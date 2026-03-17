【サンシャインシティプリンスホテル】アニメ「ハイキュー!!」とのコラボレーションイベントを開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋3‐1‐5、総支配人: 小田 麻夕美）では、アニメ「ハイキュー!!」とのコラボレーション企画を、コンセプトフロア「IKEPRI25」およびCOLLABORATION RESTAURANT 「IKEPRI CANVAS」にて2026年5月4日（月・祝）より同時開催いたします。

“IKEPRI25”では、本イベントのために描き下ろされたビジュアルを使用し、作品の世界観に没入できる3種のコンセプトルームステイプランやコンセプトラウンジをご用意しました。“IKEPRI CANVAS”では、コラボレーションメニューやアフタヌーンティー、オリジナルグッズなどを存分に楽しめる企画を展開しています。ご宿泊のお客さまからレストラン利用のお客さままで、幅広いシーンでアニメ「ハイキュー!!」の世界観をご体感いただけます。

当ホテルは、アニメ・マンガの聖地・池袋で、作品の世界観を再現した空間を楽しめるコラボレーションイベントを定期開催しています。ここでしか体験できない滞在価値を提供し、池袋の新たなランドマークとして地域の魅力向上と街の発展に貢献してまいります。

アニメ「ハイキュー!!」コラボレーションで体験できること

コンセプトフロア“IKEPRI25”

◆烏野高校の名勝負を追体験できる3種のコンセプトルーム

◆アニメ「ハイキュー!!」の世界観をお楽しみいただける“4つのコンセプトラウンジ”

COLLABORATION RESTAURANT “IKEPRI CANVAS”

◆“キャラクターイメージ”や“好きなもの”などをテーマにした前後半・延べ72種のコラボレーションメニュー

◆ご利用者さま限定の充実した特典ラインアップと描き下ろしビジュアル使用のオリジナルグッズ購入

コンセプトフロア“IKEPRI25”実施概要

コンセプトルーム（一例）コンセプトラウンジ（一例）コラボレーションメニュー前半期間 フード・スイーツご注文特典（豆色紙）

本イベントのために描き下ろされたビジュアルを使用し、烏野高校の名勝負をテーマにした作品の世界観に没入できる3種のコンセプトルームステイプランをご用意いたします。また、廊下やエレベーターホールなど25Fフロア全体にわたって空間演出を施し、フロアに到着した瞬間からアニメ「ハイキュー!!」の世界観を体感いただけます。

さらに、試合中のシーンをイメージしたフォトスポットや、ここでしか購入できないカプセルトイを展開する“4つのコンセプトラウンジ”を設け、記憶に残る特別な滞在体験をお楽しみいただけます。

IKEPRI25 廊下カプセルトイ 一例（アクリルキーホルダー）アメニティ（バスタオル/ダイカットステッカー/アクリルスタンド/キャラファインカードキーホルダー/ホテルカードキー）

【期間】

2026年5月4日(月・祝)～7月22日（水)

【販売方法】

チケットぴあにて抽選予約販売

・抽選応募期間：2026年3月20日(金・祝) ～3月26日(木)

・当選発表：2026年4月4日(土)より

※当選結果はチケットぴあ公式Webサイト(https://w.pia.jp/t/haikyu-ikepri/)をご確認ください。

・一般販売：2026年4月21日（火）12:00NOON

※抽選予約で予定室数に達した場合、一般販売はございません。

※一般販売は「即時予約」となります。

※詳細は以下の特設Webサイト(https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/contents/ikepri25/haikyu)をご確認ください。

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/contents/ikepri25/haikyu

【料金】

1名さま\26,400より（ツインルームBタイプ 1室2名さまご利用時）

【お問合せ】

宿泊予約 TEL：03-5954-2238 (受付時間：10:00A.M.～5:00P.M.)

※料金には、1名さまの1泊室料、サービス料、消費税、アメニティ4種、コンセプトラウンジのご利用が含まれております。

※オリジナルホテルカードキーは、ご宿泊特典としてご使用後、お持ち帰りいただけます。

※客室内およびコンセプトラウンジの装飾物（ベッドスプレッドまたはベッドスロー、クッション、キャラクターパネルほか）

はお持ち帰りいただけません。

※アメニティの一般販売およびホテルでの販売は行っておりません。

※アメニティやオリジナルカプセルトイや各種特典を第三者に転売する行為は理由を問わず一切禁止となります。

また、転売のために第三者へ提供・譲渡する行為、転売目的でのご利用は一切禁止となります。

COLLABORATION RESTAURANT “IKEPRI CANVAS”実施概要

前半は“キャラクターイメージ”、後半は“キャラクターの好きなもの”をテーマにしたコラボレーションフード＆スイーツ、前半は“キャラクターカラー”、後半は“キャラクターのセリフ”をテーマにしたコラボレーションドリンクなど、前後半あわせて延べ72種展開いたします。アフタヌーンティーも前後半で内容を切り替え、期間を通じて異なるコンセプトのメニューをお楽しみいただけます。また、来場特典、注文特典、オリジナルグッズ購入特典など、ご利用者さま限定の特典を多数ご用意いたします。さらに、描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズをご用意し、ファン必携のコレクション性の高いアイテムを販売いたします。

コラボレーションメニューコラボレーションスイーツIKEPRI CANVAS エントランスIKEPRI CANVAS 店内

【期間】

2026年5月4日(月・祝)～7月23日(木)

【提供時間】

・月～木曜日： 10:30A.M.～9:30P.M. ※L.O. 9:00P.M. （16部 120分制）

・金・土・日・祝日：10:00A.M.～9:30P.M. ※L.O. 9:00P.M. （17部 120分制）

※全日3：30 P.M.～4：30 P.M.はクローズとさせていただきます。

【場所】

COLLABORATION RESTAURANT 「IKEPRI CANVAS」（ホテルB1）

【料金】

ドリンク \1,600より フード \2,000より スイーツ \2,200より

【ご予約】

ホテル公式Webサイト内専用ページにて2026年3月20日（金）12:00NOONよりご予約受付開始

※COLLABORATION RESTAURANT 「IKEPRI CANVAS」のご予約は即時予約となります。（抽選予約販売ではございません）

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/contents/ikepri25/haikyu

【お問合せ】

TEL 03-5954-2257 (受付時間 10:30A.M.～6:00P.M.)

※料金には消費税、サービス料（13％）が含まれております。

※本コラボレーションメニューは各種割引対象外となります。

※食物アレルギーへの対応についてはこちら(https://www.princehotels.co.jp/chain/files/food_allergy.pdf)を参照ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※グッズのご購入は、お食事をご注文のお客さまのみとさせていただきます。

※オリジナルグッズおよび各種特典を第三者に転売する行為は理由を問わず一切禁止となります。

また、転売のために第三者へ提供・譲渡する行為、転売目的でのご利用は一切禁止となります。

※上記内容はリリース時点の情報であり、急遽内容の変更や中止・中断となる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会