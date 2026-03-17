井上和(乃木坂46)が再びボカロを歌う！ボカロ特番がMTVで放送決定！

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世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・チャンネル「MTV」は、乃木坂46の井上和が一人のアーティストとして改めて「ボカロ楽曲」を歌唱する特別番組「Nagi Inoue (Nogizaka46) meets VOCALOID MUSIC -Special Live & Document-」を4月29日に放送いたします。

撮影：稲垣謙一

乃木坂46の5期生メンバー、井上和。幼少期からボカロ文化に親しみ、2025年の音楽アワード「MTV VMAJ」ではボカロ楽曲の受賞作品「リレイアウター」を歌唱した彼女が、一人のアーティストとして改めて「ボカロ楽曲」を歌唱する特別番組をMTV独占でオンエアします。

歌唱楽曲は本人選曲によるもので、生きていくことの葛藤をエモーショナルに描き出した『命ばっかり』（作詞・作曲：ぬゆり）と、キュートで中毒性のある電脳ポップソング『Melty Magic』（作詞・作曲：picco）という、全く異なる質感の世界観の2曲。デジタルで生まれた旋律が、井上和というフィルターを通したとき、どのような化学反応を起こすのか。番組では、彼女のボーカリストとしての真骨頂が体感できるスタジオライブに加えて、収録までのメイキングやインタビューを交えてお届けします。

また関連番組として、乃木坂46のミュージックビデオより、井上和が出演している作品をフィーチャーした特集「乃木坂46 井上和 VideoSelects」もオンエアします。

◇井上和 コメント◇

乃木坂46の井上和です。

去年に引き続き、大好きなボーカロイド楽曲を歌わせていただけることを、とても嬉しく思います。

好きなものがこうしてお仕事に繋がることは本当にありがたいですし、私はとても恵まれているなと感じています。

本当にありがとうございます。

私がこのボーカロイドの世界に魅せられたように、この歌唱が誰かの心に届いたら嬉しいです。

よろしくお願いします。

◇番組情報◇

MTV「Nagi Inoue (Nogizaka46) meets VOCALOID MUSIC -Special Live & Document-」

初回放送：4月29日（水）19:00-20:00

番組URL：https://www.mtvjapan.com/music/programs/202604-032

【関連番組】

MTV「乃木坂46 井上和 VideoSelects」

初回放送：4月29日（水）20:00-21:00

番組URL：https://www.mtvjapan.com/music/programs/202604-033

VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

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