taskey「編集者100人採用」を掲げ採用を強化--2028年を見据え、採用特設サイトを公開

taskey株式会社

原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップ taskey株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大石弘務）は、「0（ゼロ）から、最高傑作を。」をコンセプトに、「編集者100人採用」を掲げた採用特設サイトを公開したことをお知らせします。2028年までに売上100億円、マンガ連載300作品体制の実現に向け、体制の強化を進めていきます。

本サイト公開の背景と100人採用への想い

taskeyは、「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」というビジョンを掲げ、これまで数々の作品をつくりあげてきました。

昨今、世の中ではマンガ、アニメ、ゲームなどにおいて「IP」という言葉が広く使われるようになりました。本来は誰かの情熱や衝動から生まれたはずの物語が、今ではビジネスの文脈で語られることも少なくありません。すでにあるIPを「運用」していくこともできる時代です。

そんな時代においても、taskeyは“生み出す瞬間”を何よりも大切にしてきました。これまで作品づくりと真正面から向き合い続けてきたからこそ、ゼロからイチを生み出すことがどれほど難しいかを知っています。それと同時に、ゼロからイチが立ち上がる瞬間の、あの圧倒的な熱と興奮を私たちは知っています。

2022年には自社スタジオ「taskey STUDIO」を立ち上げ、マンガ制作事業を開始しました。以降、主要電子書店でランキングを席巻する作品や、ドラマ化やアニメ化などメディアミックスへと広がる作品も生まれています。

そして、次の挑戦として掲げるのが「編集者100人採用」です。今回、編集者100人採用にあたり掲げたテーマは、「0（ゼロ）から、最高傑作を。」--自身の熱量を最高傑作へと昇華させ、ゼロから世界を変える物語を生み出すために、共に挑む仲間を募集します。

今後の展望

taskeyは、2028年までに以下の目標の実現を目指します。

・編集者100人採用

・売上100億円

・マンガ連載300作品

・年間100作品の新作リリース

100人採用特設サイトについて

本特設サイトでは、「0（ゼロ）から、最高傑作を。」をテーマに、編集者100人採用を掲げた背景や目指す未来の姿、0から作品を生み出すtaskeyの制作体制などをまとめています。

あわせて、業界関係者向けのカジュアル交流イベント「エンタメナイト」や、気軽にtaskeyについて聞きたい方に向けたカジュアル面談など、応募を検討されるのご意向やフェーズに合わせてご参加いただける入口も用意しています。

あわせて、エンタメ・マンガ・出版業界の方向けのカジュアル交流イベント「エンタメナイト by taskey」や、気軽にキャリアについてお話ししてみたい方に向けたカジュアル面談など、それぞれのご意向やフェーズに合わせてご参加いただける入口も複数用意しています。

taskey編集者100人採用特設サイト :https://taskey.co.jp/recruit/special-recruit

代表コメント

会社は文明を発展させるためか、文化を促進するために存在していると考えています。

私はこの会社を創業した際に後者を選びました。

文化とは、人間本来の生活には必要のないものかもしれません。

ただ人間が人間らしく生きるために、心のために、必要なもの。

エンターテイメントの世界は、人々の心を豊かにするためにあります。

この100年で世界はモノに溢れ、人々の生活は豊かになってきました。

その中で今世界のマンガ・アニメ市場は大きく広がりを見せています。

それは、人々が心の豊かさを求めている証だと私は思っています。

日本のマンガ・アニメに関わる仕事は、世界の人々の心に潤いを与える尊い仕事であると同時に、日本の宝です。我々の計画する「編集者100人採用プロジェクト」にも、日本にいる優秀な人をエンターテイメントの世界に巻き込みたいという強い想いがあります。

経験はゼロでも構いません。

日本のマンガ文化が好きな人。

世界にその文化を広げたいという熱を持つ人。

本気で心を動かす仕事がしたい人。

ぜひ、この挑戦に参加してください。

代表取締役CEO 大石弘務



代表・大石が「編集者100人採用に懸ける想い」を綴ったnoteも公開しています。

■note記事

https://note.com/romy_o/n/na228c8d4ee81

イベント・キャンペーンについて

taskeyへ応募を検討される方の現在のフェーズに合わせたイベント・キャンペーンを用意しています。

1. エンタメナイト by taskey（カジュアル交流会）

エンタメ・マンガ業界についてお酒片手にカジュアルに話し合う交流イベントです。

■こんな方におすすめ

・エンタメ・マンガ業界でつながりや人脈を増やしたい方

・編集者同士で情報交換をしたい方

・エンタメ・マンガ業界に興味がある方

■開催情報

・日時：毎月1回開催（平日夜）※19:00～21:00で開催

・場所：taskey株式会社 オフィス

・参加費：無料（ドリンク・軽食付き）

・定員：各回10～20名程度

■詳細・参加申し込み

https://peatix.com/group/16544205

2.カジュアル面談

「まずは話を聞いてみたい」「自分のスキルが活かせるか知りたい」という方に向け、 人事担当や現場の編集者が、オンラインでカジュアルにお話しします。 ご自身のキャリア相談の場としてもご活用ください。

■こんなことを話したい方におすすめ

・自身のキャリアについて相談したい

・taskeyの事業、作品づくり

・人事制度や働き方について

・どんな雰囲気？どんな人がいるの？

・選考や採用フローについて

■カジュアル面談申し込み

（編集経験者向け）

https://herp.careers/v1/taskey/-8jKNLYJG37n?token=VcQ7V-7NHO8lY_knqxvc1

（編集未経験者向け）

https://herp.careers/v1/taskey/vxitV8i98Hhz?token=nJ49y-A4XGPnUHxI3J13O

※すべてのお申し込みにお応えできない場合もありますので、ご了承ください。

3.オンライン会社説明会

taskeyの事業やカルチャーについて知りたい方に向けて、会社説明会をオンラインで定期開催しています。ぜひお気軽にご参加ください。

■説明会参加のお申込み

https://forms.gle/C7mdtbouRfccRYzr5

※フォームよりお申込み後、担当者より説明会参加のURLをご案内させていただきます。

4.スタートダッシュ支援金

エンタメ業界で挑戦したい方を応援するため、スタートダッシュ支援金の制度を新設しました。特設サイトからエントリーいただき入社決定した場合、サインオンボーナスを支給します。

※支給についての詳細は特設サイトにてご確認ください。

■taskey求人へのエントリー（募集求人一覧）

https://herp.careers/v1/taskey

taskey株式会社について

「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」をビジョンに掲げ、 原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップです。自社スタジオ「taskey STUDIO」で企画・制作したオリジナルマンガを、 さまざまな電子書店で配信。少年マンガから恋愛マンガまで多様なジャンルの作品を展開し、ドラマ化・アニメ化などのメディアミックス展開も実現しています。

● アプリ「peep（ピープ）」

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id1271282207

・Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.peep.app

● taskey株式会社（タスキー）

・コーポレートサイト：https://taskey.co.jp/

・お問合せ先：sales@taskey.me

● X（旧Twitter）

・taskey採用担当：https://x.com/taskey_hr

・taskey STUDIO │ マンガ/Webtoon/制作スタジオ：https://x.com/taskey_STUDIO

・taskey STUDIO │ 原作ノベル制作スタジオ：https://x.com/taskey_gensaku

● note

・https://note.com/taskey_blog