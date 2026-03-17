歌舞伎町に酒専門店が新規出店「リカーマウンテン 歌舞伎町2丁目店」が2026年3月25日(水)午後5時にオープン

株式会社リカーマウンテン

全国203店舗で酒類専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、2026年3月25日(水)午後5時、東京都新宿区歌舞伎町に「リカーマウンテン 歌舞伎町2丁目店」をオープンいたします。

本店舗は「リカーマウンテン SHINJUKU TOKYO」に続く出店となり、近隣の「リカーマウンテン 歌舞伎町1丁目店」からもほど近い利便性の高い立地にございます。

■ 朝5時までの営業と迅速な配達サービス

営業時間は夕方PM5:00から翌朝AM5:00までと、深夜から早朝にかけての需要にも幅広く対応いたします。また、電話一本で即座にお届けする配達サービスも実施。お酒一本からご注文が可能で、税抜3,000円以上のお買い上げで配達料が無料になるなど、界隈の料理店様へ寄り添ったサービスを提供してまいります。

■ オープン記念セールを開催

開業を記念し、オープン当日の3月25日(水)から4月30日(木)までの期間、特別な「OPENセール」を開催いたします。

皆様のご来店をお待ちしております。

【店舗情報】

リカーマウンテン 歌舞伎町2丁目店

住所 ：〒160-0021

東京都新宿区歌舞伎町2丁目24-3

新宿興和ビル 1階

TEL ：03-5285-9005

営業時間 ：PM5:00～AM5:00 日曜・祝日定休

公式サイト：https://www.likaman.co.jp/shop/tokyo/shinjuku-ku/31625.html



【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp