＜News＞レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』にて2026年3月17日に『ゴルビーのパイプライン大作戦（MSX2版）』をリリース

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年3月17日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』において、新規コンテンツ『ゴルビーのパイプライン大作戦（MSX2版）』のリリースを開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２ゲーム画面３ゲーム画面４ゲーム画面５

パイプブロックを組み合わせてラインを作る落ちモノ系アクションパズル。

10都市を舞台に壮大なパイプラインを構築しよう。

タイトル ： ゴルビーのパイプライン大作戦（MSX2版）

ジャンル ： パズルゲーム

メーカー ： コンパイル

オリジナル版発売年：

配信サイトURL ： https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=2062

発 売 日 ： 2026年3月17日

価 格 ： 550円

権利表記 ：

(C)2026 D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2026 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

本作は1991年にリリースされたアクションパズル。プレイヤ－の目的は、次々と落ちてくるパイプブロックを使って、画面右から左へと水を運ぶパイプラインを作ること。ブロックはふたつひと組で構成されており、回転させることが可能な他、半分が宙に浮いた状態で着地すると、宙に浮いた方は分かれて落下するという、落ちゲーではお馴染みの特性を持っています。



プレイ中にパイプラインは完成すると消え、以下のブロックはブルーブロックに変化して高得点のチャンスになったり、「水滴」「ビン」「ドリル」といったアイテムが出現したりするフィーチャーもあり、程よいアクションパズルを楽しむことができるでしょう。



ステージごとに設定されたパイプラインの規定数をクリアすると、次のステージへ。東京からモスクワまでの10都市を舞台に、壮大なパイプラインを構築しましょう！



MSX2版は、コンシューマー版とゲーム性やステージは同じものの、より深みのあるグラフィックスや異なる音源によるBGMが楽しめます。

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/emusic/

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