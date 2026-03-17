「M&M FARM株式会社」様、新規パートナー決定のお知らせ
株式会社石川ツエーゲン
■契約内容■連絡先
所在地：石川県白山市松本町18
■業務内容
米、大豆、麦、マーシーメロン、ベビーリーフなどの栽培出荷
■代表取締役 宮川 正様コメント
M&MFARMは、石川県から全国へ挑戦し続ける ツエーゲン金沢 を応援しています。
私たちも農業を通じて地域を元気にし、人と人をつなぐ存在でありたいと考えています。
ツエーゲン金沢とともに、石川の魅力と元気を全国へ発信していきます。
この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「M&M FARM株式会社」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。
「M&M FARM株式会社」様、新規パートナー決定について
■契約内容
ブロンズパートナー
■法人名/代表者
M&M FARM株式会社 / 代表取締役 宮川 正
所在地：石川県白山市松本町18
■業務内容
米、大豆、麦、マーシーメロン、ベビーリーフなどの栽培出荷
■代表取締役 宮川 正様コメント
M&MFARMは、石川県から全国へ挑戦し続ける ツエーゲン金沢 を応援しています。
私たちも農業を通じて地域を元気にし、人と人をつなぐ存在でありたいと考えています。
ツエーゲン金沢とともに、石川の魅力と元気を全国へ発信していきます。