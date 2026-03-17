【平日限定】信州郷土料理No.1！お得に美味しいモーニング【上高地あずさ珈琲】

モーニングの時間にお得に美味しい！

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

兵庫・大阪・奈良で１３店舗を展開する「上高地あずさ珈琲」（クリエイト・レストランツ・ホールディングスのグループ会社、株式会社KRフードサービス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱埜直人）で東大阪小阪店・学園前店での平日限定のモーニングメニュー「山賊焼サンドと軽井沢ソーセージセット」・「おやきと信州そばセット」を販売いたします。

信州の郷土料理として有名なイメージNo.1のおやきを使った、モーニングタイムにお得にお楽しみいただけます。

メニューの情報やお得なクーポンを、いち早く発信しております。

あずさ珈琲の公式Instagramはこちら→https://www.instagram.com/azusacoffee_official/(https://www.instagram.com/azusacoffee_official/)

■信州に旅行しているかのような気分を味わえるモーニング

ホテルのような店内で食べるモーニングは、あずさ珈琲でしか味わえない特別な空間になっております。

落ち着いた店内で優雅な時間をお楽しみください。

【フェア概要】

■店舗：上高地あずさ珈琲 学園前店・東大阪小阪店

■期間：販売中

「注意事項」

＊平日限定メニューとなっております。

＊メニューの内容・期間は予告なく変更する場合がございます。

＊販売期間は食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合がございます。

■商品概要

山賊焼サンドと軽井沢ソーセージのセット

価格：ドリンク料金+755円（税込830円）

朝からガッツリ、エンジン全開

信州の郷土料理、「山賊焼」を「自家製山型パン」に一枚丸々挟んだ贅沢な一品。

おやきと信州そばセット

価格：ドリンク料金+573円（税込630円）

こんがり、ふっくら、信州の味

おやきの味は、くるみ味噌・切り干し大根・野沢菜の中から2種類ランダムで提供いたします。

■その他、モーニング人気メニュー

山型パン

ドリンク料金+91円 （税込100円）

信州ミルクのとろける フレンチトースト 軽井沢ソーセージ付き

ドリンク料金+664円 （税込730円）

卵かけご飯 ～信州卵かけご飯～

ドリンク料金+255円 （税込280円）

アーモンドバター トースト

ドリンク料金+664円 （税込730円）

■その他、あずさ珈琲のモーニングメニュー

あずさ珈琲のモーニングメニューは雑誌のようなメニューになっております。

お食事をお待ちいただいている間に、長野県の情報や、風景などを楽しんでいただけます。

季節ごとに内容も変わりますので要チェックですよ！

お持ち帰りいただくこともできますので、コレクションもしていただけます♪

【上高地あずさ珈琲とは】

“大人の上質カフェ”をコンセプトに、まるで上高地の山岳リゾートのような空間でこだわりの食材を使ったお料理や自家製のデザートが自慢のカフェ＆レストランです。

■店舗概要

店 名：上高地あずさ珈琲

所 在 地：兵庫県6店舗・大阪府4店舗・奈良県3店舗

営業時間 ：平日8：00～21：00（LO20：30）週末8：00～21：00（LO20：30）

※ニッケパークタウン加古川店・ららぽーと甲子園店・阪急三番街店は営業時間が異なります。

◆あずさ珈琲公式HP https://azusacoffee.food-kr.com/

◆あずさ珈琲Instagram https://www.instagram.com/azusacoffee_official/

◆あずさ珈琲TikTok https://www.tiktok.com/@azusacoffee_official

■ 会社概要・お問い合わせ

株式会社KRフードサービス

広報担当：あずさ珈琲営業部 長濱 秀介

TEL：06-6809-2143

Mail：chohama@createrestaurants.com