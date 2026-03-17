モンポケ 2026 SS LOOKBOOKを公開！　収納雑貨、ギフトにもおすすめのタオルなど注目の新商品が続々登場！

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ポケモン公式ベビーブランド、モンポケの最新アイテムが掲載された

「monpoke 2026 SPRING/SUMMER LOOKBOOK(https://monpoke.jp/lookbook.html)」がモンポケ公式HPで公開されました。

LOOKBOOK掲載アイテムは今後、順次展開予定となります。

■新アイテムが続々登場！

ベビー・キッズのシーズンアパレル、収納雑貨、タオル、マグなど、新たなアイテムが登場いたします。

■錦化成よりモンポケデザインの収納雑貨が新登場！

お気に入りのおもちゃをたっぷり収納できるキャスター付きのおもちゃ箱や、まるいフォルムが特徴のおしりふきケースなど、使いやすくて便利な収納雑貨が新登場します。

（2026年3月中旬以降順次発売予定）

■タオル美術館よりタオルとスタイが登場！

タオル美術館より、親子で使えるタオルアイテムが新登場。

赤ちゃんの肌にも優しい、ふわふわで肌触りも柔らかなタオルは出産祝いにもおすすめです。

（2026年4月発売予定）

■コンビより新デザインのマグが登場！

コンビより、ベビー用マグ「ラクマグ」シリーズにモンポケの新デザインモデルが登場！

新たにステンレスモデルも加わり、シーンに応じてご使用いただけます。（発売中）

■タカラトミーよりベビーカーにおすすめのおもちゃ2種が新登場！

タカラトミーより、赤ちゃんが大好きなしかけがたくさんついたぬいぐるみと、いないいないばぁ遊びが楽しめる布えほんが登場！

ベビーカーに取りつけられる便利なリング付きです。（発売中）

■レックよりおしりふきと手口ふきが登場！

レックより、成分の99%が純水でできたおしりふきと手口ふきが登場！

便利な3個セットで、モンポケのなかまたちの楽しいデザインです。（発売中）

詳細はモンポケ「monpoke 2026 SPRING/SUMMER LOOKBOOK(https://monpoke.jp/lookbook.html)」をご覧ください。

■モンポケとは

2019年に誕生したポケモン公式ベビーブランドです。

ブランドテーマは、「はじめまして、をあつめよう。」

お子様に、たくさんの“はじめて”の経験を積んで豊かな心に成長してほしい、

親御様に、お子様の一度きりの“はじめて”というかけがえのない瞬間をたくさん集めて欲しい、という願いが込められています。

ポケモン公式Youtubeチャンネル「ポケモンキッズTV」にてショートアニメ(https://monpoke.jp/animation/)を公開中。

詳しくはモンポケ公式ホームページ(https://monpoke.jp/)へ！

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

【関連リンク】

■モンポケ公式ホームページ

https://monpoke.jp/

■モンポケ公式X

https://x.com/monpoke_jp