～春気分のリフレッシュにイタリアからのエールを～季節限定「野菜生活100 Smoothieシチリアオレンジ＆ベルガモットmix」新発売

カゴメ株式会社※画像はイメージです

カゴメ株式会社（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、春限定の「野菜生活100 Smoothieシチリアオレンジ＆ベルガモットmix」を2026年4月14日（火）から2026年6月下旬まで期間限定にて全国で発売いたします（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「野菜生活100 Smoothie」シリーズは、野菜や果実を活かした味わいと飲みごたえが特長の濃厚スムージーです。砂糖を使用せず、ヘルシーな間食、家事や仕事、勉強の合間の小腹満たしやリフレッシュにもおすすめです。キャップは環境に配慮して植物由来素材のプラスチックを使用しています。

スムージーの季節限定シリーズは、世界各地の知恵やレシピを取り入れながら、おいしさと元気をサポートする飲料です。春・夏・秋・冬、それぞれの季節にぴったりの味わいをお届けし、季節ごとのおいしさを楽しめるラインアップとして展開しています。

このたび発売する「野菜生活100 Smoothie シチリアオレンジ＆ベルガモットmix」は、シチリア産オレンジの爽やかな酸味と甘みのバランスがよく、柑橘ベルガモットのフローラルな香りをほのかに感じる野菜と果実のスムージー。イタリアのレシピから生まれ、春気分のリフレッシュに最適です。本品では、１食分の野菜（１２０ｇ分）を使用※1し、１日分のビタミンＣ※2としっかり食物繊維を摂ることができます。

※1 厚生労働省推進・健康日本２１の目標値（１日３５０ｇ）の約１/３である野菜１２０ｇ分。野菜飲料は原料野菜の全成分を含むものではありませんが、不足しがちな野菜を補うためにお役立てください。

※2 栄養素等表示基準値(2025)に基づく

カゴメは、野菜に関する様々な知見を活かした商品を展開することで野菜のおいしさや楽しさをお届けし、皆さまの健康に貢献してまいります。

- 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/388_1_2a35ff75eaebd59a170a28a72a4414fe.jpg?v=202603181251 ]

- 商品特徴

◇ シチリア産オレンジの爽やかな酸味と甘みのバランスがよく、柑橘ベルガモットのフローラルな香り

◇ １食分の野菜（１２０ｇ分）※１使用

◇ １日分のビタミンC※2

◇ しっかり食物繊維

◇ 砂糖不使用

◇ 春限定

- 発売日

2026年4月14日（火） ※2026年6月下旬までの期間限定販売（在庫なくなり次第終了）

- 発売地区

全国

- 「野菜生活100 Smoothie」季節限定商品 ブランドサイト

URL： https://www.kagome.co.jp/products/brand/ys100/yssmoothie/seasonal/

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）