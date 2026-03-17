京都を代表する伝説的バーテンダー 西田 稔 氏 監修のスコッチ シングルカスク・シリーズ『四神（ししん）』第二弾が2026年3月26日(木)より新発売

株式会社イズミセ

「Cask salon de K」（運営：株式会社イズミセ）がお届けする、一つの樽から瓶詰めされるシングルカスクウイスキーとして、京都の地を守護する四神（青龍・白虎・玄武・朱雀）の壮大な世界観になぞらえたシリーズより、第二弾「白虎 グレンアラヒー」を新発売します。

◆白虎 グレンアラヒー 2011／14年 オロロソオクタブ for Cask salon de K

第一弾として2025年12月にリリースした「青龍 ラフロイグ」に引き続き、第二弾「白虎」にセレクトされたのはスペイサイドの異端児として注目される「グレンアラヒー」。この蒸溜所は、伝統的なスタイルに捉われず、160時間という驚異的な超長期発酵によって生み出される重厚な原酒と、多種多様な最高級の樽を巧みに使いこなす独自のウッド・マネージメントで、唯一無二の個性を確立しています。

西田氏が選んだこのシングルカスクは、スペイサイドらしいフルーティーで芳醇な香りに加え、見た目のための冷却濾過や着色を一切行わず、旨味成分や樽由来の自然な色合いをそのまま残すという信念に基づいた原酒本来の力強さが際立っています。さらに、オクタブカスク由来の更なる深みと複雑さが加わったその味わいは、ウイスキーの本質を捉える確かな選定眼によって、今回の「白虎」を象徴する一瓶としてセレクトされました。

◆西田氏テイスティングコメント

香り ：熟したチェリー、焼きリンゴ、時間がたつとバター、キャラメル

味わい：カスタードクリームと蜂蜜漬けドライフルーツ、焼き栗、ナッツの長い余韻

【商品詳細】

アルコール度数.：54度

内容量：700ml

ボトリング数量：92本

価格：19,800円 (税込21,780円)

【ご購入は下記より】

Cask salon de K（カスク サロン ド ケイ）

https://cask-salon-de-k.jp/products/byakko-glenallachie2011

◆「Cask salon de K」とは

世界中で高まるウイスキーブームの中で、「これは」と思える一本を求めるウイスキーファンに向けて誕生した、選りすぐりのウイスキーセレクトショップです。京都を代表する伝説的バーテンダー、西田稔氏の卓越した選定眼によって、他では味わえない特別なボトルがラインナップされます。

公式オンラインショップ https://cask-salon-de-k.jp/

京都が誇る伝説的バーテンダー

西田 稔 (Nishida Minoru)

1964年、京都府生まれ。同志社大学にて心理学を専攻し、人の心に寄り添う在り方を学ぶ。卒業後、バーでのアルバイトをきっかけに、客の声に静かに耳を傾けるバーテンダーという職業に深く魅了され、その道を志す。

東京でバーのプロデュースに携わった後、1994年に30歳で京都へ戻り、念願の自店「Bar K6（バー ケイ シックス）」をオープン。

K6は京都のバー文化の象徴として知られ、2016年には同店出身の坪倉健児氏（Bar Rocking chair）が世界的なカクテルコンペティション「ワールド・バーテンダー・オブ・ザ・イヤー」で日本人として史上2人目の総合優勝を果たすなど、次世代のトップバーテンダー育成にも大きく寄与している。

現在は、「cave de K」「BAR 薫」の運営に加え、ザ・ホテル青龍 京都清水 内の「K36 The Bar & Rooftop」の監修も担当。常に京都から世界水準のバー文化を発信し続けている。

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０ 日本生命四条ビル 7階

URL： https://www.izumise.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

Cask salon de K（カスク サロン ド ケイ）

公式オンラインショップ

https://cask-salon-de-k.jp/

担当者：堤 尚也

TEL：075-255-6112

E-Mail：info@cask-salon-de-k.jp