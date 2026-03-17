BEYOND AGE、サッカークラブ「Criacao Shinjuku」とパートナーシップを締結

株式会社 BEYOND AGE

株式会社BEYOND AGE（本社：東京都中央区、代表取締役：市原 大和、以下「当社」）は、サッカークラブ「Criacao Shinjuku」（運営：株式会社Criacao、代表取締役社長CEO：丸山 和大、以下「クリアソン新宿」）とパートナーシップを締結いたしましたことをお知らせいたします。

パートナーシップ締結の背景

クリアソン新宿は、「スポーツの価値を通じて、真の豊かさを創造し続ける存在でありたい」を理念に掲げ、サッカーを通じた社会貢献活動や地域活性化に取り組むサッカークラブです。

当社代表取締役の市原と、クリアソン新宿の代表丸山氏および取締役COO剣持氏は、同学年・同じ地元の出身であり、高校時代には神奈川県インターハイ予選で対戦した経験を持つ間柄です。

その後、経営者コミュニティで再会し、クリアソン新宿の本気で挑戦し続ける姿勢に共感したことから、このたびパートナーシップの締結に至りました。

当社は「年齢に関係なく働ける社会をつくる」をミッションに、シニア世代の挑戦を支援しております。クリアソン新宿が大事にしている挑戦したい人が輝ける世界というビジョンは、当社の理念と深く共鳴するものであり、スポーツとビジネスの両面から、誰もが挑戦し続けられる社会の実現を共に目指してまいります。

クリアソン新宿について

クリアソン新宿は、「スポーツの価値を通じて、真の豊かさを創造し続ける存在でありたい」を理念に掲げ、サッカーを通じた社会貢献や地域活性化に取り組むサッカークラブです。パートナーシップという制度では、クラブの理念や行動指針に共感する企業と様々な取り組みを一緒に行っています。

クラブ名：Criacao Shinjuku

運営：株式会社Criacao

代表取締役：丸山 和大

Webサイト：https://criacao.co.jp/

株式会社Criacao取締役COO 剣持 雅俊様のコメント

この度、株式会社BEYOND AGEとパートナーシップを締結しました。

BEYOND AGE代表取締役の市原さんは、高校時代に神奈川県インターハイ予選で激闘を繰り広げた相手。時を経てこうしてビジネスパートナーとして再会できたことに、スポーツが繋いでくれた縁の深さを感じています。

BEYOND AGEは、シニア世代が年齢に関係なく輝ける「働く」プラットフォームを運営されています。「スポーツ」で心を動かすクリアソン新宿、「働く」で人生を豊かにするBEYOND AGE、フィールドは違えど、「人と人を繋ぎ、誰もが挑戦し続けられる社会をつくる」という志は同じです。

かつての対戦相手から、これからは共に価値を広げる最強のチームメイトへ。この素晴らしい縁を力に変えて、新たな景色をつくっていきます！

株式会社BEYOND AGE 代表取締役市原 大和のコメント

この度、クリアソン新宿とのパートナーシップを締結できたことを心より嬉しく思います。

弊社は、シニア世代の応援を通じて得た利益を次世代の支援へと循環させることを使命としています。クリアソン新宿の掲げる理念、そして常に高みを目指す真摯な姿勢に深く共感し、今回の決断に至りました。

「年齢なんて関係ない」。誰もが挑戦を諦めず、自分らしく輝き続けられる社会を、クリアソン新宿と共に全力で築いてまいります。

株式会社BEYOND AGEについて

BEYOND AGEは、シニア世代が年齢に関係なく働き続けられるプラットフォームの運営や、独立支援アカデミーの提供などを通じ、人生100年時代の新しいワークスタイル設計を支援しております。「年齢なんて関係ない。やる気のある人が働き続けられる世界を作る。」をミッションに掲げております。

会社名：株式会社BEYOND AGE

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目16番7号銀座大栄ビル6階

代表取締役：市原 大和

設立： 2022年4月20日

URL：https://beyond-age.net/

事業内容：

・企業向け生成AIリスキリング研修

URL : https://ai-academy-beyond-age.studio.site/

・シニアに対する独立伴走アカデミーの運営

URL : https://beyond-age.net/media/lp-independence-support-academy/

・シニアの独立に関するオウンドメディア「シニア独立100万人」の運営

URL : https://beyond-age.net/media

・シニア人材の審査制・有料のオンラインコミュニティの運営

URL : https://www.komon-salon.com/

・シニアと企業のマッチングプラットフォームの運営

URL : https://beyond-age.net/agent/

・シニアに特化した転職エージェントの運営

URL : https://lp.beyond-age.net/