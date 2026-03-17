【ELEMENT × Barthday Works】自然とストリートを繋ぐアーティストコレクションを発表。ELEMENTライダー星野玄翔のSK8ムービーも公開

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ボードライダーズジャパン合同会社


東京や沖縄での活動を経て、現在は福岡を拠点に活躍するアーティスト Barthday Works（バースデーワークス）。縁起物や日本的モチーフを独自の視点で再構築し、ポップさとストリートの奥深さが共存するアートワークを、ストリートブランドや音楽、フードなど多様なカルチャーへ提供してきた。



本コレクションは、スケートボードブランド Element と Barthday Works によるコラボレーションとして誕生。Element のルーツである“自然”と“ストリート”の融合をコンセプトに、チームライダーの星野玄翔（ほしの はると）がデザイン監修を担当。シーンを体現するリアルな感性を落とし込み、アートとスケートボードを繋ぐコレクションとなっている。








[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Ekvxc65CES4 ]

　

HANDS

三者が繋ぎ合わせる手は、表面からでは見えない芯の部分（骨）で繋がる絆を表す。


このアートは、Barthday Works × Element × 星野玄翔による三者のコラボレーションを象徴し、存在の奥にある結びつきと、同じ循環の中にある命の関係を示している。


生きているものはやがて骨となり、自然へと還っていく。







MOON & SUN

万物は「陰」と「陽」という対立しながらも依存関係にある二つの気によって構成されている。


月と太陽、夜と昼は、その関係を示す存在である。


このアートは、 相反する要素が共存することで成り立つ世界の構造を表している。





LION

ライオンは最高の王であり、誇り高き戦士を象徴する存在であり、


レゲエやラスタファリ運動におけるシンボルでもある。


このアートは、自然から生まれる野生の高貴さと精神性、


そして自然をルーツとするElementの思想との結びつきを示している。






　

COLLABO SK8 VIDEO
Elementライダー星野玄翔とBarthday WorksのコラボSK8ムービーが公開!

コラボレーションを記念し、本コレクションのデザインを監修したElementライダー星野玄翔と、アーティストBarthday Worksのアートが融合したオリジナルSK8ムービーがYouTubeで公開。ビデオグラファーKOTO氏が撮影・編集を担当し、ストリートスケートとアートが交差する独自の世界観に仕上がっている。


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ObNUVMTCfTQ ]

　

Element x Barthday Works　SHOP LIST

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about ELEMENT


1992年にアメリカ東海岸のストリートをルーツに誕生し、世界中で展開するスケートボードブランドElement。メインロゴには大地に生き続ける“木”を、ブランドコンセプトに地球の基本構成要素であるWind, Water, Fire, Earthの4つを掲げ、自然との調和をテーマに活動。数多くのトッププロスケーターを輩出する傍ら、大自然の中でスケートキャンプを運営して青少年育成プロジェクトを行ったり、売上の一部を地球環境保護のために支援したりと、スケートボードを通じて社会貢献する活動にも積極的に取り組んでいる。


https://boardriders.co.jp/pages/element



about BARTHDAY WORKS


多種多様なタッチでクオリティーの高いアートを生み出すBarthday Works（バースデイ・ワークス）。イラストだけでなく、グラフィックデザインやアニメーション、ディレクションなど、多方面に渡り才能を発揮している。20代から独学でイラストを描き始め、これまでに多くのストリートブランドやミュージシャン、フードショップなど、さまざまなカルチャーシーンに作品を提供。独自の感性で咀嚼したオリジナリティあふれる世界観を作品上で表現している。


Instagram: @barthdayworks(https://www.instagram.com/barthdayworks/)