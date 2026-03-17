義弟からの溺愛が止まらない!?　異世界ラブファンタジー『ラスボス令息に殺される義姉ですが、彼を好きになってしまいました。』コミカライズ第1巻、2026年3月17日（火）発売

写真拡大 (全8枚)

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、カドコミで連載中の漫画『ラスボス令息に殺される義姉ですが、彼を好きになってしまいました。　1』（漫画：あるてぃ、原作：かわい澄香、キャラクター原案：夏目レモン）を2026年3月17日（火）に発売いたしました。




切なくも甘い溺愛ラブファンタジー！


角川ビーンズ文庫より刊行の同名小説のコミカライズ第1巻がFLOSコミックより刊行！



■あらすじ

義弟・クロヴィスを虐げ惨殺される、乙女ゲームの脇役令嬢に転生したフィオナ。


死を回避するためにクロヴィスを慈しむはずが、いつしかその思いは恋に。


やがて魔王になる彼を救えるのは「ヒロイン」の聖女だけ……と、気持ちをひた隠しにするフィオナだったが、愛情をたっぷり与えられたクロヴィスには手遅れで――？










カドコミ作品ページはこちら :
https://comic-walker.com/detail/KC_007105_S/episodes/KC_0071050000200011_E?episodeType=first


■特典情報

【アニメイト】B6サイズビジュアルボード
https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3388920/





【ゲーマーズ】描き下ろしブロマイド


https://www.gamers.co.jp/pn//pd/10872125/





【メロンブックス・フロマージュブックス】描き下ろしイラストカード
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3463492&srsltid=AfmBOoqKnhOW87mVZlkAr026o0d9dKEXSpdhmKIXVaXU2U565-ctUH4b(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3463492&srsltid=AfmBOoqKnhOW87mVZlkAr026o0d9dKEXSpdhmKIXVaXU2U565-ctUH4b)




※特典はなくなり次第終了となります。


※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。



■書誌情報

書名：ラスボス令息に殺される義姉ですが、彼を好きになってしまいました。　1


著者：あるてぃ


原作：かわい澄香


キャラクター原案：夏目レモン


定価：836円（本体760円＋税）


発売日：2026年3月17日（火）


判型：B6判


ページ数：188ページ


ISBN：978-4-04-660044-8


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001395/)


（C）Aruty／Sumika Kawai 2026



■原作書誌情報

書名：ラスボス令息に殺される義姉ですが、彼を好きになってしまいました。


著者：かわい澄香


イラスト：夏目レモン


定価：858円（本体780円＋税）


発売日：2025年5月1日


判型：文庫判


ページ数：272ページ


ISBN：978-4-04-116258-3


発行：株式会社KADOKAWA


原作小説 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000226/)



著者プロフィール

あるてぃ
代表作に『傷心公爵令嬢レイラの逃避行』『私と陛下の後宮生存戦略 ー不幸な妃は巻き戻れない―』（共にKADOKAWA刊）など



■関連サイト

FLOSコミック公式ホームページ


https://comic-walker.com/label/flos



FLOSコミック公式X


https://x.com/FlosComic