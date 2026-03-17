【3月27日（金）お台場開催】D2C事業者必見！EC支援企業トップリーダー4社が語る、2026年版・最新EC施策 完全攻略法を徹底解説！

株式会社ECXグループ申込はこちら :https://lp.ureru.co.jp/realseminar202603?argument=RSZQgtGX&dmai=realseminar3273&urrad=urr3273

日本全国の楽天ショップの2,700社以上が所属する「ECマスターズクラブ」を運営する日本ECサービス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清水将平）は、売れるネット広告社株式会社が主催し、2026年3月27日（金）にお台場で開催されるセミナー『2026年版・美容健康商品EC×施策 最新版攻略法公開セミナー』に登壇します。

■開催の背景

近年、EC業界はますますレッドオーシャン化が進んでおり、事業の成長と持続的な成功には「2026年の勝ち方」を正確に把握することが不可欠です。今回のセミナーは、競争の激しい市場で成果を上げるための実践的なノウハウを提供し、参加者のEC事業のさらなる成長を支援することを目的としています。ネット広告・化粧品EC・モール戦略・インフルエンサーマーケティングなど、各方面のEC支援企業をリードするトップリーダー4名が集結し、売れる仕組みの成功事例や具体的な戦略を初公開する予定です。あらゆる施策の成功事例を網羅する本セミナーは、EC事業者必見の内容です。

第一部では、売れるネット広告社株式会社 代表取締役社長CEOの高橋宗太氏が、「最強の売れるノウハウ(R)」に裏付けられたネット広告×ランディングページ攻略法として、事実ベースにこだわり抜いた現場直伝の最新「売れるLP」戦略を大公開します。

続く第二部では、株式会社ベイコスメティックス 取締役執行役員の石井賢介氏が登壇し、CPA高騰時代を勝ち抜く化粧品ビジネスのリアル戦略として、自社事例の成功と失敗から見えてくる化粧品事業を成功させるための鉄則を、実践的な視点から深く掘り下げて解説します。

第三部では、日本ECサービス株式会社 代表取締役社長の清水将平が、自社ECだけでなくモールでも重要な「広告より大切なブランディングとSNS戦略」として、楽天・Amazon・Yahoo!ショッピングの三強に加え、SHEINやTemu、TikTok Shopなどスマートフォン・SNS時代のモール集客戦略と、LINEやAIを活用した差別化手法を具体的に解説します。

第四部では、株式会社PLAN-B フィールドセールスユニット マネージャーの岡田清亮氏が、CPA高騰に巻き込まれない指名買いを生むSNS戦略として、インフルエンサー施策を「消費」から「投資」へと変える最新ノウハウを徹底解説します。

セミナー終了後には交流会も予定しており、登壇者へ直接質問できる貴重な機会も設けられています。レッドオーシャン化が進むEC市場で2026年を勝ち抜くための具体的なノウハウを、ぜひこの機会にお持ち帰りください。

■こんな方におすすめ

■タイムテーブル

■講師

- D2C・ネット通販の売上の上げ方を具体的に知りたい方- ネット広告・ランディングページの費用対効果を改善したい方- 化粧品・美容健康商品のEC事業を成功させたい方- モール戦略やブランディング・SNS活用を強化したい方- インフルエンサーマーケティングを「投資」として活用したい方- 2026年のEC最新攻略ノウハウを知りたい方[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170037/table/26_1_11999970ef4f87c790356cf47e989025.jpg?v=202603170251 ]詳細・申込はこちら :https://lp.ureru.co.jp/realseminar202603?argument=RSZQgtGX&dmai=realseminar3273&urrad=urr3273

福岡県出身。福岡大学法学部経営法学科卒業。売れるネット広告社に入社後、D2C（ネット通販）事業を行うスタートアップ企業から売上100億円を突破している大手化粧品会社まで幅広くコンサルティングを担当し、さまざまなA/Bテストを繰り返しながらクライアントの目標達成・売上拡大に貢献してきた。2021年1月より、「売れるD2Cつくーる」というネット広告・ランディングページ特化型クラウドサービスの新規営業部署に異動。インサイドセールスのチームリーダーとしてマーケティングやアライアンス強化を推進し、執行役員兼カスタマーサクセス部の最高責任者として従事。2024年2月に売れるネット広告社株式会社の代表取締役社長CEOに就任し、現在に至る。

東京大学卒業後、住友商事を経てP&Gジャパンのマーケティング本部にて「ファブリーズ」や「ジョイ」のブランドマネージャーを歴任し、売上記録を達成。2020年にMarketing Demo（現・株式会社MD）を創業。2023年8月から自社化粧品ブランドの販売を開始し、2024年1月に工場を買収して化粧品OEM事業に参入。現在は、B2Cブランド開発事業を手がける「株式会社MD」と、B2B化粧品OEM事業を手がける「株式会社ベイコスメティックス」の両輪でビューティーケア事業を展開している。

1975年生まれ。関西大学卒業後、株式会社ドリーム・トレイン・インターネット（DTI）にてサポート部門の責任者を務め、各専門誌でサポート満足度No.1を獲得。2003年に楽天株式会社に入社し、ECコンサルタントをはじめ多数の部署を兼務し、最大600店舗を担当。2010年に独立し、ネットショップ向け会員制サービス「ECマスターズ」を設立。2023年11月にグリニッジ株式会社と経営統合し、ECXグループとして楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2024受賞ショップの約50%を含む5,000社以上にサービスを提供。2025年に「楽天市場 最強攻略ガイド」を出版し、Amazon売れ筋ランキング e-コマースカテゴリで1位を獲得。

2020年よりインフルエンサーのキャスティング・オウンドメディアのライティングなどを経験。2021年にSNS SaaS「Cast Me!」のインサイドセールスとしてチームの立ち上げに従事。2022年に同ユニットにてリーダーとして新規チャネルの開拓やメンバー育成を行い、四半期MVPを受賞。2023年にSNSマーケティング領域のフィールドセールスに従事し、四半期MVPを受賞。2024年に年間約500社のSNSマーケティング新規提案を実施し、全社年間ベストプレイヤー最優秀賞を受賞。2025年にCast Me!事業部 フィールドセールスユニット・マネージャーに就任し、現在に至る。

■開催概要

■ECマスターズクラブについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170037/table/26_2_d504359d905c22802cd9fc5fd37f1d76.jpg?v=202603170251 ]詳細を見る :https://lp.ureru.co.jp/realseminar202603?argument=RSZQgtGX&dmai=realseminar3273&urrad=urr3273

楽天市場やYahoo!ショッピング、Amazonにてネットショップを運営している方向けの会員制サポートサービスです。 楽天ショップの2,700社以上が利用する日本最大級のサブスク型のオンラインサロンです。 通常、コンサルティングサービスで10万円以上かかるようなサービスを、月額1.5万円から提供しており、以下の4つのサービスを中心に、様々なサービスを提供しています。

- 質問数無制限で、24時間以内に回答を得られるフォーラム（掲示板）- 毎日最新情報とノウハウが届くサポートレター（メルマガ）- 毎週2種類のLIVEを放送中。各モールからのお知らせをまとめて解説する「ECマスターズLIVE」、その場で質問できる「公開コンサルティング」- 時間短縮や効率化など30種類以上の便利ツール

▼ECマスターズクラブの詳細はこちら

https://ec-masters.co.jp/

その他、ご不明点などございましたらお気軽にご連絡ください。

■日本ECサービス株式会社について

元楽天ECコンサルタントの代表清水が創業し、20社のコンサルティングサービスで提供していたサービスを、日本全国のお困りのネットショップをサポートすべく2014年から会員制サポートサービスとしてECマスターズクラブを運営しています。現在はネクストエンジンのプラチナパートナー、Yahoo! JAPANコマースパートナーにも認定されています。

2023年11月、グリニッジ株式会社と「株式会社ECXグループ」を新設し、グループ経営体制「ECX」へと移行しました。

日本ECサービス株式会社のLINE配信サービス事業「LSEG」をグリニッジ株式会社に事業譲渡し、「ECマスターズクラブ」の会員サポート事業と「らくらくーぽん」など、SaaS事業を事業領域を明確に分けることで、シナジーの最大化を目指しています。

▼会社概要

https://ec-masters.co.jp/company/profile/

▼YouTubeで楽天ショップ運営者に役立つ動画も公開中！

https://www.youtube.com/@ecmasters