【4/15】ウェビナー開催のご案内：再生可能エネルギー・次世代燃料関連事業のイノベーター戦略　～気候・自然・経済合理性を追求した「間違えない」エネルギー転換の実装～

株式会社シンク・ネイチャー

株式会社シンク・ネイチャーは、再生可能エネルギーと次世代燃料に関する事業戦略や事業投資をテーマとしたウェビナーを開催いたします。

-ウェビナー情報-

◆開催日時：2026年4月15日(水)14:00-15:00

※13:50から入室可能

◆開催場所：オンライン(Zoom)

※弊社HP(https://think-nature.jp/blog/20260415event/?k3ad=prtimes)より応募後、Zoom登録のURLをご案内いたします。事前にZoomから参加のご登録をお願いします。

◆参加費：無料

◆定員：500名

※先着順にて定員になり次第締め切らせていただきます

※2026/4/13(月) 18:00で登録を締め切らせていただきます

-背景-

気候変動対策としての脱炭素は、現代社会にとって避けて通れない課題です。太陽光発電や風力発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入は急速に拡大しています。さらに、再エネ電力に依存した、グリーン水素、グリーンアンモニア、合成メタン（e-メタン）、合成液体燃料（e-ガソリンやSAFなど）の次世代燃料のサプライチェーン構築に大規模な投資が行われつつあります。

しかし、脱炭素を前提としたエネルギー転換において、事業者側の移行リスクや評判リスクや物理リスクが顕在化し、事業レジリエンスが劣化する実態があります。さらに、近年、企業や金融機関は、事業会社が気候自然に与える影響および自然への依存を定量的に把握し、財務リスクとして管理・開示することが求められています。再エネ事業や次世代燃料事業においても、財務的観点から、環境関連デューデリジェンスの高度化、ファイナンスの意思決定における気候・自然関連リスク情報の統合が不可欠となっています。

-本ウェビナーの目的-

本ウェビナーの目的は、再生可能エネルギーや次世代燃料事業におけるリスクと機会を「可視化」し、事業・金融・情報開示の各レベルで実装可能な「イノベーター戦略」を提示することにあります。具体的には、以下の論点を統合的に解説します。

・再エネ開発に伴う自然資本毀損リスクの構造的理解

・次世代燃料のサプライチェーン構築におけるリスクと機会の把握

・ミティゲーションヒエラルキーに基づく再エネ事業設計

・地域スケールでの累積的インパクト評価

・金融機関による自然関連デューデリジェンスの実務

・売電収益と自然再生を接続する内生化モデル

高解像度な生物多様性・自然資本データを活用したネイチャーDXの手法を紹介し、再エネ適地と気候自然関連指標マップを重ね合わせることで、物理リスク（自然資本の毀損、災害による施設破壊の可能性）、移行リスク（環境規制強化に伴う事業継続不可能性）、評判リスク（自然保護運動や世論的批判による事業継続不可能性）を事前に回避し、自然再興型で尚且つ財務的にレジリエントな事業へと転換する戦略を提示します。

本ウェビナーは、再生可能エネルギー事業者、次世代燃料（グリーン水素、グリーンアンモニア、e-メタン、e-ガソリンやSAFなど）開発に関わる事業者、機関投資家、金融機関に対し、ネイチャーポジティブなエネルギー転換を実現するための実践的かつ戦略的視座を提供することを目的としています。

-想定参加者-

・太陽光・風力・洋上風力発電に関わる事業者

・次世代燃料に関連した新規事業に関わる事業者

・EPC事業者・総合建設会社

・機関投資家・金融機関（責任投資、プロジェクトファイナンス部門、ESG部門）

・事業会社のサステナビリティ／経営企画担当者

-プログラム-

14:00-14:10 趣旨説明

14:10-14:30 久保田康裕

太陽光・風力発電など再生可能エネルギ事業および次世代燃料事業の自然関連リスクと機会：戦略的環境アセスメント、自然関連デューデリジェンス

14:30-14:50 五十里翔吾

太陽光・風力発電など再生可能エネルギー事業および次世代燃料事業の自然関連リスクと機会：科学的アプローチに基づいた戦略的環境アセスメントと事業デューデリジェンス

14:50-15:00 Q&A

※タイムスケジュールは目安となります。状況によって予告なく時間配分・内容が変更になる可能性もございます。

※当日は撮影（動画・スクリーンショット）を実施する場合がございます。撮影をした映像、画像はシンク・ネイチャーの各種コンテンツに使用させていただく場合がございます。

-登壇者プロフィール-

株式会社シンク・ネイチャー 代表取締役CEO 久保田 康裕

北海道大学卒業、帯広畜産大学院修士課程修了、東京都立大学院博士課程修了 博士（理学）。フィールドワークとビッグデータ＆AIを統合して生物多様性を見える化、サイエンス誌やネイチャー誌をはじめとした一流学術誌に、マクロ生態学や生物多様性保全に関する論文を多数発表。最先端の科学的アプローチで自然の価値を可視化する「株式会社シンク・ネイチャー」を起業し、自然資本への投資が評価され豊かな社会経済へと繋がる世界の実現に挑戦中。

株式会社シンク・ネイチャー 取締役・市場開拓推進室 室長五十里 翔吾

大阪大学基礎工学研究科博士前期課程終了、修士（工学）。2022年より琉球大学理工学研究科博士課程所属（久保田研究室）。ロボット工学・ヒューマンコンピュータインタラクションをバックグラウンドに持ちながら、生物多様性・自然資本関連のビッグデータと情報科学の専門知を駆使してマクロ生態学・システム化保全計画に関わるビジネス開発や研究を推進。市場開拓推進室長として欧州拠点と密に連携しつつ、GHG・生物多様性インパクトを統合的に緩和するためのツールや、ネイチャークレジットの実装に力を入れる。