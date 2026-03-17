【横浜・綱島】髪質改善のプロフェッショナル「Beauty Salon Link」が店内をリニューアル！白を基調とした、より開放的で上質な癒し空間へ。

株式会社Root4Beauty Salon Link 綱島■リニューアルの背景

東急東横線「綱島駅」より徒歩30秒、東急新横浜線「新綱島駅」より徒歩3分に位置する美容室「Beauty Salon Link」は、この度、店内の床面張り替え工事を実施いたしました。

今回のリニューアルでは、店内の床を白を基調としたデザインに一新。これにより、内装との統一感がより一層高まり、店内全体がパッと明るく、開放感あふれる空間へと生まれ変わりました。

お客様に「生涯を通じてお付き合いいただけるパートナー」として、施術のクオリティだけでなく、滞在する時間そのものの「心地よさ」を追求したアップデートとなります。

■Before / After[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zLGwnWTkRzM ]

【Before】以前の店内

以前のコンクリート調の床は、落ち着いた重厚感のある雰囲気で白を基調とした壁や木目調のインテリアとのコントラストが強く、空間全体がやや引き締まった、クールでスタイリッシュな印象を与えていました。

【After】リニューアル後の店内

白を基調とした明るいトーンの床材へと全面的に張り替えを実施しました。これにより、壁の白さやインテリアの木目調の温かみと調和し、店内全体に統一感が生まれました。光を柔らかく反射し、パッと明るく、開放感あふれる洗練された癒しの空間へと生まれ変わりました。

■Beauty Salon Linkのこだわり

当サロンは「お客様の大切な髪のパートナー」として、以下のサービスに注力しています。

徹底したカウンセリングと再現性の高い技術

お客様の髪質や理想のスタイルを深く理解し、熟練の技術で「似合わせ」を実現します。

『さらふわ』髪質改善トリートメント

重くなりすぎず、扱いやすい質感へ導く独自の髪質改善メニューが好評です。

メンズのお客様も歓迎

性別を問わず、トレンドを取り入れたオーダーメイドカットやパーマ、白髪ケアカラーをご提案します。

厳選されたヘアケアアイテムの展開

「トラックオイル」「リファ」「Nドット」など、美容室限定販売商品を取り揃え、ご自宅でのケアもサポートします。

■店舗概要

店舗名： Beauty Salon Link（ビューティーサロン リンク）

所在地： 神奈川県横浜市港北区綱島西１-１-１２

アクセス： 綱島駅より徒歩30秒・新綱島駅より徒歩3分

営業時間： 10：00～19：00

定休日： 不定休

予約URL：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000650580/