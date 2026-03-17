PDFを「自己紹介ツール」へ。平成レトロ・推し活・ビジネスの3つのプロフィール帳テンプレートが『PDFelement』に新登場！

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は、PDF編集ソフト『PDFelement（PDFエレメント）』に、新しくプロフィール帳テンプレートを公開しました。

近年再燃している「プロフィール帳」文化を、デジタルならではの利便性で現代風にアップデート。あわせて、ギフト券などが当たるSNSキャンペーンを実施いたします。

PDFelement公式ホームページ(https://pdf.wondershare.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_proffile_template&utm_content=image_25179613_2026-03-02)

■制作の背景

近年、「平成レトロ」文化が再燃し、かつてのコミュニケーションツールである「プロフィール帳」が再び注目を集めています。一方で、SNSでの交流やリモートワークが普及した現代では、自身の熱量や仕事のスタイルといった言葉だけでは伝わりにくいパーソナリティを共有する難しさを感じる場面も少なくありません。

こうしたコミュニケーションの在り方の変化に寄り添うべく、多様なシーンでの相互理解をサポートする選択肢として、本テンプレートを公開いたしました。

■ ラインアップ

Z世代からビジネスパーソンまで、あらゆるユーザーの「自分らしさ」を表現できるよう、3つの異なるコンセプトのプロフィール帳をご用意しました。

１.平成レトロプロフィール帳

2000年代に大流行した「プロフ帳」を現代風にアップデート。当時の空気感を再現したフォントやスタンプ風のデザインを取り入れ、同世代との会話のきっかけや、SNSでの自己紹介を楽しめる内容になっています。

２.推し活プロフィール帳（全10色）

自分の「推し」の魅力を1枚に凝縮できる、推し活専用のテンプレートです。全10色の豊富なカラーバリエーションを展開しているため、自分の推しカラーに合わせた作成が可能。ファン同士の交流や、SNSでの自己紹介を彩ります。

３.ビジネスプロフィール帳（2枚一組）

新チームの始動時など、自身のスキルや強み、業務スタイルを可視化し共有できる、ビジネスシーンで役立つ実用的なデザインです。PDFや画像としてデジタルで共有するのはもちろん、印刷して対面でのアイスブレイクにも活用いただけます。リモート・対面を問わず、言葉だけでは伝わりにくい個々の特性を共有することで、チーム内の円滑なコミュニケーションをサポートします。

テンプレートのダウンロードはこちら :https://pdf.wondershare.jp/templates/profile-template.html?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_profile-template&utm_content=text_25179613_2026-03-03

■PDFelementの編集機能

PDFelementは、豊富な編集機能を備えながら、専門知識がなくても直感的に操作できるオールインワンPDF編集ソフトです。今回のプロフィール帳テンプレートでは、以下の機能を活用することで自分だけの1枚を作成できます。

・自由なテキスト編集・書き込み機能

テンプレート内の各項目へのテキスト入力はもちろん、フォントの種類や色の変更も自由自在です。また、ペンツールを利用すれば、アナログのプロフィール帳のような手書きのメッセージを添えることも可能です。

・画像の挿入・トリミング

お気に入りの写真をドラッグ＆ドロップするだけで、簡単に配置できます。挿入した画像はソフト内でそのままトリミング（切り抜き）ができるため、レイアウトに合わせた細かな調整もスムーズに行えます。

・多彩な書き出し形式

作成したデータはPDF形式での保存はもちろん、SNSへの投稿に最適な画像形式（JPG/PNG）など、用途に合わせて最適な形式で書き出すことが可能です。

■テンプレート実装記念！SNSキャンペーンを開催

プロフィール帳テンプレートの公開を記念し、抽選でPDFelementの製品ライセンスやギフト券が当たるキャンペーンを実施いたします。作成したプロフィール帳をSNSでシェアして、新しいつながりや交流をぜひお楽しみください。

・開催期間

2026年3月17日（火）～ 4月12日（日）23：59

・参加方法

１.PDFelement公式SNSアカウント（X または Instagram）をフォロー

２.PDFelementの新テンプレートを使用してプロフィール帳を作成

※公開中の画像に直接書き込んだデータでの投稿も対象となります。

３.指定のハッシュタグ「#PDFelementでプロフィール帳」をつけて投稿

・当選賞品

A賞： PDFelement 製品ライセンス ＋ Amazonギフト券 3,000円分（計5名様）

B賞： Amazonギフト券 500円分（計10名様）

公式X：https://x.com/pdfelement_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/pdfelement_jp/

※当選枠はX・Instagram共通となります。

■PDFelementについて

PDFelementは、PDFの作成・編集・変換・結合・圧縮・署名・OCRなど日常業務で求められる機能を幅広くカバーする、オールインワンのPDF編集ソフトです。AIによる翻訳、書き換え、校正、要約や、AI生成コンテンツをチェックする機能も搭載し、よりスマートなPDF作業を実現します。

マルチプラットフォーム版であれば、デバイスを問わずPDF文書を同期し、閲覧・編集作業を行うことも可能です。

最新バージョンでは、ChatGPT・DeepSeek・Gemini など複数のAIモデルを切り替えて利用できるようになったほか、AIが文書内の個人情報や特定の語句を自動検出して黒塗り処理を行う「自動墨消し機能」など、PDF編集や文書管理を効率化する機能を強化しています。

■株式会社ワンダーシェアーソフトウェアについて

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

＜お問い合わせ先・各種SNS＞

社名：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

URL : 公式ホームページ(https://pdf.wondershare.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_proffile_template&utm_content=text_25179613_2026-03-02)

X（旧Twitter）：https://x.com/pdfelement_jp

Instagram：https://www.instagram.com/pdfelement_jp/

Youtube：https://www.youtube.com/@wondershare.pdfelement_JP