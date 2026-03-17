”日本1バズるV系バンド”0.1gの誤算、記念すべき10周年公演が配信決定【3月19日(木)19時～ニコニコ生放送で独占生中継】アンコール放送も実施

株式会社ドワンゴ

YouTubeやSNSで大きな話題を呼んでいる”0.1gの誤算”の10周年ライブが、3月19日（木）19時よりニコニコ生放送での独占生中継が決定しました。

会場に足を運べなかったファンへ向け、その瞬間をリアルタイムでお届けします。

【0.1gの誤算】10th Anniversary ONEMAN「大真面目な悪ふざけ-10 年目の挑戦-」ニコ生独占中継[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1268_1_02c5391334839e1e11ee7d03728c37c8.jpg?v=202603181251 ]

【番組について】

・番組を視聴するには「ニコニコプレミアム会員（月額790円）」のご登録が必要です。

会員登録は視聴ページよりお願い致します。

・タイムシフト視聴期間：2026年4月18日（土）23:59まで（期間中見放題）

※プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。

視聴ページへ :https://live.nicovideo.jp/watch/lv350066312

出演者/公演情報

公演名：10th Anniversary ONEMAN 「大真面目な悪ふざけ-10年目の挑戦-」

出演：0.1gの誤算

会場：パシフィコ横浜国立大ホール

日程：2026年3月19日（木）

開場18:00 / 開演19:00

■0.1gの誤算 公式サイト：https://gosan.g1-corp.com/

■0.1gの誤算 公式X：https://x.com/0153_official

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アンコール放送【0.1gの誤算】9周年ワンマン「天照る明星に秘める闘志、小蛇は大龍の夢を見る」

【番組名】

アンコール放送【0.1gの誤算】9周年ワンマン「天照る明星に秘める闘志、小蛇は大龍の夢を見る」

【放送日時】

2026年3月17日(火) 20時～ 放送START

【視聴ページ】

https://live.nicovideo.jp/watch/lv350081597

【番組について】

・番組を視聴するには「ニコニコプレミアム会員（月額790円）」のご登録が必要です。

会員登録は視聴ページよりお願い致します。

・タイムシフト視聴期間：2026年4月16日（木）23:59まで（期間中見放題）

※プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。

視聴ページ :https://live.nicovideo.jp/watch/lv350081597