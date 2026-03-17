カーグッズマガジン２０２６年５月号発売！【巻頭速報】BRAND-NEW EXPRESS！

株式会社 三栄

Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年５月号

２０２６年３月１７日発売

定価７７０円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252605/

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年３月17日より『Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） 2026年５月号』を発売いたします。

春の到来はカー用品市場にも！

商品棚の顔ぶれがガラッと変わる年に一度の刷新期に合わせて

メーカー各社が今一推しの新製品を続々と投入し始めるなか

専門誌だからこそその動向にいち早く接近!!

リリース間もないデビューほやほやの新製品は現物を入手し

未発表のモノについても関係者を通じていち早く内部情報を入手

業界を飛び回る大量の情報のなかから

特に注目に値するA級ネタをセレクトした上で巻頭から大速報

さらに履き替えタイミングが到来中のタイヤ事情もその見どころを抜粋するほか

最近ホットなカスタムオーディオ事情も今注目の話題をセレクトして特集化2026年春のカーグッズ最新マーケット事情をここで目撃！

春の本格洗車シーズンを控えて、注目の新作も続々登場。最新のトレンドはどんなものか？ 注目のアイテム群を元に確認！

お手頃価格の象徴的なグッズはもちろん、車両装備品に入る高額パーツも動きアリ！ その動向もくまなくチェック。

特集に入りきらなかった春の新作についても、連載企画「トレンドサーチライト」にてアラカルトガイド。

冬タイヤから夏タイヤへ。履き替えシーズン本番を前に、今注目の選択肢を国産／輸入の両面で主要動向を解説。

部品そのものを置き換える、かつてのやり方とは違ったカスタム方法がいまアツい！ 注目のオーディオ界隈の今をレポート。

＜目次＞

=CONTENTS=

5-48【巻頭速報】BRAND-NEW EXPRESS

50-51CarGoods Tasting「Monster 新添加剤シリーズ」

52-57人気ジャンルの最新動向を読む「トレンド・サーチライト」

59-64【季節特集】タイヤ履き替え最前線

78-79CarGood Proposal「愛車動画撮影のススメ」

80CarGoods Seasonal「突然の降雪リスクに備える」

81-84人気ジャンルの最新動向を読む「トレンド・サーチライト」

65-70【集中特集】カーオーディオADVANCE最初の一歩

72CarGoods Seasonal「コメリ・最新アウトドアグッズ」

74-76月イチTESTプログラム「用品考課」

78CarGoods Review「防炎ポーチ＆バッグ」

81-95グッズ＆アイテム最前線「NEW GOODS SERVER」

96-97CarGooods QUEST「純正アップグレード編」

97-104よろずINFORMATION「CGMかわら版」

106カー用品逸品図鑑「フィルム密閉式トイレ」

107アフターパーツ解体新書「AI側方衝突警報システム」

108技術の深層「再精製基油の取り組み」

109研究所通信「格納式ステアリングホイール」

110日本各地の鉄道風景をたどる「鉄道をゆく」

112-113大人の遊び時間「煩悩BUONO」

114-115セールス＆欲しいMONOランキング

116-123ガレージトーク

124-125読者モニターREPORT「使ってわかった！ぶっちゃけ告白!!」

Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年５月号

２０２６年３月１７日発売

定価７７０円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252605/

＜Car Goods Magazine（カーグッズマガジン）とは＞

すべてのクルマユーザーのための『クルマ生活応援マガジン』



ターゲットテーマは安全・快適・快感。

『クルマ生活応援マガジン』の路線を徹底的に強化、カー用品からアウトドアグッズまでワイドレンジに、とりわけ、新製品に関わる情報を、読者の立場に立って装着ノウハウ、使用テスト、購入アドバイス等をご紹介。

クルマ生活のバイブルとしての絶対的な地位を確立します。

業界、メーカー、販売店とユーザーを結ぶ架け橋となるべく、カーグッズに関する多様な情報をご紹介いたします。





■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/







2026年3月17日

株式会社三栄