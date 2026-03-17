サンリオキャラクターズをデザインしたカレンダーがミニチュア化！「サンリオキャラクターズ ミニカレンダーチャーム」が、2026年3月下旬より順次全国のカプセルトイ自販機に登場！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニカレンダーチャーム」(全5種／1回400円・税込)を2026年3月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売いたします。

■「サンリオキャラクターズ ミニカレンダーチャーム」(全5種)について

サンリオキャラクターズをデザインした小さなカレンダーのチャームです。

2026年4月から2027年3月までのカレンダーは、「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」の全5種のデザインがラインアップ。「ハローキティ」の10月のデザインは、ハロウィーンに合わせてお友だちの”タイニーチャム”と黒猫に仮装していたり、「ポムポムプリン」の1月のデザインは、冬の装いをしてお友だちの”マフィン”とスケートを楽しんでいたりと、それぞれのキャラクターごとに季節に合ったデザインを楽しめます。

また、カレンダー本体の素材は紙のため、印の書き込みができるほか、通常のカレンダーのように祝日は一目でわかるよう赤色で記されている便利なアイテムです。透明のカバーとボールチェーンがついていて、安心してバッグやペンケースなどに付けて持ち運べます。

■商品詳細ハローキティハローキティ 10月デザインシナモロールシナモロール 12月デザインクロミクロミ 10月デザインポムポムプリンポムポムプリン 1月デザインポチャッコポチャッコ 6月デザイン

商品名 ：サンリオキャラクターズ ミニカレンダーチャーム(全5種)

発売日 ：2026年3月下旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W65×H45×D4mm

素 材 ：紙・PVC・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

備 考 ：カレンダーの期間は2026年4月から2027年3月までです。国民の祝日・休日が法律の改正などにより、一部変更となる可能性がございます。

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

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