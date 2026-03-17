企業ガバナンスの要となる株主総会実務を体系化　Authense法律事務所 森中 剛 弁護士が株主総会実務書式集を執筆・監修

Authense法律事務所

Authense法律事務所（オーセンス法律事務所／東京都 港区）は、「Focus on Emotions（人の気持ちに、フォーカスする。）」をブランドスローガンに掲げ、企業法務・不動産法務を中核として幅広い法務課題に対応する総合法律事務所です。

株主総会対応、ガバナンス体制整備、事業承継、M&Aなど、企業の意思決定に関わる重要な法務領域について、日常的な法務相談から紛争対応まで総合的に支援しています。

変化する法制度と、企業ガバナンス実務の課題

会社法改正により「株主総会資料の電子提供制度」が導入されるなど、株主総会を取り巻く法制度と実務環境は大きく変化しています。

一方、非上場会社の現場では、長年の慣行による運営や業務の属人化、書式や記録管理の不統一といった課題が残り、制度改正への対応やガバナンス体制の整備が十分に進んでいない企業も少なくありません。

株主総会は企業ガバナンスの中核を担う重要な機関であり、実務の曖昧さや体制整備の遅れは、将来的な紛争リスクや統制体制の弱体化につながる可能性があります。

こうした背景のもと、当事務所の弁護士 森中 剛が編著代表を務めた『非上場会社のための株主総会書式集』が、株式会社日本法令より2026年3月17日に発売されました。

本商品は、企業ガバナンスの要となる株主総会運営を体系的に整理し、非上場会社における運営の標準化や実務体制の整備に役立つ実務書式集です。

株主総会の準備から開催、開催後の手続きまでの流れを整理し、実務で活用できる書式を多数収録。企業の管理部門担当者のほか、顧問先企業のガバナンス体制整備を支援する弁護士・税理士・司法書士などの専門家にも活用いただけます。

■こんな方におすすめ

・非上場会社で株主総会の運営を担当している方

・担当者変更を機に、実務を体系的に整理したい管理部門の方

・株主総会資料の電子提供制度への対応を改めて確認したい企業

・株主総会実務の標準化や体制整備を進めたい経営層

・クライアント企業の実務整備を支援する弁護士・税理士・司法書士の方

■本商品の構成

株主総会を開催するうえで知っておくべき事項

第１章 非公開会社の機関設計

第２章 株主の権利

株主総会の運営の実務

第１章 非上場会社の株主総会事務日程

第２章 株主総会の招集

第３章 株主総会の開催準備

第４章 株主総会の運営・進行

第５章 株主総会後の処理

第６章 臨時株主総会・種類株主総会

第７章 株主総会の省略・簡略

■商品情報

商品名：非上場会社のための株主総会書式集

価格：16,500円（税込）

体裁：メガトールケース、ＣＤ-ＲＯＭ、小冊子(Ｂ５版モノクロ 表紙4ページ+本文104ページ)

ISBN：978-4-539-77401-4

発行：株式会社日本法令

販売方法：ＷＥＢサイト等

購入ページ：https://www.horei.co.jp/iec/products/view?pc=1328250

発売日：2026年3月17日

■執筆・監修

弁護士 森中 剛（第二東京弁護士会所属）

https://www.authense.jp/lawyers/lawyer_morinaka/

第二東京弁護士会所属。一橋大学法学部法律学科卒業。

裁判官を退官後、福岡県にて弁護士登録。2020年Authense法律事務所入所。

事業承継やM&Aのほか、事業再生を含む倒産法の分野にも造詣が深い。顧問弁護士として予防法務のみならず、裁判官の経験を活かした訴訟対応も得意としている。損害保険・労働分野にも精通しており、幅広い法律問題をオールラウンドに取り扱うことに加え、長年取り組んできたサッカーの経験から、スポーツ法務などの新たな分野にも意欲を持つ。

中小企業だけでなく大企業や公的企業の顧問実績を有し、その見地から多面的かつ実践的なアドバイスを提供。企業が直面する多様なビジネス課題に対し的確な解決策を提案し、支援を行っている。

■執筆者

弁護士 有元 覇人

弁護士 井口 友梨香

弁護士 大鍬 昌幹

弁護士 櫻井 健人

弁護士 澤登 良美

弁護士 高井 一希

弁護士 森 健太郎

弁護士 和田 悠吾

AIで分析！日本の感情、今は何色？

Authense法律事務所は、感情に敏感でありたいという思いから、“今”世の中が興味を抱いているニュース、社会感情についてAIで分析し、3時間おきにWEBサイトを更新しています。あなたの感情は、今は何色ですか？

WEBサイト：https://www.authense.jp/focus-on-emotions/

【Authense法律事務所とは】

「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、プロフェッショナルサービスを幅広く提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、グローバル企業、上場企業、国内を代表する大手企業や市場をリードする成長企業を中心に、IPOを目指すスタートアップまで、幅広い業種・業態の皆さまにリーガルサービスを提供しています。

合わせて遺産相続・離婚や刑事事件といった個人法務にも注力。幅広い依頼者に対し、Authense Professional Groupに参画する税理士法人、弁理士法人、社労士法人、司法書士法人、コンサルティング会社と連携し、包括的なワンストップサービスを展開しています。

現在、グループ全体の人員は364名。Authense法律事務所は、弁護士83名、パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢294名の体制で、依頼者の皆さまに寄り添い、期待を超えるリーガルサービスを提供し続けています。

日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を、代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東京証券所プライム市場に上場する企業へと成長するまでインキュベーションした法律事務所としても知られるAuthense法律事務所。今後もGroup相互の相乗効果を発揮し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスを生み出していきます。

Authense法律事務所

概要

法人名称：弁護士法人Authense法律事務所（第二東京弁護士会）

代表弁護士：元榮 太一郎

設立：2005年1月15日

所在地：〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数：294名

TEL：03-4590-9000（代表）

FAX：03-6804 -3820（代表）

オフィス：六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪

ホームページ：https://www.authense.jp/