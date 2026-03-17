イギリス発のウォッチブランド 「Arken（アーケン）」 国内初上陸フルチタンのGMTツールウオッチ - 「Alterum（アルテラム）」2型発売

株式会社ビヨンクールArken - 3/20発売

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にて、イギリス発のマイクロウォッチブランド「Arken（アーケン）」が国内初上陸いたします。

■ ブランド背景｜実用から逆算する時計づくり

創設者である”Kenneth Lam（ケネス・ラム）“氏は、ヴィンテージウォッチと日本製ムーブメントへの強い関心をきっかけに、装飾性ではなく「道具として信頼できる腕時計」を目指してブランドを立ち上げました。Arkenのものづくりの根底にあるのは、スペックや見た目を先行させるのではなく、使用シーンから設計を組み立てるという考え方。日常、移動、旅といったリアルな生活の中で必要とされる機能を見極め、最小限かつ合理的な形でプロダクトに落とし込んでいます。

■ Arkenのプロダクト哲学｜チタンを軸にした実用設計

ケース素材には軽量で耐久性に優れたチタンを採用。長時間の装着でも負担が少なく、耐食性にも優れることから、日常使いはもちろん、トラベルやアウトドアシーンにも適した素材です。無駄を削ぎ落としたケースフォルムと実用性を重視した設計により、視認性や操作性を損なうことなく、さまざまな使用環境に対応しています。Arkenのプロダクトは、素材選びから構造に至るまで、使われることを前提に組み立てられています。

■ GMT機能へのこだわり｜移動する人のための時計

Arkenを象徴する機能のひとつが、GMT（第2時間帯表示）機能。GMTモデル「Alterum（アルテラム）」は、頻繁に移動する現代のライフスタイルを想定し、『旅の中で本当に使えるGMTウォッチ』として設計されています。本モデルは、日本製自動巻きムーブメント MIYOTA 9015をベースに、Arken独自のデュアルタイムモジュールを組み合わせた構造を採用。第2時間帯は12時間表示で示され、ダイヤル上にはAM/PMインジケーターを備えることで、昼夜の判別を直感的に行うことが可能に。操作はリューズによるシンプルな調整に集約されており、複雑な操作を必要としません。視認性の高いインデックスと針の配置により、複数の時間帯を瞬時に把握できる設計となっています。チタニウムケース×200M防水と高い実用スペックを両立し、ビジネス、トラベル、日常使いまで幅広いシーンに対応しています。ArkenのGMTは、機能を誇示するためのものではなく、実際に使われることを前提としたツールウォッチとして提案します。

■発売日

2026年3月20日（金・祝）よりエイチエムエスウォッチストア 表参道にて先行発売。その後、3月30日（月）より公式オンラインストアにて一般発売を開始いたします。

Alterum

Alterum-Grey - \165,000（税込）

Alterum-Black - \165,000（税込）

商品詳細

ケース素材 : チタニウム

ケース径 : 38mm (Lug to Lug 46mm)

ケース厚 ： 13mm

ラグ幅 : 20mm

機能 : 12時間GMT

防水 ： 200M

風防 : サファイアガラス/反射防止コーティング

蓄光塗料 : BGW9 スーパールミノバ

ストラップ : ケース一体型 クイックリリース テーパード ナイロンストラップ

ムーブメント : ARK-9015DT（MIYOTA 9015ベース）

パワーリザーブ : 42時間

■ GMT機能の操作方法

「Alterum（アルテラム）」は、リューズ操作のみで第2時間帯を調整できるシンプルな設計を採用。

リューズを1段階引いた状態で、時刻調整と反対に回転させると第2時間帯を示すGMT表示を調整することが可能に。GMT表示は12時間制で表示され、ダイヤル上のAM/PMインジケーターと連動するため、昼夜の判別も直感的に行えます。時針・分針・秒針の基本的な操作とGMT表示が明確に分けられており、移動先での時刻合わせもスムーズに行える構造となっています。

複雑なプッシュボタン操作や専用機構を必要とせず、日常使いの延長で扱える点もArkenのGMT機構の特徴です。旅先や移動中でも迷うことなく操作できる、実用性を重視した設計となっています。

■ チタンケースの特徴｜軽さと強さを両立する素材選択

Arkenの腕時計は、ケース素材にチタンを採用。チタンはステンレススチールと比べて軽量でありながら、高い強度と耐食性を備えた素材で、長時間の装着でも負担が少ない点が特徴です。日常使いはもちろん、移動や旅のシーンでも腕へのストレスを感じにくく、ツールウォッチとしての実用性を大きく高めています。また、汗や湿気、海水にも強く、環境を選ばず使用できる点もチタン素材ならではの利点。ケース形状や仕上げにも実用性を重視した設計が施されており、無駄を削ぎ落としたフォルムは視認性や操作性を損なうことなく、腕元に自然になじみます。軽量なケースと高い防水性能を組み合わせることで、ビジネスからトラベル、アウトドアまで幅広いシーンに対応しています。Arkenにおけるチタンケースは、単なる高級素材としてではなく、「使われること」を前提に選ばれた必然的な素材です。時計を装飾品ではなく道具として捉えるブランドの思想が、素材選択にも明確に表れています。

▼ 販売店舗

H°M’S” WatchStore 表参道

H°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ )

▼ お客様お問い合わせ先

店名: エイチエムエスウォッチストア表参道

住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F

03-6438-9321