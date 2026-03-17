サンサンキッズTV　チャンネル登録者数200万人突破！＜総再生数約33億回のファミリー向けYouTubeチャンネル＞

株式会社aquwa

株式会社aquwa（本社：東京都中央区、代表取締役：佐々木和哉）が運営する人気YouTubeチャンネル『サンサンキッズTV』のチャンネル登録者数が2026年3月16日（月）を持ちまして200万人を突破いたしました。

2017年のチャンネル開設以来、多くのご家庭にご視聴いただき、子どもたちの“楽しい学び”を支えるコンテンツとして成長してまいりました。

このたびの登録者数200万人突破は、日頃よりご視聴いただいている子どもたちや保護者の皆さま、そして応援してくださる関係者の皆さまのご支援によるものです。

当社では、日頃の感謝の気持ちを込めて、チャンネル登録者数200万人突破を記念したキャンペーンを後日実施予定です。 キャンペーンの詳細については、内容が決まり次第、公式サイトおよび公式SNS等で発表いたします。 今後も「サンサンキッズTV」は、子どもたちが安心して楽しめる動画コンテンツの提供を通じて、子どもたちの成長と笑顔に寄り添うチャンネルを目指してまいります。

■関連リンク

サンサンキッズTV公式サイト

https://sunsunkidstv.com/

サンサンキッズTV YouTube

https://www.youtube.com/@sunsunkidstv





サンサンキッズTVとは

3～6歳のお子様向けに、「楽しく学べる」体験の提供を目指しているYouTube動画チャンネルです。

好奇心旺盛で、冒険精神豊かなお子様が笑顔と共に成長できるように、サンサンキッズTVは親子で楽しめるお絵かき遊び、歌、工作、おもちゃ遊びなど様々な動画をアップしています。

公式サイト一覧

●公式WEBサイト

https://sunsunkidstv.com/

●オフィシャルグッズサイト

https://sunsunkidstv.shop/

キャラクター紹介

サンサン

最近はツッコミ役も華麗にこなし中6歳の太陽の男の子で、ちょっぴり頼りないけどみんなに慕われている。

身長はトマト3個分、体重はトマト2個分で、オムライスが大好き♪

お腹のチャックの中身は誰にも秘密！

くもりん

好奇心旺盛ですっごくドジな6歳の雲の男の子。

サンサンと仲良しでいつも一緒にいる。

食いしん坊で忘れん坊でおっちょこちょいで、いつもドタバタしてる。

バナナが大好き♪

会社概要

株式会社aquwaは、『「面白い」を創る 「おもしろい」をひろげる』をミッションとして、多角的な視点で日々こだわり突き詰めた「届けたいコトが届けたい場所に届くコンテンツ」を制作・発信し続ける集団です。

幼児・ファミリー向けのYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」の運営、YouTubeを中心とした動画コンテンツ制作をはじめ、マンガ動画事業、YouTubeマーケティング・コンサルティング事業、PR動画・コンテンツ等を展開しています。

・創立日：2014年8月

・会社所在地：東京都中央区新川1丁目16-4VORT茅場町イースト5階

・代表取締役： 佐々木和哉

・公式HP：http://aquwa.co.jp