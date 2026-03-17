累計1,100万DLの妊娠・育児アプリ「ninaru」が初の大型リアルイベントを開催！2026年5月30日・31日、二子玉川ライズにて入場無料

株式会社エバーセンス

株式会社エバーセンス（所在地：東京都港区、代表取締役社長：牧野哲也）は、累計1,100万ダウンロードを突破した妊娠・育児アプリ「ninaruシリーズ」初の大型リアルイベント「ninaruフェスタ マタニティ＆ベビー」を、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、二子玉川ライズ スタジオ＆ホールにて開催します。入場は無料。2日間合計で5,000名の来場を見込んでいます。

「ninaruフェスタ」は、妊娠・育児期の家族に向けて、毎日が少し楽しくなる発見や、思わず誰かに話したくなる体験を届ける、ninaru初の体験型イベントです。

会場では、赤ちゃんの“今だけ”を家族で楽しめる「はいはいレース」、人気講師によるミニ講座、妊娠・育児に役立つ商品やサービスに出会える企業ブース、総計1,000名以上に当たるスタンプラリーなど、親子で楽しめる多彩なコンテンツを展開します。イベントを通じて、妊娠・育児のなかにある不安や迷いを、家族の前向きな時間へと変えていきます。

■ 開催概要

イベント名：ninaruフェスタ マタニティ＆ベビー

日程：2026年5月30日（土）・31日（日）10:00～17:00

会場：二子玉川ライズ スタジオ＆ホール（東京都世田谷区玉川2-21-1）

アクセス：東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」直結（徒歩4分）

入場料：無料（完全予約制・一部コンテンツは別途事前予約制）

想定来場者数：5,000名（2日間合計）

主催：株式会社エバーセンス

協賛：ピジョン株式会社 ほか

公式サイト：https://festa.ninaru-app.com/rise/202605

チケットを申し込む :https://teket.jp/16974/64412?uid=referral_ninarufestalp_prtimes

■ 開催の背景

ninaruシリーズは、妊娠期から育児期まで家族に寄り添う情報と体験をオンラインで届けてきました。2023年から開催している「ninaruオンライン教室」は、2026年1月時点で累計参加者20万人を突破。自宅から無料で参加できる学びの場として、多くのママ・パパに支持されています。

「ninaruフェスタ」は、そのオンラインで培ってきた知見と信頼を、リアルの場へ広げる初めての大型イベントです。少子化が進むなかでも妊娠・出産・育児への関心は深まり、「信頼できる情報」や「安心できるつながり」を求める声は高まっています。“リアルで体験する価値”を加えることで、家族の毎日に新しい発見と前向きなきっかけを届けます。

詳細を確認する :https://festa.ninaru-app.com/rise/202605

■ イベントコンテンツ

【1】はいはいレース（予約制）

はいはいができる時期は、赤ちゃんの成長のなかでもほんのわずかな時間。「ninaruフェスタ」では、その“今だけ”を家族の思い出として残せる「はいはいレース」を開催します。

約3m・2分のレースで、泣いてしまっても、途中で止まってしまっても参加OK。勝ち負けではなく、家族みんなで赤ちゃんの一歩一歩を見守り、喜び合える体験を届けます。

対象：はいはいができて、まだ歩いていない赤ちゃん

参加方法：事前予約制（当日空き枠があれば先着参加も可）

【2】ninaruママパパ教室（予約制）

ninaruオンライン教室で多くのママ・パパに支持されてきた人気講師が、リアル会場に初登壇。

出産準備、夫婦のコミュニケーション、子育て世帯の住まいとお金など、妊娠・育児期に役立つテーマをわかりやすくお届けします。

スマホ越しではなく、同じ空間で講師の話を聞き、家族で一緒に学べるのも今回ならではの魅力です。

■予定プログラム例

・「3万人の妊婦さんが参加！出産の流れ＆心構え講座」

ninaruオンライン教室でも特に人気の高い講座を、リアル会場向けにわかりやすく凝縮してお届けします。出産当日の流れや事前に知っておきたいポイント、パートナーにできるサポートなど、出産に向けて知っておきたい基本を助産師がやさしく解説します。

講師：古市菜緒先生（助産師・看護師・保健師）



・「夫婦で育児を楽しむチームのつくり方」

「なんでわかってくれないの？」と感じやすい育児期のすれ違いに寄り添いながら、夫婦で無理なく協力し合うためのコミュニケーションのコツをお伝えします。育児を“ひとりで頑張るもの”にしないためのヒントが学べる講座です。

講師：杉浦あきえ先生（モンテッソーリ教師）



・「3,000万円差がつく!? 子育て世帯の家選び」

インフレや住宅価格の上昇が続く今、子育て世帯が住まいを考えるうえで押さえておきたい視点をわかりやすく解説します。家づくりの考え方、資産性の見方、マンション市場の動向など、将来を見据えた住まい選びのヒントをお届けします。

講師：ゼロリノベ 佐藤剛さん



※日程・申込開始は4月頃を予定しています

【3】なるほど！スタンプラリー

会場内を巡りながら、妊娠・出産・育児に役立つ発見（＝スタンプ）を集めるスタンプラリーを実施します。ブースやコンテンツを楽しみながら自然に情報に触れられ、集めたスタンプ数に応じて豪華景品の抽選に参加できます。

景品には、ロボット掃除機（アンカー・ジャパン）、ベビーカー（DADWAY）、抱っこ紐（DADWAY）、電動鼻吸い器（ピジョン）、マザーズリュック（フェリシモ）など、総計1,000名以上への当選を予定しています。

【4】ママパパを応援！企業協賛ブース

妊娠・育児に関わるさまざまなブランドが出展し、商品やサービスを実際に見て、触れて、比較できるブースを展開します。

育児用品、住まい、食、教育など、家族の暮らしに寄り添う多彩な企業が集まり、気になっていた商品やサービスにリアルで出会える機会を提供します。

各ブースもスタンプラリーの対象となり、楽しみながら会場を回遊できる設計です。

【5】来場特典

ご来場いただいたすべての方に、特典をお渡しします。詳細は公式サイトをご確認ください。

詳細を見る :https://festa.ninaru-app.com/rise/202605

■ ninaruフェスタとの協業やイベント出展に関する問い合わせ

概要に「その他」を指定いただき、お気軽にご連絡ください。2-3営業日以内に担当が連絡させていただきます。

問い合わせはこちら :https://eversense.co.jp/contact

■ 「ninaru」シリーズについて

「ninaru」シリーズは、妊娠期向け「ninaru」・育児期向け「ninaru

baby」・パパ向け「パパninaru」など、妊娠・育児のあらゆるフェーズに寄り添うアプ

リを展開しています。2024年には月間アクティブユーザー数が過去最高を記録。少子化

が進む中でも成長を続け、累計ダウンロード数は1,100万を突破しました。

【株式会社エバーセンスについて】

「家族を幸せにすることで、笑顔溢れる社会をつくる」をミッションとし、WEBメディアの企画・運営、子育て支援アプリの企画・開発をしています。妊娠アプリ「ninaru（ニナル）」から始まった「ninaruシリーズ」は、累計1,100万DLを突破（2025年12月末時点）。育児アプリ「ninaru baby」、パパ専用アプリ「パパninaru」、祖父母専用アプリ「祖父母ninaru」など多くの無料アプリを展開中です。今後もさまざまな領域で、家族を幸せにするサービスを増やします。



【会社概要】

社名 ： 株式会社エバーセンス

代表者 ： 代表取締役社長 牧野 哲也

所在地 ： 〒105-7105東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター5階 WORK STYLING内

設立 ： 2013年1月

事業内容： WEBメディアの企画・運営、子育て支援アプリの企画・開発

資本金 ： 11,750,000円

URL ： https://eversense.co.jp/