【新作発表！】VTuber「犬山たまき」主演・主役、VTuber「神楽めあ」と漫画家「佃煮のりお」出演の新作ノベルゲーム『わんたま☆らいふ　～犬山たまきの修学旅行サバイバル～』！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、新作ノベルゲーム『わんたま☆らいふ ～犬山たまきの修学旅行サバイバル～』が開発中であることを発表するとともに、公式サイトを公開したことを2026年3月17日（火）にお知らせします。

本作は、VTuber「犬山たまき」が主演・主役を務めるだけでなく、VTuber「神楽めあ」と漫画家「佃煮のりお」が本人役で登場する全編フルボイスのノベルゲームです。

また、ゲーム本編と豪華グッズが同梱された「パッケージ版」の予約を2026年3月26日（木）より開始することもあわせてお知らせします。

新作発表！フルボイス新作ADV『わんたま☆らいふ ～犬山たまきの修学旅行サバイバル～』！

公式サイト :https://wantama-life.cyberstep.com/[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=sh50iF5LXNc ]

新作ノベルゲーム『わんたま☆らいふ ～犬山たまきの修学旅行サバイバル～』の発表は、2026年3月16日（月）23：00より開始した、主演・主役を務めるVTuber「犬山たまき」のYouTubeチャンネル「Tamaki Ch. 犬山たまき / 佃煮のりお」の配信にて発表され、多くのファンは驚きと喜びに包まれていました。

また同配信では、本作の公式PV公開に加え、発売日が2026年6月25日（木）であることも発表されました。是非詳細は公開中の配信アーカイブをご確認ください。

「犬山たまき」主演！「神楽めあ」「佃煮のりお」出演！ フルボイス新作ADV『わんたま☆らいふ ～犬山たまきの修学旅行サバイバル～』！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=yY5aQOnsJzA ]

『わんたま☆らいふ ～犬山たまきの修学旅行サバイバル～』は、VTuber「犬山たまき」が主演・主役を務めるほか、VTuber「神楽めあ」、漫画家「佃煮のりお」が本人役で登場する、全編フルボイスのノベルゲームです。

“男の娘”である秘密を隠しながら修学旅行に参加する犬山たまきが、観光、浴衣、温泉イベントの中で次々とハプニングが巻き起こる修学旅行サバイバル・ドタバタコメディ作品となっています。

◆あらすじ

「先生、ボク……『男の娘』なんです」

教え子「犬山たまき」の秘密を知ってしまったあなた。

そのまま迎える修学旅行！

観光地、浴衣、温泉――

一歩間違えれば即・大惨事。

たまきの親友「神楽めあ」に振り回され、

先輩教師「佃煮のりお」まで巻き込んで大騒ぎ！？

果たしてたまきの「もっこり」を最後まで隠し通せるのか――！？

絶対バレちゃいけない修学旅行、開幕！

※開発中の画像となります※開発中の画像となります◆登場人物◆ゲーム概要

タイトル：わんたま☆らいふ ～犬山たまきの修学旅行サバイバル～

ジャンル：ビジュアルノベル

発売日：2026年6月25日（木）

対応プラットフォーム：Windows(R)（Steam / DLsite） / Nintendo Switch(TM) /

対応予定プラットフォーム：AppStore / GooglePlayStore / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他

2026年3月26日（木）予約開始！豪華グッズが同梱された「パッケージ版」！

公式サイト :https://wantama-life.cyberstep.com/

ゲーム本編と豪華グッズが同梱されたパッケージ商品2種を2026年3月26日（木）より予約受付いたします。

「【店舗限定】特典ボックス（税込9,900円）」は、アニメイト、あみあみ、ヨドバシカメラをはじめとした全国販売店にて予約できる内容となっております。

さらに、イラストレーター「なつめえり」「えれっと」「館田ダン」「しろまんた」「ももしき」「Ixy」による描き下ろしイラストを使用した店舗予約特典も実施予定ですので、続報をお待ちください。

またサイバーステップが提供する公式ECショップ「ラビットフット公式BOOTH」と「サイバーステップ公式ショップ」では、「【公式ショップ限定】スペシャルボックス（税込み14,300円）」を予約することができます。

スペシャルボックスには、特典ボックスとは全く異なる6種のグッズが同梱しています。

さらに、公式ECショップ限定でなんとB2サイズの大型タペストリーがついてくる「有償特典付きスペシャルボックス（税込18,700円）」も用意しています。

ぜひこの機会限定の豪華特典アイテムをお見逃しなく！

VTuber「犬山たまき」「神楽めあ」と漫画家「佃煮のりお」

公式サイト :https://wantama-life.cyberstep.com/◆ VTuber「犬山たまき」

男の娘VTuber。喋ったり歌ったり、変わった企画をやるのが大好き。

のりおママにこき使われながら、毎日活動を頑張っています。

バブみがある人が好きで、常にママになってくれる人を探している。

番組MCを得意とし、実施したコラボ企画は1000回を超える。ゲーム操作が大の苦手。

公式YouTube :https://www.youtube.com/channel/UC8NZiqKx6fsDT3AVcMiVFyA公式X :https://x.com/norioo_◆ VTuber「神楽めあ」

今日はハンバーグが食べたいです。

雨より曇りが好きです。

公式YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCWCc8tO-uUl_7SJXIKJACMw公式X :https://x.com/KaguraMea_VoV◆漫画家「佃煮のりお」

のりプロの社長兼プロ漫画家。

犬山たまきのプロデュースをきっかけにVTuber業界に参入する。

漫画家としての代表作はアニメ化もした「ひめゴト」と「双葉さん家の姉弟」。

漫画家業は開店休業中。既婚者。

ノベルゲームブランド「ラビットフット」

公式YouTube :https://www.youtube.com/channel/UC8NZiqKx6fsDT3AVcMiVFyA公式X :https://x.com/norioo_

ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。

公式X :https://x.com/Rabbitfoot_PR

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