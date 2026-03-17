【春の入会キャンペーン実施中】朝日町の子どもたちが通う「朝日町サッカースクール」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、朝日町の朝日町民スポーツ施設で開催している「朝日町サッカースクール」において、春の入会キャンペーンを実施し、新規会員を募集しています。

本スクールは、朝日町を中心に多くの子どもたちが参加しているサッカースクールです。三重県生涯スポーツ協会のサッカースクールは、未経験者や初心者への運動指導を得意としており、楽しみながら技術や体力の向上を目指しています。子どもの健康福祉や発達支援の視点を踏まえた指導を行うことで、一人ひとりが安心してチャレンジできる環境を整えています。

朝日町サッカースクールでは、サッカーの技術だけでなく、体を動かすことへの前向きな気持ちや、仲間と関わる楽しさも大切にしています。初めての習い事としても始めやすく、運動が得意でない子どもでも無理なく参加できることが魅力です。また、火曜日の放課後に通いやすく、保護者の当番などの負担もないため、日々の生活の中でも継続しやすいスクールとなっています。

このたび実施する春の入会キャンペーンでは、期間中に入会した方を対象に、入会金無料（11,000円）、スクールTシャツプレゼントに加え、先着10名にサッカーボールをプレゼントします。新年度に向けて新しい習い事を探しているご家庭にもおすすめです。

無料体験も随時受け付けています。朝日町周辺で子ども向けのサッカースクールや習い事をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

〇春の入会キャンペーン概要

期間：2026年5月末まで

特典：

・入会金無料（通常11,000円）

・サッカースクールTシャツ（3,300円・税込）プレゼント

・先着10名にサッカーボール（2,000円相当）プレゼント

〇スクール概要

スクール名：朝日町サッカースクール

会場：朝日町民スポーツ施設（三重県三重郡朝日町柿2822-1）

練習日：火曜日（月3回）

クラス・時間：

・年中～小学1年生クラス 15:30～16:30

・小学生クラス（小学1年生～6年生） 16:40～18:00

費用：

・月会費：5,500円（税込）

・年会費：5,500円（税込・保険料含む）

※年度途中入会の場合、年会費は保険料を除き月割りとなります。

指定ウェア：スクールTシャツ 3,300円（税込）

担当コーチ：木村達也

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp