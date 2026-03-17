【TWICE×TEAZEN】韓国No.1*¹発酵ドリンク「TEAZEN（ティーゼン）コンブチャ」POPUPをHMV&BOOKS SHIBUYAで開催、大型パネル展も

株式会社千空

ブースイメージ

「TEAZEN」は、世界的ガールズグループTWICEのイメージモデル就任を記念し、2026年3月19日から3月25日まで、渋谷MODI HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fにて期間限定イベントを開催いたします。期間中は大型パネル展示のほか、対象商品をご購入いただいたお客様にご参加いただける抽選会や購入者特典の配布を実施いたします。

※¹ 韓国No.1… 2021-2024 4年連続、今年のブランド大賞・コンブチャ部門で1位受賞

※² 累計販売数6億スティック突破… 2019年3月（発売日）～2025年6月 TEAZEN全製品韓国での累計販売数から算出 (TEAZEN調べ)）

■イベント詳細

実施期間：2026年3月19日（木）～3月25日（水）

実施場所：HMV&BOOKS SHIBUYA 6F(https://www.hmv.co.jp/store/btk/)

営業時間：10:00～21:00

【購入者特典】

対象商品をご購入いただいたお客様に、ステッカーを1枚プレゼントいたします。

※ステッカーはおひとり様1枚までとなります

※特典はなくなり次第終了となります

【抽選会】

対象商品を3点ご購入ごとに1回、店頭での抽選会にご参加いただけます。

A賞：展示パネル絵柄ポスター〈9名様（メンバーランダム）〉

B賞：ポストカード〈40名様〉

※賞品はお選びいただけません

※抽選賞品はなくなり次第終了となります

※レジにて抽選にご参加いただけます

■TEAZEN（ティーゼン）について

TEAZEN（ティーゼン）は、健康食品分野で高い支持を集めてきた韓国のブランドです。

ブランド名は「茶禅」という漢字から着想を得ており、忙しい現代社会を生きる人々に、心と体の両面から深いリラックスと健やかさを届けることを使命としています。

2000年の設立以来、発酵技術を活かした健康茶や機能性ドリンクの開発を強みとし2019年に発売した「コンブチャ」は累計販売数6億スティックを突破*¹するヒット商品となりました。韓国国内ではヘルス＆ビューティーストア最大手オリーブヤングの「オリーブアワード」を5年連続受賞*²するなど、高い支持を獲得しています。

発酵の力を活かし、健康をより手軽に、より身近に。TEAZENはこれからも、日常に寄り添うウェルネスブランドとして新しい価値を提案し続けてまいります。

※1 2019年3月（発売日）～2025年6月 TEAZEN全製品韓国での累計販売数から算出 (TEAZEN調べ)

※2 2021~2025年度、受賞商品はレモンコンブチャのみ

■毎日続けやすい、TEAZENコンブチャの特徴

コンブチャは、紅茶や緑茶に糖類を加え、善玉菌や酵母の働きによって発酵させて作る飲料です。日本では1970年代に「紅茶キノコ」として親しまれ、近年は美容や健康への関心の高まりとともに再び注目を集めています。

TEAZEN (ティーゼン) コンブチャは、フリーズドライ製法でスティックタイプにした商品で、冷たい水にも溶けやすく、いつでも手軽に楽しめます。糖類0g、1杯15kcalの低カロリー設計でありながら甘酸っぱい味わいを楽しめるほか、韓国特許取得済みの玄米発酵技術を採用し、生きている乳酸菌12種とプレバイオティクスも配合しています。

■TEAZEN×TWICE イメージモデル就任発表会を開催いたしました！

2026年2月24日にLIFORK HARAJUKUにて開催されたTEAZEN×TWICE イメージモデル就任発表会では、世界初公開となるCM・メイキング映像とキービジュアルをお披露目しました。さらに、TWICEファンとして知られるYouTuberのマーキュリーさんをゲストに迎え、イベントは2部制で開催。

第1部のメディア向け記者発表会に加え、第2部では一般来場者も参加できるPOP-UPイベントを実施し、会場は大いに賑わいました。

今後も様々な施策やイベントを通して、TWICEと共にTEAZENを盛り上げて参ります。

■ TWICEについて

“いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる”という意味を持つ、9人組ガールズグループ「TWICE（トゥワイス）」。

2017年の日本デビュー以降、3年連続でNHK紅白歌合戦に出場するなど、日本でも高い人気を獲得しています。東京ドーム3日間連続公演や、2023年5月の日本初スタジアム公演「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN」を成功させるなど、グローバルに活動を展開。2025年10月20日に韓国デビュー10周年を迎え、2026年4月にはMUFG STADIUM（国立競技場）でのライブ開催も予定されています。

商品概要

商品名：TEAZENコンブチャ

内容量：50g(5g×10本)

価格：\950(税込)

賞味期限：24ヶ月

日本販売中フレーバー：レモン、ピーチ、マスカット

販売店：全国のドラッグストア、バラエティショップ

・お召し上がり方・

冷水300mlにスティック1本を入れ、よく混ぜてお召し上がりください。

お好みで氷を入れるとより美味しく楽しめます。

会社概要

株式会社千空は、化粧品の輸入にかかわる様々な実務をはじめ、

世界中とのグローバルネットワークを活用した化粧品の提案および商品開発を行っております。

会社名：株式会社千空

所在地：〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-28

代表取締役：平井翠

事業内容：化粧品・健康食品の製造及び輸入、販売

企業HP :https://www.cenqur.co.jp/TEAZEN公式Instagram :https://www.instagram.com/teazen.jp.official/

お問い合わせ

株式会社千空

E-mail：support@cenqur.co.jp

※本プレスリリースおよびサンプル提供に関するお問い合わせはこちらまで。