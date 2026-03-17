アダストリアのPBLIMから、イラストレーター「島田つか沙」氏とのコラボアイテムが3月17日(火)に発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の「PBLIM（ピービーリム）」は、イラストレーターとのコラボレーション企画第3弾として、イラストレーター「島田つか沙」氏とのコラボレーションアイテムを2026年3月17日（火）に発売いたします。

■ コラボレーションの背景

「PBLIM×イラストレーター」企画の第３弾となる今回は、人々の繊細な表情や生活の何気ない一瞬を切り取り、見る人の記憶に触れるようなノスタルジックな世界観を描き出す島田つか沙氏を迎えました。

彼女の描く「レトロな空気感」と、PBLIMの「日常に溶け込むファッション」が共鳴し、日常の何気ないシーンを彩る特別なコレクションが誕生しました。

■ 本コレクションの特徴

本コレクションは、台湾スタッフの発案により始動しました。これから迎える「暑い季節を心から楽しむための一着」を目指し、現地のリアル店舗スタッフの声を反映させながら企画を進行。

数ある島田つか沙氏の作品の中から、台湾スタッフが厳選したイラストをPBLIMオリジナルの限定カラーへとアップデートし、作品が持つレトロな空気感はそのままに、現代のストリートスタイルに馴染む配色を追求しました。イラストを飾るだけでなく「身に纏う楽しみ」を提案する、特別なコレクションに仕上がっています。

発売日：

日本：2026年3月17日（火）9:00~

台湾：店舗発売2026年3月13日（金）

WEBストアは3月中旬発売予定

特設サイト：https://dot-st.to/m/ShimadaTsukasa

日本取扱い店舗：

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、楽天ファッション

■商品詳細

商品名：【PBLIM×島田つか沙】暑すぎる夏Tシャツ

価格：5,990円（税込）

カラー展開：オフホワイト/チャコール/ネイビー

サイズ：M/L 2サイズ展開

商品名：【PBLIM×島田つか沙】tobbaccoルーズTシャツ

価格：5,990円（税込）

カラー展開：オフホワイト/チャコール/ブラック

サイズ：FREEサイズ

商品名：【PBLIM×島田つか沙】 stare at Tシャツ

価格：5,990円（税込）

カラー展開：オフホワイト/ブラック

サイズ：S/M 2サイズ展開

■「島田つか沙」について

人々の表情や生活の一瞬を捉え、ノスタルジックな作品を創り出すイラストレーター。

テレビ、CM、ミュージックビデオ、アパレルコラボレーションなど、幅広いジャンルで活動している。

2023年には台湾で個展を開催し、海外からも強い支持を得ている。

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/tsukasa_shimada/

＜X＞https://x.com/tsukasa_shimada

■PBLIMについて

年齢、性別を超えて、自由に感覚的に楽しめるブランド。ジェンダーに左右されずに自分が惹かれるファッションに身を包み、好きなスタイルを貫く人に向けたスタイルを提案いたします。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/pageboy/?dispNo=001034

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/pageboylim_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official