モンポケ 2026 SS LOOKBOOKを公開！ 収納雑貨、ギフトにもおすすめのタオルなど注目の新商品が続々登場！
ポケモン公式ベビーブランド、モンポケの最新アイテムが掲載された
「monpoke 2026 SPRING/SUMMER LOOKBOOK(https://monpoke.jp/lookbook.html)」がモンポケ公式HPで公開されました。
LOOKBOOK掲載アイテムは今後、順次展開予定となります。
■新アイテムが続々登場！
ベビー・キッズのシーズンアパレル、収納雑貨、タオル、マグなど、新たなアイテムが登場いたします。
■錦化成よりモンポケデザインの収納雑貨が新登場！
お気に入りのおもちゃをたっぷり収納できるキャスター付きのおもちゃ箱や、まるいフォルムが特徴のおしりふきケースなど、使いやすくて便利な収納雑貨が新登場します。
（2026年3月中旬以降順次発売予定）
■タオル美術館よりタオルとスタイが登場！
タオル美術館より、親子で使えるタオルアイテムが新登場。
赤ちゃんの肌にも優しい、ふわふわで肌触りも柔らかなタオルは出産祝いにもおすすめです。
（2026年4月発売予定）
■コンビより新デザインのマグが登場！
コンビより、ベビー用マグ「ラクマグ」シリーズにモンポケの新デザインモデルが登場！
新たにステンレスモデルも加わり、シーンに応じてご使用いただけます。（発売中）
■タカラトミーよりベビーカーにおすすめのおもちゃ2種が新登場！
タカラトミーより、赤ちゃんが大好きなしかけがたくさんついたぬいぐるみと、いないいないばぁ遊びが楽しめる布えほんが登場！
ベビーカーに取りつけられる便利なリング付きです。（発売中）
■レックよりおしりふきと手口ふきが登場！
レックより、成分の99%が純水でできたおしりふきと手口ふきが登場！
便利な3個セットで、モンポケのなかまたちの楽しいデザインです。（発売中）
詳細はモンポケ「monpoke 2026 SPRING/SUMMER LOOKBOOK(https://monpoke.jp/lookbook.html)」をご覧ください。
■モンポケとは
2019年に誕生したポケモン公式ベビーブランドです。
ブランドテーマは、「はじめまして、をあつめよう。」
お子様に、たくさんの“はじめて”の経験を積んで豊かな心に成長してほしい、
親御様に、お子様の一度きりの“はじめて”というかけがえのない瞬間をたくさん集めて欲しい、という願いが込められています。
ポケモン公式Youtubeチャンネル「ポケモンキッズTV」にてショートアニメ(https://monpoke.jp/animation/)を公開中。
詳しくはモンポケ公式ホームページ(https://monpoke.jp/)へ！
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
【関連リンク】
■モンポケ公式ホームページ
https://monpoke.jp/
■モンポケ公式X
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