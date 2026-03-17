義弟からの溺愛が止まらない!?　異世界ラブファンタジー『ラスボス令息に殺される義姉ですが、彼を好きになってしまいました。』コミカライズ第1巻、2026年3月17日（火）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、カドコミで連載中の漫画『ラスボス令息に殺される義姉ですが、彼を好きになってしまいました。 1』（漫画：あるてぃ、原作：かわい澄香、キャラクター原案：夏目レモン）を2026年3月17日（火）に発売いたしました。

切なくも甘い溺愛ラブファンタジー！

角川ビーンズ文庫より刊行の同名小説のコミカライズ第1巻がFLOSコミックより刊行！

■あらすじ

義弟・クロヴィスを虐げ惨殺される、乙女ゲームの脇役令嬢に転生したフィオナ。

死を回避するためにクロヴィスを慈しむはずが、いつしかその思いは恋に。

やがて魔王になる彼を救えるのは「ヒロイン」の聖女だけ……と、気持ちをひた隠しにするフィオナだったが、愛情をたっぷり与えられたクロヴィスには手遅れで――？

カドコミ作品ページはこちら :https://comic-walker.com/detail/KC_007105_S/episodes/KC_0071050000200011_E?episodeType=first

■特典情報

【アニメイト】B6サイズビジュアルボード

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3388920/

【ゲーマーズ】描き下ろしブロマイド

https://www.gamers.co.jp/pn//pd/10872125/



【メロンブックス・フロマージュブックス】描き下ろしイラストカード

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3463492&srsltid=AfmBOoqKnhOW87mVZlkAr026o0d9dKEXSpdhmKIXVaXU2U565-ctUH4b(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3463492&srsltid=AfmBOoqKnhOW87mVZlkAr026o0d9dKEXSpdhmKIXVaXU2U565-ctUH4b)

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

■書誌情報

書名：ラスボス令息に殺される義姉ですが、彼を好きになってしまいました。 1

著者：あるてぃ

原作：かわい澄香

キャラクター原案：夏目レモン

定価：836円（本体760円＋税）

発売日：2026年3月17日（火）

判型：B6判

ページ数：188ページ

ISBN：978-4-04-660044-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001395/)

（C）Aruty／Sumika Kawai 2026

■原作書誌情報

書名：ラスボス令息に殺される義姉ですが、彼を好きになってしまいました。

著者：かわい澄香

イラスト：夏目レモン

定価：858円（本体780円＋税）

発売日：2025年5月1日

判型：文庫判

ページ数：272ページ

ISBN：978-4-04-116258-3

発行：株式会社KADOKAWA

原作小説 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000226/)

著者プロフィール

あるてぃ

代表作に『傷心公爵令嬢レイラの逃避行』『私と陛下の後宮生存戦略 ー不幸な妃は巻き戻れない―』（共にKADOKAWA刊）など

■関連サイト

FLOSコミック公式ホームページ

https://comic-walker.com/label/flos

FLOSコミック公式X

https://x.com/FlosComic