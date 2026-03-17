「書泉と、10冊　第3シーズン」第5弾は、「鉄道」ジャンルより『581・583系物語』をお届けします！　昼夜兼行の寝台電車が誕生して活躍した足跡を解説した名著。　予約開始は3月17日（火）から!!

株式会社アニメイトホールディングス

「中世への旅」シリーズの大ヒットから始まった、「書泉と、10冊」。この企画は、過去に出版された書籍で既に在庫がなく手に入りにくい名作を、株式会社書泉と出版社のみなさま、著者のみなさまに協力いただき重版・復刊してお届けしていくものです。

今回、「書泉と、10冊 第3シーズン」第5弾は、JTBパブリッシングのキャンブックスシリーズから、2011年3月に出版された 『581・583系物語』 （著者：福原俊一）を復刊させていただきます。

581・583系電車は、1967年（昭和42）に登場した車両で、世界初の本格的な寝台電車です。高度経済成長期に増大した輸送需要に対応するため、中距離電車や客車寝台が増備されたものの、車両基地の収容能力が限界に達する状況で、昼間は座席特急、夜は寝台列車という一石二鳥の効果を狙ったコンセプトをもっていました。東北本線上野―青森間「はつかり」や、山陽新幹線開業前の山陽・九州特急で運転されましたが、新幹線網が拡大するとともに活躍の場を減らし、余剰となった車両は「シュプール号」など臨時列車で使われたり、近郊型に改造されたりしました。本来の夜行列車では急行「きたぐに」が2013年に運転終了、形式としては2017年に最後を迎えています。

『581・583系物語』は、2011年3月にJTBパブリッシングのキャンブックスとして発刊。寝台電車誕生までの経緯、登場後の活躍、その後の変遷をたどっています。カラーページでは時代や列車ごとの写真、本形式の特徴である寝台と座席の切り替え作業の様子、最後に定期列車で使われた急行「きたぐに」乗車ルポなどが掲載されています。また、近郊型化改造にまつわるエピソードや、後継形式といえる285系電車（サンライズエクスプレスで使用）開発の話などのインタビューも貴重です。

その走る姿を見ることはできなくなった581・583系ですが、長く人気を保った車両の全貌をまとめた本書の価値は時を経ても色褪せないものです。

今回も書泉・芳林堂書店限定にて、書籍のみの『通常版』とCD有償特典をセットにした『有償特典版』をそれぞれ販売いたします。CD有償特典の『583系電車』は、1968年に登場し、各地の寝台特急で活躍した583系電車の走行音を収録したＣＤです。2017年4月のさよなら運転のほか、はつかり号・はくつる号の各添乗音も収録されています。

3月17日（火）より書泉各店・芳林堂書店と書泉オンラインにて予約を開始。

予約締め切りは5月15日（金）までとなっています。

※商品のお届けは5月16日（土）以降となります。

＜この企画を起案した、書泉グランデ 鉄道フロア担当 金子さん コメント＞

本書は月光型電車の呼称で知られ、昼夜兼行の寝台電車として活躍した581・583系電車の誕生から晩年までの足跡とその魅力を多彩な関連写真や資料でわかりやすく解説。

583系寝台⇔座席切り替えの仕組みを分解写真で紹介するページも掲載されていて必見です。今回、初版刊行からは15年振りの復刊となります。

この機会にお見逃しなくお買い求めください。

＜JTBパブリッシング 担当 入江さん コメント＞

581・583系は、昼は座席車、夜は寝台という斬新さ、印象的なカラーリングで、コアな鉄道ファンばかりでなく、多くの人から注目を集めました。本書は電車発達史を長年のテーマとしてきた福原俊一氏の代表作の一つとなっています。福原氏は2024年に亡くなりましたが、ご遺族の理解を得て今回の復刊となりました。

【商品情報】

商品名：『581・583系物語』 （著者：福原俊一）

ISBN：978-4-533-17377-6

判型：A5判 ページ数：176頁

販売価格：3,300円（税込） ※本体価格3,000円＋300円（消費税）

概要

世界的にも珍しい寝台・座席兼用電車、581・583系。その誕生の経緯や時代背景、最盛期の活躍や衰退の状況などを、豊富な写真や時刻表を駆使して解説。特に関係者しか知りえない開発のエピソードや運用の制限など、ありきたりの車両紹介に終始せず、この電車の走った背景と陰で支えた人達にも迫っていく一冊。

目次

巻頭グラビア

１．寝台・座席両用電車の誕生

２．昭和42年10月運転開始―「よんさんとお」の主役へ

３．583系寝台電車の黄金時代

４．新幹線網拡大の陰で

５．民営化後の583系

６．715．419系寝台電車改造近郊形電車

＜有償特典＞

商品名：『CD版583系電車』

制作：DFアロー

収録時間：74分25秒

ディスク枚数：1枚

販売価格：1,320円（税込） ※本体価格1,200円＋120円（消費税）

概要

1968年に登場した国鉄型寝台特急電車の583系。そのラストラン走行音と、東北本線特急で活躍した「在りし日の583系走行音」の二本立てで構成したCDです。収録した音源は全て電動車（モハネ582）に乗車して収録したもので、ハイライト区間をCD化しています。収録機材は、ラストラン：リニアPCM収録、東北本線特急：DAT収録です。ラストランは未発表音源を、東北本線特急は既発売CD音源をそれぞれ抜粋収録しています。懐かしの国鉄型寝台特急電車583系の走行音を、当CDでぜひご堪能下さい。

＜収録内容＞

●1～4：奥羽本線「さようなら583系日帰りの旅（秋田発）」583系電車添乗音

※収録日：2017年4月8日／収録車両：モハネ582-100

（収録区間）

1：出発前の車内放送

2：秋田～

3：弘前～

4：石川（運転停車後の出発直後）～

583系電車さよなら運転添乗音である。収録は電動車洗面所付近で行った。MT54モーター音・ジョイント音・車内放送・車内メロディ・警笛など臨場感のある収録とするためであったが、乗客の携帯電話会話箇所などは割愛している。何度も聞こえてきた583系の警笛が、”今までの乗車・利用をありがとう…、さようなら！”と叫んでいるように感じられた。

●5～7：東北本線1013M・特急はつかり13号・583系電車添乗音

※収録日：1997年3月6日／収録車両：モハネ582-25

（収録区間）

5：盛岡～

6：二戸～

7：金田一温泉～

1958年（昭和33年）から運転されていた特急はつかり号の添乗音である。既に東北新幹線が盛岡駅まで開業していた時期のため、盛岡⇔青森間の運転となっていた。収録は電動車車内のスピーカー近くで行っている。

●8～9：東北本線8002M・寝台特急はくつる82号・583系電車添乗音

※収録日：2002年8月15日・16日／収録車両：モハネ582-106

（収録区間）

8：青森～

9：～上野

1968年（昭和43年）から、583系電車による寝台特急となっていたはくつる号の電動車添乗音である。1994年12月には再び客車寝台特急となった後、臨時寝台特急はくつる81号・82号として多客時に運転された。このCDでは上りのはくつる82号の電動車添乗音を上段寝台のスピーカー近くで収録している。

≪通常版≫

https://shosen.tokyo/?pid=190843581

『581・583系物語』 （著者：福原俊一）

販売価格：3,300円（税込） ※本体価格3,000円＋300円（消費税）

≪CD付き有償特典版≫

https://shosen.tokyo/?pid=190843580

１.『581・583系物語』 （著者：福原俊一）

販売価格：3,300円（税込） ※本体価格3,000円＋300円（消費税）

２.『CD版583系電車』＜有償特典＞

販売価格： 1,320円（税込） ※本体価格1,200円＋120円（消費税）

セット販売価格：4,620円（税込） ※本体価格4,200円＋420円（消費税）

■ 予約開始日：2026年3月17日（火）書泉オンライン：https://shosen.tokyo/apps/note/?lp=581_583書泉グランデ/書泉ブックタワー/芳林堂書店高田馬場店■ 予約〆切日：2026年5月15日（金）■ 商品お届け予定日、店頭発売日：2026年5月16日（土）以降に順次お届け

【会社概要】

株式会社JTBパブリッシング

旅行ガイドブック『るるぶ』や鉄道図書など、出版からデジタルまで幅広いチャネルで旅・交通・ライフスタイル情報を発信。2025年には、『汽車時間表』として大正時代に創刊した月刊誌『JTB時刻表』が100周年、通巻1200号を迎えた。

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

＜参考＞「書泉と、10冊」企画概要と、これまでの販売実績数

昨今、さまざまなネットサービスで過去に出版され、探しても見つからない数々の本が法外な値段で取引されています。「欲しい人が払える分の値段を払う」ということは一見、今の世の中の「当たり前」に見えますが、私たちは「そうではない」と考えます。

ファンの方が熱望するあの名作、私たちも是非お勧めしたいあの名著を「適切な価格」でお届けすることに私たちは挑戦していきます。

そして、それは私たち“本屋”だけでは実現できません。

著者の方々、出版社のみなさま、ファンのみなさま、などご縁のある方と協力しながら、少しずつでもこの挑戦をカタチにしていけると信じています。

この企画を「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」という名前にしました。

「書泉と、ご縁ある方で世に送り出す10冊」という願いを込めての企画タイトルです。

この企画で改めておススメしたい本を2023年8月よりお届けしています。

2024年8月までの、第１シーズンでは25の作品を再度世の中に送りだし、総計で2万冊以上を販売することができました。

「書泉と、10冊」 第1シーズン（2023年8月～2024年8月）

「芳林堂書店と、10冊」 第1シーズン（2023年９月～2024年8月）

この後も、この取り組みを一過性ものにせず「書泉と言えば、10冊だよね」「芳林堂書店といえば、10冊だよね」と言っていただけるようなレギュラー企画に育てていきたいと想いを新たに、2024年11月より始めた第2シーズンも、「書泉と、10冊」は無事に10冊を復刊してシーズンを終える事ができました。

「書泉と、10冊」 第2シーズン（2024年11月～2025年10月）

「芳林堂書店と、10冊」 第2シーズン（2024年12月～2026年1月）

「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」第2シーズンも目標としておりました10冊（22作品）の復刊を行う事ができました。第2シーズンも総計で１万5千冊以上を販売することができました。

「中世への旅」シリーズの大ヒットから始まった復刊企画「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」。この企画は、過去に出版された書籍で既に在庫がなく手に入りにくい名作を、株式会社書泉と出版社のみなさま、著者のみなさまに協力いただき重版・復刊してお届けして参りました。

この度、「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」は無事に第2シーズンを終える事ができ、新たにそれぞれ第3シーズンへと突入しております。

「書泉と、10冊」 第3シーズン

「芳林堂書店と、10冊」 第3シーズン

これからも引き続き株式会社書泉では、更なる復刊を行い埋もれてしまった沢山の名著を皆様の下へ届けさせていただきます。

本企画にご賛同いただける出版社・著者のみなさまからのお声かけをお待ちしております。

＜掲載記事リンク＞

『堕天使拷問刑』『抹殺ゴスゴッズ』の著者、飛鳥部勝則最新作『フィフス2 密室愛』を(株)書泉が「芳林堂書店と、10冊 第2シーズン」第8弾として同人誌で出版します！予約は10月18日（土）からスタート!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007387.000016756.html

「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」の復刊企画でお馴染みの(株)書泉から、新たな復刊企画「Re文庫」スタート！記念すべき第1弾は『Aクラス麻雀』（双葉社）を復刊。予約は9月19日（金）から開始!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007220.000016756.html

「芳林堂書店と、10冊」に、SF・ライトノベル史に燦然と輝くあの文庫が電撃参戦！うえお久光さん『紫色のクオリア』を堂々復刊。書き下ろし特典付きも同時販売！予約受付は6月10日（火）より開始!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000006710.000016756.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000006710.000016756.html

2年で40作品を復刊。合計6.5万冊以上を再び読者のもとへ！復刊企画「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」は、まだまだ続きます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000006730.000016756.html