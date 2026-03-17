【新コース開設】QS世界大学ランキング2026 世界25位シドニー大学で実践型ビジネス研修を開始
海外研修・留学事業を展開するSEKAIA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽根靖雄）は、36年の実績を持つ「IBPビジネス留学プログラム」において、新たにオーストラリアの名門 The University of Sydney（以下、シドニー大学）でコースを開設し、2026年秋出発分より募集を開始しました。
シドニー大学はQS World University Rankings 2026で世界第25位に位置する研究大学です。本コースでは、同大学での専門科目履修と企業インターンシップ、さらにグローバル企業就業を見据えたビジネストレーニングを組み合わせた約1年間の実践型研修を提供します。
■背景：企業が求める「実務型グローバル人材」
企業の海外展開や多国籍化が進む中、単なる語学力にとどまらず、異文化環境下で成果を創出できる実務能力へのニーズが高まっています。海外拠点を持つ企業では、専門性と国際経験を兼ね備えた人材の確保が課題となっています。
SEKAIAはこれまで6,500名超のIBP修了生を輩出してきましたが、企業ニーズの高度化を踏まえ、世界水準の教育環境との接続を強化するため、今回の新コース開設に至りました。
■学部横断型の大学科目履修
IBP留学参加者は、履修要件を満たすことを前提に、シドニー大学の多様な学部領域にまたがる科目群から科目を選択できます。
行動経済学、データアナリティクス、国際関係論、サステナビリティ戦略、アントレプレナーシップなど、専門性や将来志向に応じた履修が可能です。世界各国の学生と同じ環境で学ぶことにより、実践的な議論力と国際的視座を養います。
■世界に広がるインターンシップ
大学での履修後は、企業でのインターンシップを実施します。
研修先はシドニーやメルボルンなどオーストラリア主要都市に加え、シンガポールをはじめとするアジアの都市も対象とし、参加者の専門性やキャリア志向に応じて配置します。多文化環境の中で成果責任を伴う実務経験を積むことが可能です。
■欧米企業就業を見据えたビジネストレーニング
IBP留学では、グローバル企業での就業を前提としたトレーニングを体系的に実施しています。
・海外の商慣習とビジネス文化理解
・英文履歴書およびカバーレター作成
・英語面接対策
・企業へのアプローチ戦略
・グローバル企業が求める実務スキル習得
採用対策にとどまらず、実際の職場で成果を上げるための基礎力養成を目的としています。
■修了生の主な進路
IBP修了生は、外資系コンサルティング、総合商社、IT・テクノロジー、金融機関、グローバルメーカーなどで活躍しています。
■シドニー大学について
シドニー大学は1850年創立のオーストラリア最古の大学で、学生数約7万人を擁する豪州有数の研究大学です。QS World University Rankings 2026では世界第25位に位置します。
卒業生にはオーストラリア首相経験者やノーベル賞受賞者が含まれ、政治・経済・学術分野で国際的な影響力を持つ大学として知られています。
■代表取締役 曽根 靖雄からのコメント
企業が求める高度な実務力と国際的視座を兼ね備えた人材育成を
強化するため、世界水準の教育機関との連携を進めました。
大学での専門科目履修と企業実務、さらに就業準備までを一体化させた点が本プログラムの特長です。
■プログラム概要
コース名：IBPビジネス留学 シドニー大学コース
開始：2026年秋出発より
期間：約1年間
対象：大学生、社会人
URL：https://www.sekaia.co.jp/ibp/course/sydney
■会社概要
企業名：SEKAIA株式会社 (旧：株式会社ICCコンサルタンツ)
代表者：代表取締役 曽根 靖雄
所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目 11-1 ヒューリック渋谷美竹通りビル 6階
事業内容:
- グローバル人材育成を目的とした留学プログラムの企画・運営
- インバウンド（訪日外国人向け）教育・研修事業
- 企業の海外研修、グローバル人材育成コンサルティング
- 海外移住サポート事業
サイト: https://www.sekaia.co.jp/corporate/
【本件に関するお問い合わせ先】
SEKAIA株式会社
広報担当：万出 恵（まんで めぐみ）
電話：03-6434-1315
メール：info@sekaia.co.jp