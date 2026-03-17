本土最南端のウイスキー蒸溜所「火の神蒸溜所」より初のシェリー原酒を使用した「HINOKAMI NEW BORN ＃2」を数量限定発売

薩摩酒造株式会社

火の神蒸溜所リリース第二弾となる「HINOKAMI NEW BORN ＃２」を２０２６年４月１７日(金)全国数量限定発売。同商品はバーボン原酒を主体として火の神蒸溜所初のシェリー原酒をヴァッティングしたニューボーンウイスキーです。

薩摩酒造株式会社（代表取締役社長：吉元義久、本社：鹿児島県枕崎市）の火の神蒸溜所は、2025年にご好評をいただいた『HINOKAMI NEW BORN ＃1』に続く第2弾として、初めてシェリー原酒をヴァッティングした『HINOKAMI NEW BORN ＃2』を数量限定でリリースすることをお知らせいたします。

HINOKAMI NEW BORN＃1からのさらなる進化へ

火の神蒸溜所では、モルトウイスキーの最大のテーマを「エレガント」と位置づけ、段階的な進化を続けてまいります。2025年10月にリリースいたしました『HINOKAMI NEW BORN ＃1』では、若い原酒ながら蒸留所が目指すエレガンスの原点を表現いたしました。

今回、リリースする『HINOKAMI NEW BORN ＃2』は、＃1で示した「明るさ・鮮やかさ」を確かな土台としながら、HINOKAMIの次の一歩に挑みました。

HINOKAMIの新章、初のシェリー原酒をヴァッティング

本商品の最大の特徴は、初めてシェリー原酒をブレンドに用いたことです。

バーボンバレル原酒を主体としつつ、シェリー樽由来のドライベリーやレーズンの凝縮感をブレンドすることで、「若々しさと余韻の共存」という新たなエレガンスの表現に到達いたしました。

若々しさを保ちながらも、時間とともに深みが増していく複雑な味わい。これは＃1からの確かな進化であり、当蒸留所のウイスキー造りの成熟を体現するものです。

HINOKAMI NEW BORN ＃２

【火の神蒸溜所 チーフブレンダー 百田農 テイスティングコメント】

蜜リンゴ、洋梨、黄桃の瑞々しさ、陽光を浴びた菜の花の明るさ。

そこにシェリー樽由来のドライベリーやレーズンの凝縮感が深みを添える。

焚火で焦がしたマシュマロのような遊び心に、ミントやライムピールの清涼感が弾ける。

その心地よさに誘われ、ミルクチョコの柔らかなコクの奥から、燻製塩ナッツ、オイルレザー、クローブが段階的に顔を出す。

やがて枕崎の潮風を思わせる穏やかなピートが訪れ、そのまま美しく伸びるエレガントな余韻へと溶けていく。

若々しさと余韻の共存。エレガントへの新たな一歩。

【商品スペック】

・商品名：HINOKAMI NEW BORN ＃2

・度数：50度

・原材料名：モルト

・内容量：200ml

・参考小売価格：3,500円（税抜）

・発売本数：限定3,000本

・発売日：2026年4月17日(金)

【火の神蒸溜所 概要】

火の神蒸溜所は国内本土最南端のウイスキー蒸留所でモルト・グレーンウイスキー両ウイスキーの製造棟・樽貯蔵庫(ウェアハウス)に加え、国内でも数ヵ所しかない樽工房(クーパレッジ)を同施設内に兼ね備えた、世界的にも珍しい蒸留所です。

2026年1月15日にグランドオープンしたビジターセンターでは、音の反響を極限まで排した無響室という特別な空間でのテイスティング体験や雄大な日本の百名山「開聞岳」と枕崎の漁港を眺めながらウイスキーを楽しむ事が出来る“RED bar”を完備し、HINOKAMIブランドを最も深く体感いただく事が出来ます。

ぜひディスティラリーツアーで唯一無二の体験をお楽しみください。

■DISTILLERY TOUR詳細

https://hinokamidistillery.jp/distillery_tour/

■火の神蒸溜所ビジターセンター

住所：鹿児島県枕崎市火之神北町388

営業時間：10:00~16:00

定休日：毎週水曜日

入場：無料

※蒸留所見学ツアー(テイスティングを含む)は事前予約制で見学料を頂戴いたします。

予約方法はブランドサイト予約フォームをご確認ください。

見学ツアー：1日2回 １. 10:00~11:00 ２. 13:30~14:30 ※事前予約制

HINOKAMI NEW BORN ＃１

火の神蒸溜所の第一作として誕生した本製品は、みずみずしい果実味と、エール酵母由来の甘み、そして1ppmという繊細なピートニュアンスが特徴です。

【商品スペック】

・商品名：HINOKAMI NEW BORN ＃１

・度数：50度

・原材料名：モルト

・内容量：200ml

・参考小売価格：3,500円（税抜）

・発売本数：限定3,000本

・発売日：2025年10月7日（火）

■受賞概要

World Whiskies Awards 2026

Japanese New Make & Young Spirit部門 Young Spirit『Category Winner』

※同部門における日本国内エントリーの中で最高評価

＜会社概要＞

企 業 名：薩摩酒造株式会社

代 表 者：代表取締役社長 吉元義久

本社所在地：鹿児島県枕崎市立神本町26番地

設 立：昭和11年6月21日

資 本 金 等：2億1,735万円

従 業 員 数：205名

業 種：酒類の製造販売並びに輸出入、清涼飲料・果汁その他飲料の製造販売並びに輸出入、農作物の研究開発及び生産物の販売、他