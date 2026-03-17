手を止めずスムーズに書ける！「戻す」「消す」を、ショートカットボタンを押すだけで使えるiPad用Bluetooth(R)アクティブタッチペンを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、Goodnotesアプリでよく使う「戻す」と「消す」を、ショートカットボタンを押すだけで使えて、スムーズな操作を実現するiPad用Bluetooth(R)アクティブタッチペンを、4月上旬より新発売いたします。



約1.6mmの細いペン先で細部までしっかり書き込めて、約30分でフル充電可能な急速充電対応で忙しいときでもすぐにお使いいただけます。また、USB Type-C(TM)ケーブルで充電でき、約10時間の連続使用が可能です(※)。ペン先は、Apple Pencilの第1世代、第2世代、USB-C、Proと交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。

※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。

ショートカット操作で快適!手を止めずスムーズにメモ書きできる

- Goodnotesアプリでよく使う「戻す」と「消す」を、あらかじめ設定されたショートカットボタンを押すだけで使用可能。手を止めずスムーズにメモ書きができます。※ショートカットの割り当ては変更できません。※ショートカットボタンを使用するには、Bluetooth(R)接続が必要です。- パームリジェクション対応なので、画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。- ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。- ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。※完全にズレを感じなくなるものではありません。- 約1.6mmのペン先で細部まで書き込めて、細かい作業にぴったりです。

約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載

- 約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても、充電してすぐに使用できます。- USB Type-C(TM)ケーブルで充電でき、約10時間の連続使用が可能です。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。

使いやすいデザイン設計

- ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)、Apple Pencil (Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。- マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと固定しやすい形状です。※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。- 電源ボタンは2秒間長押しでオン/オフが切り替わり、誤作動を防ぎます。- ペン上部のLEDランプで、オン/オフの状態が一目で分かります。▲ ペン先交換で、好みの書き味に変更可能▲ フラットなマグネット面で、転がりにくく、iPadにぴたっと固定▲ LEDランプで、オン/オフをひと目で確認

ご購入前に、ご一読ください

- 交換用のペン先を2個と、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。※Goodnotes以外のメモアプリではショートカットボタンは使用できません。※本製品はエレコム株式会社のオリジナル製品であり、Goodnotesの公式ライセンス製品ではありません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

iPad用Bluetooth(R)アクティブタッチペンホワイト

型番：P-TPACSTAP14WH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TPACSTAP14WH.html

iPad用Bluetooth(R)アクティブタッチペンブラック

型番：P-TPACSTAP14BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TPACSTAP14BK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260317-01/

ご購入はこちら

＜ホワイト＞ 型番：P-TPACSTAP14WH

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14982145/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550425254/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550425254.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550425254.html

<ブラック> 型番：P-TPACSTAP14BK

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14982144/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550425230/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550425230.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550425230.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一