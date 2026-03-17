ブレイクマイケース×極楽湯・RAKU SPAコラボを4月2日(木)より開催！

株式会社極楽湯ホールディングスブレイクマイケース×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年4月2日(木)より極楽湯RAKU SPAグループ7店舗で、『ブレイクマイケース』とのコラボキャンペーン“代行します、その極楽”を開催いたします。

極楽湯 ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

RAKU SPA ： https://www.rakuspa.com/

コラボHP ： https://rakuspa.com/breakmycase/

ミニキャラver.キービジュアル

コラボキャンペーン概要

ブレイクマイケース×極楽湯・RAKU SPAコラボ“代行します、その極楽”

〇開催期間：2026年4月2日(木)～4月27日(月)

〇開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ7店舗

〇開催内容

- コラボ限定のマフラータオル「ブレマイプラスセット」の販売- コラボグッズの販売- コースターがもらえるコラボメニューの販売- 各部署をイメージしたコラボ風呂- 描き起こしイラストのパネルやのぼり、タペストリーなどといったコラボ装飾- Xキャンペーン参加でポストカード＆コラボ装飾プレゼント

1.ブレマイプラスセット

店舗ご入館時に、入館料金＋ブレマイプラスセットの料金をお支払いいただいた方に、描き起こしイラストを使用したコラボ限定マフラータオルをランダムでお渡しします。

ブレマイプラスセット

2.コラボグッズ販売

素敵な浴衣姿の描き起こしイラストが様々なグッズになって登場します。

4月2日(木)13時からオンラインショップでも販売を行います。

▼極楽湯公式オンラインショップ

https://www.store-gk.com/

また、コラボオリジナルグッズを2,000円(税込)ご購入ごとに、描き起こしイラストを使用したクリアカード(全25種)をランダムで1枚お渡しします。

※ブレマイプラスセット、オンラインショップでの購入は対象外となります。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。

※無くなり次第終了となります。

＜販売グッズ＞

コラボグッズ

3.コラボメニュー販売

店舗のレストランではキャラクターをイメージしたフードやドリンクを販売いたします。

また、1品ご注文ごとにオリジナルコースターをランダムでプレゼントいたします。

コラボメニューオリジナルコースター(全25種ランダム)・シールラリー

4.コラボ風呂

各部署をイメージした6種類のコラボ風呂を開催します。

浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾します。

※RAKU CAFE での実施はありません。

コラボ風呂

5.コラボ装飾

浴衣姿の描き起こしイラストを使用したパネルやのぼりの他、タペストリーなどのコラボ装飾が、開催店舗全店に登場します。

コラボ装飾

6.Xキャンペーン

「極楽湯／RAKU SPA(公式)X」「GK Store公式X」「ブレイクマイケース公式X」

をフォローして、ハッシュタグ「#代行しますその極楽」をつけてコラボにまつわる内容を投稿し、店舗の受付にご提示いただいた方に、オリジナルポストカードとコラボ装飾が抽選で当たる抽選券をお渡しします。

※ポストカードは全2種のうち、どちらかお選びいただきます。

※ポストカードは無くなり次第終了となります。

※景品のコラボ装飾は展示品となりますので、汚れや傷などがある場合がございます。

Xキャンペーン

コラボキャンペーン注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

※各店舗の店休日は店舗HPをご確認ください。

※RAKU CAFE でコラボ風呂の実施はございません。

▼ブレイクマイケース×極楽湯・RAKU SPAコラボHP

https://rakuspa.com/breakmycase/

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/

『ブレイクマイケース』とは

「代行します、その難題」

優秀だけれどどこか"外れた"従業員達が揃ったその店、Aporia（アポリア）には２つの顔がある。

ごく普通のカフェとしての営業を終えたあと、限られた顧客だけに提供されるのは、寛ぎの時間と特別なサービス。

＜自分の代わり、他人の代わり、それ以外の代わり。生きた人間に代わりが務まることなら、どんなことでも＞

あらゆるものが飽和した街で、「足りない」に応える――マルチ代行。

何にでも成り代わる、不確かでしたたかな彼らとの日々が始まる。

サウンドが彩る新しいマッチパズル「グルーヴマッチパズル」や

Aporiaスタッフの秘密がわかる「SNAP'N SPIN」、

そしてフルボイスと美麗なLive2Dで描かれるメインストーリー。

colyが贈るスマートフォン向けゲームアプリ、好評配信中。

▼ブレイクマイケース公式サイト

https://breakmycase.com/

(C)coly