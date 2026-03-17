プロのイラストレーターは何を見て描く？加藤アカツキ先生が「絵が上達する3つのポイント」をライブドローイングで解説

株式会社ワコム

株式会社ワコムは、イラスト制作の基礎や上達のヒントを学べるオンラインセミナー「プロが教える上達への道！｜加藤アカツキ先生に聞く3つのポイント」を、2026年3月23日（月）17:00から開催します。

今回のセミナーでは、イラストレーターの加藤アカツキ先生をゲスト講師に迎え、これから絵を描き始めたい方や、イラストをもっと上達させたい方に向けて、制作の考え方や練習のポイントをライブドローイングを交えながら紹介します。

キャラクターイラストの制作をライブドローイングで実演しながら、加藤先生が普段の制作や練習で大切にしている「上達に欠かせない3つのポイント」を解説します。キャラクターのパーツと全体のバランスを意識して描くこと、参考資料を集めてしっかり観察すること、どのような練習を積み重ねるとスキルアップにつながるのかなど、実践的な内容を中心にお届けします。

また、プロとして仕事でイラストを仕上げる際の考え方と、趣味や同人活動として制作する場合の違いなどについても伺います。限られた時間の中で効率よく制作を進める工夫や、作品を仕上げる際にこだわっているポイント、スキルアップのために行っていること、アイデアや制作のヒントの見つけ方など、クリエイターとしての制作プロセスについてもお話しいただきます。さらに、制作環境や作業フローにも触れ、ノマドワークなど柔軟な制作スタイルの中でどのように制作を進めているのかについても伺います。

当日はコメントでの質問も受け付け、可能な範囲でリアルタイムに回答いただく予定です。これからイラストを始めたい方から、上達のヒントを探している方まで、幅広い方にご参加いただける内容となっています。

ワコムでは、ほぼ月1回のペースで無料で視聴できるオンラインセミナーを開催しています。イラストを学ぶ学生の方やクリエイターを目指す方、プロのクリエイターに直接質問して学びたい方にもご参加いただけるセミナーです。

■開催概要

セミナー名：プロが教える上達への道！｜加藤アカツキ先生に聞く3つのポイント

開催日時：2026年3月23日（月）17:00～18:30

視聴URL（YouTube LIVE）： https://youtube.com/live/5g5rv1aSCUQ?feature=share(https://youtube.com/live/5g5rv1aSCUQ?feature=share?utm_campaign=wcl-jpn-pr-corporate-pressrelease-b2c)

■ゲスト講師

加藤アカツキ

イラストレーター/キャラクターデザイナー

京都精華大学講師。コミックイラストを用いた幅広い作風で、出版、教育、行政、ゲーム、アニメ、など多様なジャンルで活動中。

2004年「心霊探偵八雲」シリーズでデビュー。ポプラ社改訂版「ぼくらの七日間戦争」のヒットにより児童書・教育書業界で大きな評価を受け、「三省堂NEW CROWN」をはじめとした各種教科書の挿絵、ベネッセ「進研ゼミ」のアートワークなど、児童向けの仕事を広く手掛けている。近年は二次元アイドルカルチャーに傾倒し、「ラブライブ」や「初音ミク」などのアートワークを手掛けている。

また自転車をモチーフとしたオリジナル作品「少女サイクル」シリーズは創作同人界隈でも話題となり、行政や各種企業とのコラボレーションを果たしている。

X： https://x.com/AkatsukiKatoh

【ワコムについて】

株式会社ワコム（東証プライム： 6727）は、デジタルペンの技術をベースにお客様のニーズに合わせた様々な体験をお届けする 「テクノロジー・リーダーシップ・カンパニー」で、多様な取り組みを通して、 「描く」、「書く」を極め、その先の「かく」を拓（ひら）いていきます。日本発のワコムのペンタブレット製品は、現在全世界150以上の国と地域で、映画制作や工業デザインのスタジオ、デザイナー、マンガ家などのプロクリエイターから、趣味でイラストや写真加工を楽しまれる方まで幅広くご愛用いただいております。また、「書いて学ぶ」ことが欠かせない学校や塾など教育の現場、医療現場での電子カルテ等の記入、金融機関等での各種申込書などにも、ワコムの製品は使用されています。さらには、オフィスや家庭で使われているデジタルペンを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン向けにもワコムのペン技術をOEM提供しており、多くのモバイルIT機器に搭載いただいています。 ワコムはこれからも、最先端技術との連携も視野に入れた新しいデジタルペンの体験と価値をお届けしてまいります。

※ワコム、Wacomは株式会社ワコムの商標または登録商標です。

※その他、本書に記載されている会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書に記載されている内容は発表時点のものです。やむをえない事情で当日の内容に変更が生じる場合があります。

＜お客様からのお問い合わせ先＞

ワコムインフォメーションセンター

電話：0120-056-814 (受付時間: 9:00～12:00 / 13:00～18:00、土日祝日を除く)