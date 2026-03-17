ガジェット体験イベント「Mac Fan Fes.2026.03」では、雑誌『Mac Fan』編集長とライターによるスペシャルセッションを開催。定期刊行終了からWebへの移行に伴い、創刊33年を振り返る

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）の『Mac Fan』編集部は、2026年3月28日（土）、歌舞伎座タワーにて開催される「Mac Fan Fes.2026.03［Mac Fanが選ぶ！ 春の最新ガジェット体験会］」の追加募集を決定しました。締め切りは3月23日（月）まで。イベント当日は、雑誌『Mac Fan』の33年の歩みを振り返るスペシャルセッションなどをご用意しています。

雑誌『Mac Fan』とAppleの、33年の歩みを振り返る！

1993年の創刊から33年。3月27日の発売をもって、雑誌『Mac Fan』が定期刊行最終号を迎えます。そんな節目となる今回のイベントでは、編集長とベテランライター陣がステージに集結！

「Mac Fanってどうやって始まったの？」「Appleと一緒に走り続けた33年間、編集現場は何を見てきたの？」など、雑誌の裏側や歴史を振り返る、ここだけのスペシャルセッションです。

2023年に開催した、Mac Fan創刊30周年イベント時の様子です。

このほか、「【みずおじさん × Mac Fan編集長】iPhoneケース選びの「正解」は？」と題し、YouTuber・みずおじさんと、Mac Fan編集長・笹本貴大の2人が、iPhoneケースを選ぶ際に「注目しているポイント」から、実際のおすすめケースまで語ります。また、雑誌『Mac Fan』で「DTMでは研修生」を連載中の歌手・宮本佳林さんがスペシャルゲストとして登場。連載にまつわるエピソードや、DTM（*1）へのこだわりなど、ここでしか聞けないお話をじっくり語っていただく予定です。

*1…DTM（Desk Top Music）とは、パソコンやタブレット、スマートフォンを使用して、音楽の編曲から演奏、ミキシングなどをデジタル環境で行う音楽制作手法のこと

来場者プレゼント＆抽選プレゼント、そしてノベルティまで

「Mac Fan Fes.2026.03」にご来場＆アンケート回答してくれた方全員に、「選べるe-GIFT（*2）」500円をプレゼント。さらに、会場内で開催予定のスタンプラリー企画にて、スタンプをすべて集めた方には「不安ちゃん」オリジナルトートバッグ、エントリージャパンのブースで試された方には最新AirPods Pro 3用イヤチップを試してもらえるなど、ノベルティも多数ご用意しています。また、来場者の中から抽選で当たるプレゼントもご用意しています。

*2…「選べるe-GIFT」はApple Gift CardやAmazonギフトカード、QUOカードPayといった電子マネー・ポイント等に交換できます。

イベント概要

イベント名：Mac Fan Fes.2026.03 ［Mac Fanが選ぶ！ 春の最新ガジェット体験会］

開催日時：2026年3月28日（土） 12～16時予定

会場：歌舞伎座タワー23F

東京都中央区銀座4丁目12番15号

https://mynavi-place.jp/ginza/access/

※新宿の「東急歌舞伎町タワー」ではございませんのでご注意ください。

申し込み：申し込みはこちら(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yuwxHpAv7EqzGUmDx0db36zVkFiearBBhXPBTSbeT8VUMVoxMDlCVVI0QTNKR0xaUlhCM0Y3SzRNQy4u&utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=event202603)

申し込み締め切り：3月23日（月）23:59

当選発表日（予定）：3月24日（火）

注意事項

・本イベントでは、当日の様子を記録するために写真・動画撮影を行います。撮影した写真・動画は、後日「Mac Fan Portal」などの媒体（Webサイト・SNS・雑誌等）にてイベントレポートとして掲載・公開される場合があります。参加者のみなさまが写真や動画に写り込む可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

・貴重品の管理は各自でお願いいたします。

・会場内での飲食はご遠慮ください。

・会場には駐車場がありません。公共交通機関をご利用ください。

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/