総務省主催の「ICTスタートアップリーグ」に株式会社カスタメディアは起業・スタートアップ支援をするPARTNERとして参画しました。

株式会社カスタメディア

株式会社カスタメディア（本店：大阪府大阪市、代表取締役：宮崎耕史、以下 当社）が、総務省主催の「ICTスタートアップリーグ」に起業・スタートアップ支援をするPARTNERとして参画しました。

ICTスタートアップリーグとは？

日本の未来を支える技術に支援と競争の場を提供。

ICTスタートアップリーグは、総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした 支援プログラムです。

総務省事業による研究開発費の支援や伴走支援に加え、メディアとも連携を行い、

参加したスタートアップの事業や取り組みを多くの人に広めていきます。

「ICTスタートアップリーグ」の公式サイト：https://ict.startupleague.go.jp/

スタートアップリーグパートナー（PARTNER）とは？

起業・スタートアップ支援の輪を広げていくことを目指し活動中。

ベンチャーキャピタル、インキュベーター、アクセラレーター、金融機関、地方公共団体などの方々とともに、ネットワークを構成し、開発費などの資金出資、データ提供、施設提供、物品提供、販路提供など、起業・スタートアップ支援の輪を広げていくことを目指します。

プロジェクトの目的

競争を勝ち抜いていくプロフェッショナルとしての意識を育て、世界で活躍するスタートアップを創出

『STARTUP LEAGUE』は、支援を行う中で競争と共創の場を提供し、単発的な支援プログラムではなく長期的にプログラムを継続していくことが、スタートアップの成長の一助になると信じ、2023年度から始まったスタートアップ支援の取り組みです。

ビジネスで競争を勝ち抜いていくためには、スポーツ選手のようなプロフェッショナルとしての意識が重要と考え、また子供がスポーツ選手になりたいと憧れるように、未来を担う人材が“スタートアップビジネスプレーヤー”を目指す未来を作ることもビジョンの一つとして活動します。

カスタメディアが「ICTスタートアップリーグ」に参画した背景と意義

私たちは、失敗を恐れず挑戦を何度でも繰り返せる環境を整え、スタートアップや大手企業が再び国内外でイノベーションを生み出し、日本が世界市場で存在感を取り戻す未来の実現に貢献することがを目標に掲げ、数多くの新規事業・プラットフォーム構築を支援してきました。

STARTUP LEAGUEが掲げる「競争と共創を通じて世界に通用する企業を育てる」という理念は、当社の「型×カスタマイズ開発」によるMVP／PoC支援の考え方と高い親和性があります。短期間・低コストで実証を行い、成長のための仕組みを構築する--そのプロセスを支えることで、私たちはスタートアップの挑戦を現実に変える伴走者でありたいと考えています。

また、STARTUP LEAGUEへの参画を通じて、当社が培ってきたプラットフォーム構築・マーケティング支援・コミュニティ形成などのノウハウを活かし、スタートアップが直面する「立ち上げから成長」までの課題を包括的に支援してまいります。

カスタメディアは、失敗を恐れず挑戦を続ける企業が増えることこそ、日本のイノベーションの原動力になると信じています。STARTUP LEAGUEと共に、挑戦と再挑戦の循環を生み出すエコシステムを広げていきます。

「ICTスタートアップリーグ」のカスタメディアのページ：https://startupleague.jp/partner/customedia

会社概要

会社名 ：株式会社カスタメディア

所在地 ：大阪府大阪市北区西天満2-5-2 H2O TOWER 7階

代表者 ：代表取締役 宮崎 耕史

事業内容：デジタルプラットフォームの開発とコンサルティング事業

HP ：https://service.customedia.co.jp/

■ミッション

業界を問わず、新規事業には「千三つ」と言われるほど「多産多死」という特性があります。

私たちは、このような環境下でも、企業の規模を問わず挑戦を繰り返すことができる仕組みが整った世界を目指しています。

私たちが提供するノウハウが詰まった「型」を活用し、迅速かつ低コストでシステムを構築することで、新規事業の失敗リスクを低減します。

「Japan as No.1」と称された”失われた30年”の前の時代のように、日本企業が国内外でイノベーションを起こし、世界市場で存在感を取り戻すことができるよう、失敗を恐れず果敢に新規事業へ挑戦する皆様を支援するのが私たちのミッションです。