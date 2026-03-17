「Atsugi COLORS（アツギカラーズ）」2026SSアイテム発売いつものコーディネートを底上げする新アイテム＆新色を展開

アツギ株式会社

アツギ株式会社（本社：神奈川県海老名市、代表取締役社長：日光信二）は、自分らしい個性を大切に、豊富なカラーバリエーションや柄で脚もとからファッションを楽しむレッグウェアブランド「Atsugi COLORS（アツギカラーズ）」の2026年春夏シーズン新作アイテムを発売いたします。カラーリブソックス等の新アイテム8型をラインアップに追加し、既存アイテムにも春夏らしい爽やかな新色が加わります。新作アイテム及び新色は、3月中旬以降順次展開予定です。

■カラーアイテムでいつものコーディネートをアップデート

アツギカラーズは、脚もとからファッションを楽しむレッグウェアブランドです。レッグウェアにトレンドカラーを取り入れることで、いつものコーディネートを旬なスタイルにアップデート。2026年春夏シーズンには、新たに8つのアイテムがラインアップに加わります。

■春夏らしい爽やかな新色が登場

素肌に色のベールをかけたような透け感が魅力の25デニールカラーシアータイツと25デニールカラーハイソックスに、春夏らしい爽やかな新色が登場。

明るくフレッシュな「キャンディイエロー」、華やかさと上品さを兼ね備えた「ラベンダー」、青み寄りで爽やかな「アクアグリーン」、柔らかなトーンで涼し気な「ベビーブルー」、大人な甘さが魅力のトレンドカラー「パウダーピンク」の5色です。

25デニールカラーハイソックス25デニールカラーシアータイツ25デニールカラーハイソックス（画像左）

サイズ展開：22～25cm

カラー展開：全11色（画像はベビーブルー）

価格：オープンプライス

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/FS6025

25デニールカラーシアータイツ（画像右）

サイズ展開：M～L、L～LL

カラー展開：全11色（画像はパウダーピンク）

価格：オープンプライス

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/FP8025

■スタイリストが提案 カラーごとのコーディネートを特集ページで公開中

アツギオンラインショップ内アツギカラーズ特集ページにて、スタイリストによるコーディネート提案を掲載中です。気になる色を軸に、「どう合わせたらいいの？」という疑問にお答えします。

アツギカラーズ特集ページはこちら

https://www.atsugi-styleup.jp/shop/pages/atsugi_colors.aspx

■アツギカラーズピックアップアイテム

アツギカラーズの新アイテムを一部ピックアップしてご紹介いたします。

カラーリブソックス

夏に嬉しい吸汗加工と抗菌防臭加工を施した薄手のロークルー丈リブソックス。スニーカーは勿論、サンダル等にも合わせやすく、お手軽にトレンドカラーを取り入れられます。リサイクルナイロン糸を使用したサステナブルなアイテムです。

サイズ展開：23～24cm

カラー展開：全7色（画像はキャンディイエロー）

価格：オープンプライス

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/FS50600

グリッターストッキング

ラメ入りの糸を編み込んだストッキング。さりげない輝きで脚もとにアクセントを添えます。ピュアベージュ・シルバー、ブラック・ゴールド、ブラック・シルバーの三色展開。つま先を補強した補強トウタイプです。静電気防止加工付き。

サイズ展開：M～L、L～LL

カラー展開：ピュアベージュ・シルバー、ブラック・ゴールド、ブラック・シルバー（全3色）

価格：オープンプライス

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/FP10601

ドットネット柄

細かな編み目の上に小さなドットを配置した編みタイツ。コーディネートにさりげない一工夫を加えられるアイテムです。伝線しにくい編み方を採用しています。

サイズ展開：S～L

カラー展開：ブラック、ピュアベージュ（全2色）

価格：オープンプライス

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/FP11600

フィッシュネット柄

上品さのある、やや細かな編み目の編みタイツ。程よい素肌見せでコーディネートに抜け感を加えます。伝線しにくい編み方を採用しています。つま先まで柄が入るのでオープントウタイプの靴にも合わせやすいアイテムです。

サイズ展開：S～L

カラー展開：ブラック、ピュアベージュ（全2色）

価格：オープンプライス

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/FP90600

■Atsugi COLORS（アツギカラーズ） ブランド概要

展開アイテム：タイツ無地2型、柄5型、ソックス2型、サスペンダーストッキング1型、サイハイストッキング2型、グリッターストッキング1型（全13型）

サイズ展開：タイツS～L、M～L、L～LL 、サスペンダーストッキングM～L、サイハイストッキング22～25cm、ソックス22～25cm、23～24cm、グリッターストッキングM～L、L～LL

価格：オープンプライス

販売経路：百貨店、ドラッグストア、量販店、衣料品専門店、オンラインショップ、直営店

ブランドページ：https://www.atsugi-styleup.jp/page/AtsugiColors

アツギオンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/pages/atsugi_colors.aspx

店頭展開：新色、新アイテムは3月中旬より順次展開予定

アツギ株式会社について

2023年５月にブランドロゴを刷新。すべての人に寄り添い、従来のレッグウェア・インナーウェアというカテゴリーを超えた、肌に心地よい・心に響く衣服、 FeelWear(R)（フィールウェア）をお届けすることを目指しています。