歌舞伎町に酒専門店が新規出店「リカーマウンテン 歌舞伎町2丁目店」が2026年3月25日(水)午後5時にオープン
全国203店舗で酒類専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、2026年3月25日(水)午後5時、東京都新宿区歌舞伎町に「リカーマウンテン 歌舞伎町2丁目店」をオープンいたします。
本店舗は「リカーマウンテン SHINJUKU TOKYO」に続く出店となり、近隣の「リカーマウンテン 歌舞伎町1丁目店」からもほど近い利便性の高い立地にございます。
■ 朝5時までの営業と迅速な配達サービス
営業時間は夕方PM5:00から翌朝AM5:00までと、深夜から早朝にかけての需要にも幅広く対応いたします。また、電話一本で即座にお届けする配達サービスも実施。お酒一本からご注文が可能で、税抜3,000円以上のお買い上げで配達料が無料になるなど、界隈の料理店様へ寄り添ったサービスを提供してまいります。
■ オープン記念セールを開催
開業を記念し、オープン当日の3月25日(水)から4月30日(木)までの期間、特別な「OPENセール」を開催いたします。
皆様のご来店をお待ちしております。
【店舗情報】
リカーマウンテン 歌舞伎町2丁目店
住所 ：〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2丁目24-3
新宿興和ビル 1階
TEL ：03-5285-9005
営業時間 ：PM5:00～AM5:00 日曜・祝日定休
公式サイト：https://www.likaman.co.jp/shop/tokyo/shinjuku-ku/31625.html
【会社概要】
会社名：株式会社リカーマウンテン
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-213-8200
FAX ：075-213-8250
URL ：https://www.likaman.co.jp/
【本件に関するお問合わせ先】
会社名：株式会社リカーマウンテン
担当者：今井 祥午
TEL ：075-251-2555
FAX ：075-213-8250
E-Mail：imai@likaman.co.jp