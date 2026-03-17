いよいよプロ野球開幕！『Bravo！ファイターズDEナイト ～HBC野球解説陣が忖度なしに大胆予想！開幕直前SP～』を3/19（木）配信

北海道放送株式会社

北海道放送株式会社（HBC）は、2026年3月19日（木）19:30より、『Bravo！ファイターズDEナイト ～HBC野球解説陣が忖度なしに大胆予想！開幕直前SP～』をHBCファンストリームにて配信いたします。

チームスローガン「ＤＯＭＩれ！」＝DOMINATE（支配する）に由来し、「圧倒的に勝ちきる」という決意を持って始動した新庄ファイターズ。

沢村賞に輝いたエース・伊藤大海投手を筆頭に着実に成長を遂げる投手陣。

一方、野手陣はホームラン王、打点王の２冠を獲得したレイエス選手をはじめ、新選手会長・清宮幸太郎選手らの活躍にも大注目！





勝負の５年目。ダントツで優勝して日本シリーズに行く準備は整った！HBCが誇る野球解説陣「ＢＩＧ３」が忖度なしに今季のチームを予想します。キャンプからオープン戦までファイターズを隅々まで取材した情報と長年に渡り培った知識、そして自慢のトークスキルを武器に徹底討論。テレビではちょっと話せない…ここでしか聞けない内容盛りだくさんの生配信です。

■出演

大宮龍男（HBC野球解説者）

岩本勉（HBC野球解説者）

鶴岡慎也（HBC野球解説者）

斉藤こずゑ（HBCラジオ「ファイターズDEナイト！！」パーソナリティ）

渕上紘行（HBCアナウンサー。HBCテレビ「Bravo！ファイターズ」）

■配信概要

タイトル：Bravo！ファイターズDEナイト ～HBC野球解説陣が忖度なしに大胆予想！開幕直前SP～

ライブ配信日時：2026年3月19日（木）19:30～

見逃し配信：ライブ終了後 ～ 2026年3月30日（月）23:59

販売期間： 2026年3月30日（月）正午まで

販売価格：2,000円（税込）

配信形式：HBCファンストリーム（オンライン配信）

配信URL：https://hbcfanstream.stores.play.jp/lives/4484cbfd-3f8f-40d0-be90-6a6641828866

■会社情報

北海道放送株式会社（HBC）は、北海道全域を対象にテレビ・ラジオ・デジタル配信を行う総合放送局です。地域に根ざした取材力と多様なコンテンツ制作力を活かし、北海道から全国へ向けた新しいエンターテインメントを発信しています。