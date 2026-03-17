『囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期 王将戦七番勝負 藤井聡太王将 vs 永瀬拓矢九段』第6局をU-NEXTにてライブ配信

株式会社 U-NEXT

(C)囲碁・将棋チャンネル

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年3月18日（水）・19日（木）に開催される『囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期 王将戦七番勝負 藤井聡太王将 vs 永瀬拓矢九段』第6局をライブ配信いたします。

シリーズは藤井王将が2勝3敗と後がない状況で、終盤戦へと差し掛かっています。

第1局は永瀬九段が137手で先勝。第2局は藤井王将が111手で返し、1勝1敗のタイに持ち込みました。第3局は永瀬九段が91手で制して流れを引き寄せ、第4局も132手で勝利し、初の王将位獲得まであと1勝としました。迎えた第5局、追い込まれた藤井王将が88手で勝利し、カド番をしのいで第6局へ望みをつなぎました。

五分に戻したい藤井王将が反撃を続けるのか、それとも永瀬九段がタイトル奪取を決めるのか。王将位の行方を左右する第6局は、名古屋市中村区「名古屋将棋対局場」にて開催されます。

U-NEXTでは、本シリーズを全局ライブ配信。リアルタイム視聴はもちろん、見逃し配信でもお楽しみいただけます。

『ALSOK杯 第75期 王将戦七番勝負』 第6局 配信概要

https://t.unext.jp/r/oushousen

【配信日時】2026年3月18日（水）・19日（木）08:40～ライブ終了まで

【見逃し配信】見逃し配信準備完了次第～4月2日 23:59

【視聴方法】ライブ配信のチケットを購入することで視聴可能

【価格】500円（税込）

※月額会員に付与される1,200ポイント、及び無料トライアルで付与されるポイントも利用可能

【チケット販売期間】3月31日23:59まで

【会場】名古屋市中村区「名古屋将棋対局場」

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。