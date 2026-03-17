【SPOTV NOW】MLB 2026シーズンもドジャース戦を全試合日本語実況解説付きでライブ配信！

株式会社SPOTV JAPAN

株式会社SPOTV JAPAN（本社：東京都港区）が運営するスポーツ動画配信サービス「SPOTV NOW（スポティービーナウ）」は、日本時間3月26日に開幕する2026年メジャーリーグベースボール（MLB）レギュラーシーズンをライブ配信いたします。

今季も大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は全試合日本語実況・解説付きでライブ配信するほか、今季からMLBに挑戦する村上宗隆選手（シカゴ・ホワイトソックス）、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）、今井達也選手（ヒューストン・アストロズ）ら、日本人選手が所属する球団の試合を中心に毎日1日最大8試合をライブ配信（日本語実況最大4試合）予定です。

さらに現在実施中の年間プランが50％OFFとなる早期割引キャンペーンは3月31日までとなっており、MLB開幕直前の今がお得に視聴をスタートできる最後のチャンスとなります。

2026年MLB配信のポイント

● 大谷翔平・山本由伸所属のロサンゼルス・ドジャース戦を全試合ライブ配信

2026年シーズンも引き続き、大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの全試合を、日本語実況・解説付きでライブ配信いたします。ドジャース戦の迫力あるプレーをリアルタイムでお楽しみください。

● 日本人選手所属球団中心のライブ配信ラインアップ

今季からMLBに挑戦する村上宗隆選手（シカゴ・ホワイトソックス）、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）、今井達也選手（ヒューストン・アストロズ）ら、日本人選手が所属する球団の試合を中心にライブ配信します。各選手の活躍シーンを、リアルタイムで視聴可能です。日本人選手が出場する試合でライブ配信がない場合も該当日本人選手ダイジェストは試合終了後に提供予定。

● レギュラーシーズンやポストシーズンだけでなくスプリングトレーニングまで網羅

現在配信中のMLBスプリングトレーニングも、毎日1試合をライブ配信中。また、レギュラーシーズンはもちろん、オールスターウィークイベントやポストシーズンまで、シーズンを通じたMLB全体の試合をライブ配信予定です。日本語実況・解説付きの試合を多数ラインアップ予定。

● 見逃し配信・ハイライト、オリジナル番組も続々提供

ライブ配信だけでなく、見逃し配信・試合ハイライト・選手ダイジェストコンテンツもご視聴可能です。

さらに、日本人選手の特集や独占インタビューなど、MLBをより深く楽しむオリジナル番組も順次公開予定。

SPOTV NOWへの登録はこちら :https://www.spotvnow.jp/intro?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=special_discount_campaign

◆スプリングトレーニング配信スケジュール

《3月18日（水）》

10:05～ ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）vs ロイヤルズ ※英語配信

《3月19日（木）》

5:05～ ジャイアンツ vs ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）※英語配信

《3月20日（金）》

10:10～ ホワイトソックス（村上宗隆所属）vs パドレス（ダルビッシュ有、松井裕樹所属）※英語配信

《3月21日（土）》

10:05～ パドレス（ダルビッシュ有、松井裕樹所属）vs ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）※英語配信

《3月22日（日）》

4:05～ アスレチックス vs ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）※英語配信

《3月23日（月）》

10:07～ ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）vs エンゼルス（菊池雄星所属）※日本語配信

《3月24日（火）》

10:10～ エンゼルス（菊池雄星所属）vs ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）※日本語配信

《3月25日（水）》

9:10～ エンゼルス（菊池雄星所属）vs ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）※日本語配信

◆レギュラーシーズン配信スケジュール

《3月26日（木）》

9:05 ヤンキース vs ジャイアンツ ※実況：石黒新平、解説：AKI猪瀬

《3月27日（金）》

2:15～ パイレーツ vs メッツ（千賀滉大所属）※英語配信

3:10～ ホワイトソックス（村上宗隆所属）vs ブリュワーズ ※実況：DJケチャップ、解説：福島良一

3:20～ ナショナルズ（小笠原慎之介所属）vs カブス（今永昇太、鈴木誠也所属）※実況：下村泰司、解説：オカモト"MOBY"タクヤ

5:10～ レッドソックス（吉田正尚所属）vs レッズ ※英語配信

5:10～ タイガース vs パドレス（ダルビッシュ有、松井裕樹所属）※英語配信

5:10～ エンゼルス（菊池雄星所属）vs アストロズ（今井達也所属）※実況：福田太郎

9:30～ ダイヤモンドバックス vs ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）※実況：近藤祐司、解説：田口壮、村田洋輔

《3月28日（土）》

8:07～ アスレチックス vs ブルージェイズ（岡本和真所属）※実況：槇嶋範彦、解説：多村仁志

9:10～ エンゼルス（菊池雄星所属）vs アストロズ（今井達也所属）※実況：小笠原聖

10:40～ ガーディアンズ vs マリナーズ ※英語配信

10:40～ タイガース vs パドレス（ダルビッシュ有、松井裕樹所属）※英語配信

11:10～ ダイヤモンドバックス vs ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）※実況：長坂哲夫、解説：AKI猪瀬

《3月29日（日）》

3:20～ ナショナルズ（小笠原慎之介所属）vs カブス（今永昇太、鈴木誠也所属）※英語配信

4:07～ アスレチックス vs ブルージェイズ（岡本和真所属）※実況：DJケチャップ

5:10～ パイレーツ vs メッツ（千賀滉大所属）※英語配信

8:10～ ホワイトソックス（村上宗隆所属）vs ブリュワーズ ※実況：飯塚治

8:10～ エンゼルス（菊池雄星所属）vs アストロズ（今井達也所属）※実況：北川義隆、解説：薮田安彦

8:15～ ヤンキース vs ジャイアンツ ※英語配信

10:10～ ダイヤモンドバックス vs ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）※実況：福田太郎、解説：吉井理人、村田洋輔

※詳細は、SPOTV NOWサービスよりご確認ください。

※配信予定試合は変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

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■ 年間プラン早期割引キャンペーン実施中

「SPOTV NOW（スポティービーナウ）」では、現在『MLB開幕直前！早期割引キャンペーン（年間プラン対象）』を開催中。キャンペーン期間中は、「プレミアム年間プラン」、もしくは、「ベーシック年間プラン」をお申し込みいただきますと、通常プレミアム年間プラン27,000円（税込）、ベーシック年間プラン18,000円（税込）のところ、それぞれ18,000円（税込）、12,000円（税込）でご利用いただけます。月額プランでお申し込み時より、実質50%（※1）お得な価格でサービスをご利用いただけるキャンペーンです。

■ 早期割引キャンペーン概要

・期間：2026年2月24日～2026年3月31日23:59まで

・キャンペーン対象者：新規でSPOTV NOWのご契約をされるお客様、または過去にSPOTV NOWの有料会員登録をされており現在は無料会員のお客様

※現在有料会員の方は有料会員期間満了後、無料会員となりましたらキャンペーン期間中お申し込みいただくことが可能です。

【キャンペーン期間中のプラン料金】

《プレミアム年間プラン》

通常価格：27,000円（税込、プレミアム月間プラン12ヶ月分36,000円と比較すると25%割安）

本キャンペーン価格：18,000円（税込、同 50%割安）

「月額実質1,500円（税込）」※2

《ベーシック年間プラン》※新登場

通常価格：18,000円（税込、ベーシック月間プラン12ヶ月分24,000円と比較すると25%割安）

本キャンペーン価格：12,000円（税込、同 50%割安）

「月額実質1,000円（税込）」※3

＊年間プランの有効期限は購入日から1年間となり、自動で更新はされません。

＊年間プランはご契約期間中の途中解約はできません。

・注意事項

※キャンペーン期間は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

＊本キャンペーンは「Webブラウザ」から「クレジットケード決済」でのご契約のみが対象となります。SPOTV NOWアプリからのご契約、および他のお支払い方法でのご契約はキャンペーン対象外となります。

＊本キャンペーンは「プレミアム年間プラン」および「ベーシック年間プラン」のご契約のみ対象です。他のプランでのご契約はキャンペーン対象外です。

＊本キャンペーン申込期間【2025年3月31日（火）23:59まで】にお申し込みが完了しなかった場合はキャンペーン対象外となります。

＊キャンペーン対象外のご契約により発生したご請求に対しては返金対応は致しかねますので予めご了承ください。

＊キャンペーンプラン（年間プラン）へのお申し込み後、ご契約プランの変更はできませんのでご注意ください。

＊有料会員登録を行う前に必ず下記SPOTV NOWの推奨動作環境をご確認ください。

[Mobile] Android 8.0以降 iOS 15.0以降

[PC] Chrome（推奨）、Safari、Firefox、Edge * Internet Explorerは非推奨です。

[TV] Android TV搭載のスマートTV / Amazon Fire TV Stick / Apple TV / Google Chromecast

※推奨動作環境以上のデバイスをご利用の場合でも、機器の性能が低下された場合にはご利用になれない場合がございます。Android端末で一部視聴できない端末がございます。あらかじめご了承ください。

※対応TVデバイスであってもモデルやOSバージョンによりご利用いただけない場合がございます。

※推奨動作環境についてはSPOTV NOWのFAQページにてご確認ください。

※1 月間プランの年間金額（12ヶ月分）と比較すると、本キャンペーンでの年間プラン販売価格は下記の通り50%割安となります。

ベーシック月間プラン年間金額24,000円（税込） ベーシック年間プラン販売価格12,000円（税込）

プレミアム月間プラン年間金額36,000円（税込） プレミアム年間プラン販売価格18,000円（税込）

※2 本キャンペーン期間中、プレミアム年間プランは18,000円（税込）の販売価格となりますので、12ヶ月間利用した場合の月額料金は実質的に1,500円（税込）となります。

※3 本キャンペーン期間中、ベーシック年間プランは12,000円（税込）の販売価格となりますので、12ヶ月間利用した場合の月額料金は実質的に1,000円（税込）となります。

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《「SPOTV NOW」（スポティービーナウ）とは》

アプリ（スマートフォン/タブレット）やWebブラウザ（PC）を通して、MLBドジャース所属の大谷翔平選手や山本由伸選手、カブス所属の鈴木誠也選手、今永昇太選手、今季からMLBに挑戦するホワイトソックス所属の村上宗隆選手、ブルージェイズ所属の岡本和真選手、アストロズ所属の今井達也選手ももちろん、その他の日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信（日本語実況配信は最大4試合、他英語配信）。

また、クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）や、カリム・ベンゼマ（アル・イテハド）らに加え、ポルトガルの天才ジョアン・フェリックス（アル・ナスル）らが参戦しているロシュン・サウジ・リーグ、元日本代表サッカー選手の酒井 宏樹、長澤 和輝、水沼 宏太らが活躍するオーストラリア国内最高峰の男子プロサッカーリーグ「Aリーグ メン」といったサッカーコンテンツも配信しているサービスです。

また、ライブを見逃してしまった試合も、見逃し視聴やハイライトで視聴が可能です。

なお、MLBやサッカーのライブ配信、見逃し配信を除く日本人選手ダイジェスト映像や試合ハイライトなどのコンテンツは、SPOTV NOWの無料会員登録をしていただければどなたでも無料で視聴いただけます。

各試合のライブ配信を視聴するには無料会員登録後に、有料会員への登録が必要となります。

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