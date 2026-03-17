ごま専門cafe & izakaya『goma to』から春を感じられる色とりどりのメニューが登場！

かどや製油株式会社

1858年に小豆島で創業し、168年以上にわたって“ごま”を通じてお客様に健康と笑顔をお届けするかどや製油株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：北川 淳一）が運営する、ごま専門cafe & izakaya『goma to』（読み：ゴマト）は、3月24日（火）よりごまの新しい使い方をご提案する、春の新メニューの提供を開始いたします。今春は、ランチタイムで不動の一番人気を誇る「goma to プレート」を、春の装いへと一新。旬の食材と多彩なごまの風味が織りなす、この季節だけの新しいハーモニーをお届けします。さらに、食後やカフェタイムを彩る新作デザートとして「揚げようかん」と「黒ごまブリュレ」が新登場。衣にカダイフをまとった揚げようかんと黒ごまの濃厚なコクと香ばしさが際立つブリュレは、ごま専門店ならではの自信作です。うららかな春のひとときを、goma toが提案する新しいごま料理とスイーツで心ゆくまでご堪能ください。

【cafe & izakaya『goma to』】

2022年6月にオープンした『goma to』は、NEW STANDARDをコンセプトに、ごまを使ったメニューを楽しむことができるcafe & izakayaです。店名には、ごまの新しい使い方や、ごまの新しい魅力を知ってもらい、ごまと共にある食卓を創っていきたいという想いが込められています。

店 名 ：goma▲to ※▲半角アキ

よ み ：ごまと

住 所 ：東京都目黒区緑が丘2-24-8 arbre自由が丘

営業時間 ：11:00～21:00（L.O. 20：00）

電話番号 ：03-6459-5959 定休日 ：不定休

座席数 ：店内30席、テラス8席

公式ＨＰ ：https://www.kadoya.com/gomato/

Instagram：https://www.instagram.com/gomatocafe/

【春メニュー】販売期間：3月24日（火）～

・Lunch：goma toプレートコース 2,200円（税込）

goma toの看板ランチコースです。

アラカルトを春色に一新し、ごまの新たな可能性を感じられるように仕上げました。

＜goma toプレートコース メニュー＞

・ごま香る枝豆のすり流し

枝豆のすり流しに、ごま油の奥行きをひとしずく。甘みが引き立ち、静かな余韻が残ります。

・グレープフルーツと玉ねぎのサラダ ミントとごま風味

爽やかな苦みのグレープフルーツに、希少なごまの実オイルとミントの香りをまとわせたサラダ。

・しっとり鶏むね肉ときゅうりのごま梅和え

ヘルシーな鶏むね肉と瑞々しい野菜をさっぱりとした梅のキレと風味豊かな純正ごま油のコクで仕立てた旬の一品。

・海老をのせた、とうもろしと豆腐ごまチーズ2層のムース～山椒ごまドレッシング～

豆腐とクリームチーズに、とうもろこしの甘みを重ねた二層仕立てのムース。プリプリの海老を添え、山椒を効かせたごま油ドレッシングが全体を調和させます。

・叩きごぼうの黒ごまエスプーマ

エスプーマ仕立ての新感覚ごま和え。

濃口ごま油で下味をつけた叩きごぼうと絡め、軽やかさとコクを両立させました。

・揚げごま豆腐

揚げごま豆腐に、ねりごまソースをたっぷりとかけ、白すりごまをふりかけた一品。食感と香ばしさが重なる、人気メニューです。

・レンズ豆の味噌煮を詰めたトマトファルシ

ごま味噌で煮たレンズ豆を詰めたトマトファルシ。トマトとベーコンの旨味を、ごま油と味噌がやさしく包み込みます。

・アジとオクラのカダイフ揚げ白ごまソース

アジとオクラを大葉で包み、カダイフを巻いて軽やかに揚げた一品。白練りごまのソースと純正ごま油で味わう、当店イチオシメニューです。

・スパイス香るごまクラストのローストチキン

スパイスと練りごまでマリネしたチキンにごまを衣にまとわせ、香ばしくロースト。タヒニ料理を、ごまでアレンジした一品です。

・旬菜のグリル 黒ごまタプナード

黒ねりごまと濃口ごま油で仕立てた、goma toスタイルのタプナード。彩り豊かなグリル野菜にのせて楽しむ一品です。

・梅おかかの一口おにぎりと蕪の浅漬け

白ごまをまとった梅おかかのおにぎりと、ごまの実オイルで仕上げた蕪の浅漬け。やさしい味わいの組み合わせです。

・Sweet

・プティフールプレート 1,200円（税込）

6種類のごまスイーツを一皿で味わうことができるgoma toおすすめのスイーツメニュー。

・黒ごまブリュレ 850円（税込）

黒ごまをたっぷり使ったブリュレ。

パリッと香ばしいキャラメリゼと、中のなめらかな黒ごまクリームが合わさり、食感まで楽しめるデザート。

・揚げようかん（玄米ごま茶セット）700円（税込）

カダイフで包んだ「goma to ようかん」を、かどやの太白ごま油で香ばしくカリッと揚げました。揚げたての濃厚な甘さと、アイスの冷たさが重なる温冷デザートです。

【かどや製油株式会社について】

安政5年（1858年）、瀬戸内海の小豆島に加登屋製油所として創業以来、168年にわたりごま一筋で商品を作り続けてきたごま専業メーカーです。香り高く味わい深い「純正ごま油」を、伝統の味として世界の食卓に届けてまいりました。海外ごま油売上高は2007年の17億円から2024年には86億円へと約5倍に拡大。日本のみならず 米国ごま油市場でもNo.1シェアを有しています。本年4月には研究開発本部を新設、脱脂ごま（搾りかす）の食品利用に向けた研究・開発にも取り組んでいます。

パーパスである「ごまの価値を極限まで高めることで世界に貢献する」のもと、農家・生活者・株主・行政・従業員等、全てのステークホルダーの皆様に当社のファンになっていただき、ともに企業価値を向上させる「ファンベース経営」を実践する方針を掲げています。

※インテージSRI+ごま油市場ブランド累計販売金額（日本） 2024年4月～2025年3月

会社概要

社名：かどや製油株式会社

本社所在地：東京都品川区北品川5丁目1番18号 住友不動産大崎ツインビル東館 4F

代表者：代表取締役社長 北川 淳一

創業： 安政5年（1858年）

事業内容：ごま油、食品ごま等の製造販売

年間売上高：39,450百万円（連結）（2025年3月）

公式ホームページ：https://www.kadoya.com/

cafe & izakaya「goma to（ゴマト）」：https://www.kadoya.com/gomato/

ファンコミュニティサイト「ごまラボ」：https://goma-lab.kadoya.com

公式X：https://x.com/kadoya_seiyu

公式Instagram：https://www.instagram.com/kadoya_seiyu/

公式Facebook：https://www.facebook.com/kadoyaseiyu.goma/

<報道関係者からのお問い合わせ先>

かどや製油 PR 事務局(株式会社サニーサイドアップ内)

担当：岡部（080-4652-1573）⻘木、齊木/E-MAIL：kadoya_pr@ssu.co.jp