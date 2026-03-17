【累計販売数100万個を突破*】 再生柔軟剤　ReWEAR（リウェア） 4日で完売**した「ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー」の香りが定番化！ 芳醇でみずみずしく、多幸感あふれる香り

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) が展開する再生ファブリックケアブランド「ReWEAR （リウェア）」 は、2025年夏の限定品としてご好評いただいた「再生柔軟剤 ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー」のパッケージデザインをアップデートし、2026年4月1日（水）より定番商品として新発売します。

・商品名：リウェア 再生柔軟剤 ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー

・容量／価格：500mL／880円(税込)

・発売日：2026年4月1日（水）より順次

【EC】公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/product_categories/ReWEAR-31)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000372/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/0BF1CBB2-A835-4ADD-9B09-202E71668B34?ingress=0&lp_context_query=REWEAR&visitId=4dc479b8-052b-4947-9aa1-fcdd3df43866&lp_query=REWEAR&lp_slot=desktop-inline&store_ref=SB_A06454444VDBYIG0C6VB-A022223538DQMTVXJR91K&ref_=sbx__sbtcd2_cta)、Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/BIRODE#subtheme_580554)、ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/rewear/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/rewear.html)、auPAYマーケット(https://wowma.jp/user/91240656/shopcategory/1020089?sort1=shopdisp,a&sort2=ppop30,d)、TikTok Shop

【店頭】全国のドラッグストア、GMS、バラエティショップ（一部店舗除く）

ReWEAR （リウェア）「再生柔軟剤 クラシックローズ＆ムスク/フレッシュシトラス＆グリーン」は、日本経済新聞社「2025年日経MJヒット商品番付」に選出されるなど大変ご好評いただいています。オンラインチャネルでの販売好調も後押しし、計画販売比は2.3倍*4となり、累計販売数は100万個を突破*1しました。

（関連リリース）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000887.000012002.html

「ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー」は発売からわずか4日で楽天市場で完売*5するなど多くの支持を集め、この度定番化が決定しました。爽やかで多幸感あふれるフレグランスをお楽しみください。

* ReWEAR全カテゴリの累計販売数実績より(2025年2月～2025年12月/12月10日時点 自社調べ)

** 2025年7月4日時点（「リウェア 再生柔軟剤 ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー」のみ）先行発売時（いずれも楽天市場での販売において）

*** 毛玉、毛羽立ちを除去すること。コットン衣類を洗濯実験環境下で複数回洗濯にて検証。綿や麻など植物由来繊維を含むものを対象としますが、効果は衣類の素材によって異なる場合があり、すべての繊維に対して効果を保証するものではありません。

*4 2025年4月～9月の売上計画比（自社調べ）

*5 2025年7月4日時点（「リウェア 再生柔軟剤 ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー」のみ）先行発売時

（いずれも楽天市場での販売において）

商品特長

【1】芳醇でみずみずしい「ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー」の香り

ジューシーな白ぶどうと爽やかなダージリンティーの香りを主役に、洗練されたローズ、グリーンのアクセントを重ねたみずみずしい香りです。香料の一部には、白ワインの製造工程で破棄される岡山産白ぶどうの果皮のアップサイクル原料*1を使用しています。

*1 捨てられるはずだった廃棄物や不用品を新しい製品にアップグレードすること

【2】キー成分「デンマーク産酵素」が衣類表面の毛玉・毛羽立ちを分解*2

サステナビリティ先進国であるデンマークのメーカーが衣類廃棄問題の解決を願い開発した酵素成分を配合しています。衣類がダメージを受けて毛羽立った部分に酵素が選択的に反応し、繊維を分解・除去することで、色・柄がくっきりとし新品のような仕上がりに。

＜洗濯回数を重ねた実験結果＞

回数を重ねるほどに毛玉や毛羽立ちが除去され、なめらかな質感になり、毛玉や毛羽立ちによる色褪せが軽減しています。

*2 毛玉、毛羽立ちを除去すること。コットン衣類を洗濯実験環境下で複数回洗濯にて検証。綿や麻など植物由来繊維を含むものを対象としますが、効果は衣類の素材によって異なる場合があり、すべての繊維に対して効果を保証するものではありません。

※詳しい商品特長はこちらのリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000012002.html)をご覧ください。

商品概要

■リウェア 再生柔軟剤 ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー

500mL /880円(税込)

■リウェア 再生柔軟剤 ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー（詰替）

800mL/1,320円(税込)

既存商品

■リウェア 再生柔軟剤 クラシックローズ＆ムスク

■リウェア 再生柔軟剤 フレッシュシトラス＆グリーン

500mL /880円(税込)

■リウェア 再生柔軟剤 クラシックローズ＆ムスク（詰替）

■リウェア 再生柔軟剤 フレッシュシトラス＆グリーン（詰替）

800mL/1,320円(税込)

■リウェア 再生クリーニングブースター

400g/858円(税込)

■リウェア 再生クリーニングブースター （詰替）

700g/1,298円(税込)

ReWEAR

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