドキュメンタリー

＜監督・脚本＞マノエル・ド・オリヴェイラ

＜出演＞マノエル・ド・オリヴェイラ、マリア・イザベル・ド・オリヴェイラほか

＜解説＞100歳を超えても現役として活躍したマノエル・ド・オリヴェイラ監督が、1982年にそれまでの軌跡を自ら記録。40年間過ごした自宅を舞台に、生涯の記憶の断片を１本の映画につなげていく。2Kリマスター版。

●『カニバイシュ』★国内TV初放送

放送日：3月24日(火)6：00～

貴族たちの晩餐会が驚きの事態へ！

ポルトガルの巨匠マノエル・ド・オリヴェイラがオペラ仕立てで描く異色作

＜監督・脚本＞マノエル・ド・オリヴェイラ

＜出演＞ルイス・ミゲル・シントラ、レオノール・シルヴェイラ、ディオゴ・ドリア、オリヴィエラ・ロペスほか

＜解説＞貴族の晩餐会が思わぬ事態を迎える様を喜劇オペラ仕立てで織りなす。 「人生は血まみれの冗談」という劇中の台詞をそのまま映像化したような奇想天外な展開に言葉を失う。4Kスキャンによるデジタルリマスター版。

●『絶望の日』★国内TV初放送

放送日：3月25日(水)6：00～

ポルトガルの巨匠マノエル・ド・オリヴェイラが

小説家カミーロ・カステロ・ブランコの最後の日々を映し出す

＜監督・脚本＞マノエル・ド・オリヴェイラ

＜出演＞テレーザ・マドルーガ、マリオ・バローゾ、ルイス・ミゲル・シントラほか

＜解説＞19世紀ポルトガルの小説家カミーロ・カステロ・ブランコの住居だった博物館で撮影し、生涯最後の日々を再現。後の映画監督マリオ・バローゾがブランコ役と撮影を兼任。4Kスキャンによるデジタルリマスター版。

●『夜顔』★国内TV初放送

放送日：3月27日(金)6：00～

昼は娼婦となった人妻のその後は？

ポルトガルの巨匠マノエル・ド・オリヴェイラが『昼顔』の38年後を描く

＜監督・脚本＞マノエル・ド・オリヴェイラ

＜出演＞ミシェル・ピッコリ、ビュル・オジエ、リカルド・トレパ、レオノール・バルダックほか

＜解説＞ルイス・ブニュエル監督の傑作『昼顔』の38年後を映画化。ミシェル・ピッコリが『昼顔』のアンリ役を再演し、再会した友人の妻とウィットに富んだやり取りを繰り広げる。4Kスキャンによるデジタルリマスター版。

『アブラハム渓谷[完全版]』(C) Madragoa Filmes, Gemini Films, Light Night 『訪問、あるいは記憶、そして告白』(C) Cineastas Associados, Instituto Portuges de Cinema 『カニバイシュ』(C) Filmargem, La Sept, Gemini Films 『絶望の日』(C) Madragoa Films, Gemini Films 『夜顔』(C) Filbox Produções, Les Films d’ici

ザ・シネマとは 王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道＋激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

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