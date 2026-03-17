【湯葉と豆腐の店 梅の花】桜鯛や筍、桜海老など春の味覚を満喫！季節限定の特別メニューを3月1日より販売開始

株式会社梅の花グループ

株式会社 梅の花サービス（本社：福岡県久留米市、代表取締役：野田安秀）が運営する「湯葉と豆腐の店梅の花」では2026年3月1日（日）より春季限定メニューを販売開始いたしました。

今年の春は、桜鯛や金目鯛、桜海老、筍、蛤といった旬の味覚を贅沢に使用した「春の特別懐石 耀（かがやき）」をはじめ、ワンランク上の「燦（きらめき）」、お昼の会食に最適な「春の特別ランチ」などをご用意しました。

お世話になった方への感謝の気持ちを伝え、新たな仲間を歓迎する特別なお席に歓送迎会コースもおすすめです。

卒業や入学などのお祝い事、ご家族・ご友人との春の集いに、彩り豊かな創作料理で特別なひとときをお届けします。

旬の味覚と彩り豊かな食材を使用した創作料理

■販売期間：2026年3月1日(日)～5月31日(日)

春の特別懐石 『燦 -きらめき-』

価格 8,000円～8,500円

※金額は地域によって異なります。ご利用店舗までお問い合わせくださいませ。

『燦 -きらめき-』

～お品書き～

◇彩り野菜のゼリー寄せ ◇茶碗蒸し あさりあん ◇桜肉のお造り

◇蓮根まんじゅう 桜海老あん掛け ◇桜鯛と金目鯛のしゃぶしゃぶ ◇鱒の菜種焼き うぐいすソース ◇あわびと雲丹のクリーム仕立て ◇大海老のあられ揚げと蛤真丈の湯葉そら豆揚げ ◇湯葉吸物

◇筍としらすの炊き込み御飯 ◇香の物 ◇苺豆乳アイス

春の特別懐石 『耀 -かがやき-』

価格 6,500円～7,000円

※金額は地域によって異なります。ご利用店舗までお問い合わせくださいませ。

『耀 -かがやき-』

～お品書き～

◇彩り野菜のゼリー寄せ ◇茶碗蒸し あさりあん ◇桜肉のお造り

◇蓮根まんじゅう 桜海老あん掛け ◇桜鯛と金目鯛のしゃぶしゃぶ ◇鱒の菜種焼き うぐいすソース ◇蛤真丈の湯葉そら豆揚げ ◇湯葉吸物 ◇筍としらすの炊き込み御飯 ◇香の物 ◇苺豆乳アイス

旬の食材を使用した春限定ランチ 『春の特別ランチ』 ※平日昼のみ（日・祝除く）

価格 3,500円～4,000円

※金額は地域によって異なります。ご利用店舗までお問い合わせくださいませ。

『春の特別ランチ』

黒豚の胡麻豆乳鍋」や「蛤真丈の湯葉そら豆揚げ」など、梅の花だからできる、こだわりの湯葉や豆乳を使用した春らしい味わいをお楽しみいただけます。

～お品書き～

◇よもぎ豆腐 ◇とろ湯葉 菜の花添え ◇茶碗蒸し あさりあん ◇晩白柚(ばんぺいゆ)の豆腐サラダ ◇蓮根まんじゅう 桜海老あん掛け ◇黒豚の胡麻豆乳鍋 ◇蛤真丈の湯葉そら豆揚げ ◇湯葉吸物

◇筍としらすの炊き込み御飯 ◇香の物 ◇もっちり嶺岡 苺練乳ソース

春のおすすめ単品

『あわびの天婦羅と鰆の桜花揚げ』

価格 1,200円

薄衣で香ばしく揚げたあわびの天婦羅と、桜花をあしらった鰆の揚げ物。

春の香りと食感が織りなす、上品な味わいです。

お得なおすすめ！

ランチ・懐石にプラス680円で、あわびの天婦羅と鰆の桜花揚げをお付けできます。

『あわびの天婦羅と鰆の桜花揚げ』

『蛤の土瓶蒸し』

価格 1,200円

蛤の旨味を存分に味わえる春限定の一品です。

お得なおすすめ！

ランチ・懐石にプラス580円で、蛤の土瓶蒸しをお付けできます。

『蛤の土瓶蒸し』

『黒豚の胡麻豆乳鍋』

価格 1,200円

とろける胡麻豆腐が決め手。

黒豚のまろやか味を堪能できる豆乳鍋です。

感謝を込めて送り出し、期待を込めて歓迎する。特別なひとときを彩る 歓送迎会コース 絶賛ご予約承り中！

『黒豚の胡麻豆乳鍋』

■販売期間：2026年4月30日（木）まで

「黒毛和牛と湯葉のしゃぶしゃぶ」や「黒豚の胡麻豆乳鍋」など梅の花が提案するオススメ宴会コース。忘年会や新年会、女子会やご家族でのお集まりにも是非。

飲み放題付コース 『花梨 -かりん-』

「黒豚の胡麻豆乳鍋」を中心とした春の宴会コース

価格 6,500円

『花梨 -かりん-』

～お品書き～

◇嶺岡豆腐 ◇とろ湯葉 いくら添え ◇茶碗蒸し ◇湯葉豆腐とたぐり湯葉のお造り ◇えびづつみ

◇生麩田楽 ◇湯葉揚げ ◇黒豚の胡麻豆乳鍋 ◇鱒の菜種焼き うぐいすソース ◇湯葉吸物

◇筍としらすの炊き込み御飯 ◇香の物 ◇デザート

飲み放題付コース 『春告草 -はるつげぐさ-』

「黒毛和牛と湯葉のしゃぶしゃぶ」とお造りや天婦羅がついたおススメのコース

価格 8,500円

『春告草 -はるつげぐさ-』

～お品書き～

◇嶺岡豆腐 ◇とろ湯葉 いくら添え ◇茶碗蒸し ◇お造り二種 ◇えびづつみ

◇大海老と豆腐真丈の天婦羅と彩り湯葉揚げ ◇黒毛和牛と湯葉のしゃぶしゃぶ

◇鱒の菜種焼き うぐいすソース ◇湯葉吸物 ◇筍としらすの炊き込み御飯 ◇香の物 ◇デザート

※価格はすべて税込です。

※写真はすべてイメージです。

販売場所：「湯葉と豆腐の店 梅の花」（レストラン店舗）

＜湯葉と豆腐の店 梅の花 店舗はこちら＞ :https://www.umenohana.co.jp/brands/detail/1

※季節や仕入れ状況により内容が変わる場合がございます。

※お渡しまでにお時間をいただく事がございますので、お早めのご注文をおすすめいたします。

2026年は「梅の花」創業40周年のアニバーサリーイヤー

おかげさまで「湯葉と豆腐の店 梅の花」は、2026年4月に創業40周年を迎えます。

これからの「梅の花」にも是非ご期待ください。

梅の花サービス レストラン店舗について

1986年福岡県久留米市にて創業。湯葉と豆腐に着目し、からだに優しい料理でお客様に満足していただきたいという創業者の想いから始まった日本料理店「湯葉と豆腐の店 梅の花」を中心とする外食事業。

時代の流れやお客様のニーズに柔軟に取り組みながら、和食にとどまらず、中華、しゃぶしゃぶ、定食など、多彩な業種のレストランで、常に新しいおいしさを発信しつづけています。

『花咲く、食のひとときを。』を梅の花グループのスローガンとし、こだわりの食・空間・感謝の心を通じて全国約120の店舗の従業員がお客様を笑顔でお迎えします。

■ポータルサイト

湯葉と豆腐の店 梅の花 https://www.umenohana.co.jp/brands/detail/1

梅の花グループ https://www.umenohana.co.jp/

■Instagram公式アカウント

梅の花レストラン店舗 https://www.instagram.com/umenohana_yuba_tofu/

梅の花グループ https://www.instagram.com/umenohana_group/

■梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」

梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」では、グループ内の様々なレストランの店舗情報や季節のメニューなどが見られます。

またお気に入り店舗の最新情報や、クーポンなどのお得な情報も配信中です。

＜「うめのあぷり」ダウンロードはこちら＞ :https://advs.jp/cp/appredir/umegp001