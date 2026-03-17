宮崎県伝統の柑橘「へべす」が「Chillmatic - Hamburger & Bistro」とコラボ！2日間限定のメニューが登場。

株式会社STARBASE

株式会社ひむか農園・伊東農園共同事業体と株式会社STARBASEは、江戸時代から宮崎で伝わる日本原産の伝統柑橘「へべす」のプロモーションとして、東京都渋谷区に店舗を構える「Chillmatic - Hamburger & Bistro」とのコラボメニューを期間限定で販売いたします。

幻の柑橘、「へべす」とは

へべすは宮崎県日向市の特産物であり、江戸時代から宮崎で伝わる伝統柑橘です。

柑橘特有の酸味だけでなく、甘味、旨味、コクも楽しむことのできる、まるで出汁のようなジューシーな味わいが特徴です。また、香り高さも特徴の一つで、様々な料理や飲み物との相性も抜群です。

2日間限定のコラボメニューがChillmatic - Hamburger & Bistroで販売！

3月21日(土)、22日(日)の2日間限定で、東京都渋谷区に店舗を構える「Chillmatic - Hamburger & Bistro」にて「へべす」を使用したコラボレーションメニューを販売いたします。

今回販売されるコラボメニューは、「Chillmatic - Hamburger & Bistro」の看板メニューである「チルマティックバーガー」と「へべす」を組み合わせたハンバーガー「日向へべすバーガー」、へべす果汁を使用した「へべすスカッシュ」、「へべすミントハイボール」、へべすの果肉を使用した「へべすタルタルソース」の4種類。

さらに「へべすミントハイボール」には、同じく宮崎に縁のあるウイスキーである、パク・ソジュン、株式会社STARBASE、黒木本店の尾鈴山蒸留所によるプロジェクトから誕生した「26 Twenty-Six」を使用しています。

「へべす」の持つ爽やかでありながらもジューシーな味わいを存分に堪能できるメニューをぜひお楽しみください。

【日向へべすバーガー】

「Chillmatic - Hamburger & Bistro」の看板メニューである「チルマティックバーガー」の国産の熟成肉を使用したパティに、「へべす」を組み合わせたハンバーガー。

パティの上にはモッツァレラチーズとへべすで漬けたローストポークを乗せています。

爽やかなへべすの果汁が、お肉本来の味をより一層際立たせる、食べ応えがありながらも軽やかに楽しめる逸品です。\2,000-(税込)



【へべすタルタルソース】

自家製タルタルソースに「へべす」の果肉を贅沢に使用したへべすタルタルソース。フライドポテトとの相性は抜群です。

【へべすスカッシュ】

「へべす」の持つ酸味、甘味、旨味、コクを存分に楽しめるへべすスカッシュ。（左）\600-(税込)





【へべすミントハイボール】

香り高い「へべす」とフレッシュなミントがウイスキーの余韻と調和するへべすミントハイボール。(右)\700-(税込)

キービジュアルを担当する人気イラストレーター宮田 翔氏デザインのステッカーをプレゼント

また、本コラボレーションでは、ファッション誌の挿絵やアパレルブランドのTシャツデザインなどを手掛ける人気イラストレーター宮田 翔氏がキービジュアルのイラストを担当しています。

コラボレーション期間中、限定メニューをご注文し、アンケートに回答いただいた方全員に今回のイベントの為に作られた限定ステッカーをプレゼントいたします。

（※なくなり次第終了となります）

宮崎伝統の柑橘「へべす」を取り入れた特別なハンバーガーを通して、新たな食の楽しみ方をぜひ体験してください。

◆ひむか農園株式会社（宮崎県日向市）

宮崎県日向市で希少柑橘「へべす」の生産・加工・販売を行う農業法人。2018年設立。宮崎県内最大規模となる約10ヘクタールでへべすを栽培している。

建設業を営む株式会社内山建設の代表・内山雅仁が、地域に眠っていた食材「へべす」の可能性に着目し、有機堆肥主体の栽培と品質管理にこだわりブランド化を推進。

その香りの高さと食味は国内外の料理人から高く評価され、東京「ジョエル・ロブション」「カンテサンス」、京都「祇園さゝ木」などミシュラン三ツ星レストランでも採用されている。

現在は香港やニューヨークなど海外展開や加工品開発も進め、「宮崎から世界へ。世界から宮崎へ。」を掲げブランド価値の発信を行っている。

◆伊東園（宮崎県日向市）

宮崎県日向市東郷町で、農薬を一切使用しない完全無農薬栽培にこだわり、希少柑橘「へべす」を育てる農園。園主は伊東眞喜夫。2018年創業。約1.5ヘクタールの農地で約700本のへべすを栽培している。

創業以来、有機資材による土づくりを基本とし、自然の力を生かしながらへべす本来の香りと味わいを引き出す栽培を実践。原種に近い姿での栽培を志向し、丁寧な管理を続けている。

こうした栽培へのこだわりは個人顧客を中心に高く評価され、県外からのリピーターも多い。今回の共同事業体では、ひむか農園と連携しながら、東郷町の生産者としてへべすの価値向上と産地の発展に取り組んでいる。

◆Chillmatic - Hamburger & Bistro

お肉本来の美味しさを軸に、フレンチの技法とNYスタイルのエッセンスを融合させたバーガーを提供する飲食店。

看板メニュー「チルマティックバーガー」は、3ヶ月熟成の国産牛パティと自家製パストラミを重ねた一皿。

オーナーシェフ・塩田氏の経験と技術を背景に、ハンバーガーをカジュアルの枠に留めない“料理”として追求。

食を起点としたコミュニティ形成やカルチャー発信の場として、新たなローカルカルチャーを創出する店舗として各方面から注目を集める。

東京都渋谷区神山町11-10 梅澤ビル 1F

Official Instagram：https://www.instagram.com/chillmatic_tokyo/

◆宮田 翔

1987年福岡県生まれ、東京都在住。

2013年よりフリーランスのイラストレーターとして活動開始。

これまでに、POPEYE/GINZA/WIRED/Domino’s Pizza/BEAMS/Leeなど、雑誌や書籍を中心として幅広いジャンルのイラストレーションを手がけている。

Official Instagram：https://www.instagram.com/sho_miyata/